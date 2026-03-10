ৰাইজৰ বাবে মুকলি হ'ল দেশৰ চতুৰ্থখন 'বিজ্ঞান নগৰী'
উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিজ্ঞান শিক্ষাৰ ন-দিগন্ত । সোণাপুৰত উত্তৰ-পূবৰ সৰ্ববৃহৎ দেশৰ চতুৰ্থখন 'বিজ্ঞান নগৰী' মুকলি ।
Published : March 10, 2026 at 7:04 PM IST
সোণাপুৰ: অসম তথা সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ বিজ্ঞান শিক্ষা আৰু গৱেষণাৰ ক্ষেত্ৰত আজি এক ঐতিহাসিক দিন হিচাপে চিহ্নিত হ’ল । গুৱাহাটীৰ সোণাপুৰৰ টেপেচিয়াৰ প্ৰাকৃতিক সৌন্দৰ্যৰ বুকুত নিৰ্মাণ সম্পন্ন হোৱা উত্তৰ-পূব ভাৰতৰ সৰ্ববৃহৎ 'বিজ্ঞান নগৰী' মঙলবাৰে আনুষ্ঠানিকভাৱে ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰা হয় । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে এই আধুনিক বিজ্ঞান কেন্দ্ৰটো শুভ উদ্বোধন কৰে । অনুষ্ঠানটিত উপস্থিত থাকে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্তও ।
প্ৰকল্পৰ সবিশেষ আৰু ব্যয়:
প্ৰায় ২৫০ বিঘাতকৈও অধিক ভূমি সামৰি নিৰ্মাণ কৰা এই অভিলাষী প্ৰকল্পটোত ব্যয় হৈছে প্ৰায় ২৮৮ কোটিৰো অধিক টকা । ২০২১ চনতে আধাৰশিলা স্থাপন কৰা এই কেন্দ্ৰটো অসম চৰকাৰৰ 'বিজ্ঞান নগৰী গুৱাহাটী চ'ছাইটি' আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিজ্ঞান সংগ্ৰহালয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ যুটীয়া প্ৰচেষ্টাত বাস্তৱায়িত কৰা হৈছে ।
আধুনিক আকৰ্ষণ আৰু শিক্ষাৰ সুবিধা:
'বিজ্ঞানৰ সৈতে খেলা' (Play with Science) মূল মন্ত্ৰৰে নিৰ্মিত এই বিজ্ঞান চহৰত ছাত্ৰ-ছাত্ৰী আৰু বিজ্ঞানপ্ৰেমীৰ বাবে কেইবাটাও বিশেষ আকৰ্ষণ আছে । সেইকেইটা হ'ল:
- স্পেচ অডিচি
- মহাকাশ গৱেষণা আৰু বিশ্বব্ৰহ্মাণ্ডৰ ৰহস্য বুজিবলৈ ইয়াত আছে আধুনিক সঁজুলি
- ইউৰেকা
- বিজ্ঞানৰ মৌলিক নীতিসমূহ ব্যৱহাৰিকভাৱে শিকাৰ এক বিশেষ স্থান
- ডিজিটেল গেলেৰী
- উন্নত মানৰ ডিজিটেল প্ৰজেকচনৰ জৰিয়তে লাচিত বৰফুকনৰ বীৰত্বৰ কাহিনী প্ৰদৰ্শন
- এম্পি থিয়েটাৰ
- মহাকাশ আৰু বিজ্ঞানৰ জটিল বিষয়বোৰ সহজ অভিজ্ঞতাৰ জৰিয়তে বুজিব পৰাৰ সুবিধা
ইয়াৰ উপৰিও বৰ্তমান ইয়াত ভার্চুৱেল ৰিয়েলিটি, ডিজিটেল এডভেঞ্চাৰ, জ্যোতিৰ্বিজ্ঞানৰ আলি আৰু গোলকৰ জ্ঞান আদিৰ দৰে আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে ।
ভৱিষ্যৎ পৰিকল্পনা আৰু লক্ষ্য:
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ ভাষণত উল্লেখ কৰে যে এই বিজ্ঞান নগৰীয়ে ছাত্ৰ-ছাত্ৰীৰ মাজত বৈজ্ঞানিক মানসিকতা গঢ়ি তোলাত সহায় কৰিব । বৰ্তমান দুটা মুখ্য শাখা মুকলি কৰা হৈছে যদিও অতি সোনকালেই ইয়াত 'বিজ্ঞান আৱিষ্কাৰ' আৰু এখন বিশাল 'বিজ্ঞান উদ্যান' সংযোজন কৰা হ’ব । উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ শিক্ষাৰ্থীসকলৰ বাবে সোণাপুৰৰ এই বিজ্ঞান নগৰী এতিয়াৰে পৰা জ্ঞান অৰ্জনৰ এক অন্যতম কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিব ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয়,"আমাৰ বাবে এটা অত্যন্ত আনন্দৰ দিন । অসমে আজি বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিদ্যাৰ ক্ষেত্ৰখনত অত্যন্ত শক্তিশালীভাৱে প্ৰৱেশ কৰিলে । আমি সকলোৱে জানো আমাৰ গুৱাহাটীত বহুদিন আগতে আমি এটা প্লেনেট'ৰিয়াম স্থাপন কৰিছিলোঁ । আজিও অসমৰ ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলে প্লেনেট'ৰিয়ামলৈ যায় আৰু মহাকাশৰ অভিজ্ঞতা অৰ্জন কৰে । ভাৰত চৰকাৰে খানাপাৰা বিজ্ঞান সংগ্ৰহালয় ৰাষ্ট্ৰীয় পৰিষদৰ সহযোগত তাক স্থাপন কৰিছিল ।"
তেওঁ পুনৰ কয়,"এটা মনত ইচ্ছা আহিছিল, বিশেষতে শৈশৱতে কলিকতাৰ ছায়েঞ্চ মিউজিয়ামত যোৱাৰ এক অভিজ্ঞতা আছিল । গুৱাহাটীত ছায়েঞ্চ চিটী বনাব নোৱাৰোঁ নেকি ? ভাৰত চৰকাৰে ছায়েঞ্চ চিটী নিৰ্মাণৰ বাবে ১৪৪ কোটি টকা প্ৰদান কৰিছিল । সোণাপুৰৰ টেপেচিয়াত আমি ২৫০ বিঘা মাটি পালোঁ আৰু চাওঁতে চাওঁতে এটা সপোন আজি বাস্তৱত ৰূপায়িত হ'ল ।"