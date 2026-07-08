গৰমৰ বন্ধত কেনেকৈ সময় কটাবা... মৰমৰ ভাগিনহঁতলৈ চিঠি লিখি পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

গৰমৰ বন্ধত কেনেকৈ সময় কটাবা... মৰমৰ ভাগিনহঁতলৈ চিঠি লিখি পৰামৰ্শ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
গৰমৰ বন্ধত ভাগিনসকলে কেনেকৈ সময় কটাব, কি কি কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে এক আভাস দি এখন চিঠি লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
Published : July 8, 2026 at 1:12 PM IST
গুৱাহাটী: জুলাই মাহ সোমোৱাৰ লগে লগে ৰাজ্যৰ শিক্ষানুষ্ঠানসমূহত আৰম্ভ হৈছে গৰমৰ বন্ধ ৷ গৰমৰ বন্ধ বুলিলে মাদকতাই সুকীয়া ৷ পূৰ্বতে গৰমৰ বন্ধৰ পূৰ্বেই ছমহীয়া পৰীক্ষা দি শিক্ষাৰ্থীসকল আজৰি হয় আৰু বন্ধৰ মাহটো আনন্দৰে কটাব পাৰে ৷ বৰ্তমান নতুন শিক্ষা ব্যৱস্থাত পৰীক্ষাৰ সময় সলনি হ’লেও গৰমৰ বন্ধ মানে এতিয়াও এমাহৰ বাবে শিক্ষাৰ্থীয়ে কিছু আজৰি সময় কটাবলৈ সুযোগ পায় ৷
পূৰ্বতে বিশেষকৈ গ্ৰামাঞ্চলত গৰমৰ বন্ধ আৰম্ভ হোৱাৰ লগে লগে শিক্ষাৰ্থীয়ে সমনীয়াৰ সৈতে উমলিবলৈ সুবিধা পায় ৷ এই সময়তে গাঁৱৰ মানুহৰ ঘৰত আম, কঁঠাল, লেতেকু-পনীয়ল আদি উভৈনদী হৈ পৰে ৷ ল’ৰা-ছোৱালীয়ে সমনীয়াৰ সৈতে জাক পাতি সেই ফলবোৰ খোৱাৰ আনন্দ ল’ব পাৰিছিল, বিভিন্ন খেল খেলিব পাৰিছিল ৷ পথাৰত গৈ বোকা-মাটিৰ সৈতে একাত্ম হোৱাৰ সুযোগ পাইছিল, মামা, পেহী, মাহী আদি আত্মীয়ৰ ঘৰলৈ ফুৰিবলৈ যাবলৈ সময় পাইছিল ৷ তদুপৰি ঘৰতেই হওক বা চুবুৰীৰ সমনীয়াৰ সৈতেই হওক পথাৰে-পুখুৰীয়ে নামি আনন্দ কৰিছিল ৷
এতিয়া প্ৰতিযোগিতাৰ যুগত সেই আনন্দ-স্ফূৰ্তিৰ অভিজ্ঞতা লোৱাৰ প্ৰক্ৰিয়াত পৰিৱৰ্তন আহিছে ৷ এতিয়া গৰমৰ বন্ধত শিশুসকল প্ৰায়ে বিভিন্ন কৰ্মশালাত ব্যস্ত হৈ পৰে ৷ তাৰ মাজতো অৱশ্যে বহুতকেই পূৰ্বৰ গৰমৰ বন্ধৰ আনন্দ দিবলৈ বিচাৰে অভিভাৱকে ৷ গৰমৰ বন্ধত ভাগিনসকলে কেনেকৈ সময় কটাব, কি কি কৰিব পাৰিব সেই বিষয়ে এক আভাস দি এখন চিঠি লিখিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ তেওঁ ভাগিনসকলক কি কি পৰামৰ্শ দিলে চিঠিৰ জৰিয়তে ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ চিঠিখন অসম্পাদিত ৰূপত দাঙি ধৰা হ’ল-
মৰমৰ ভাগিনসকল,
এতিয়া নিশ্চয় তোমালোকৰ গৰমৰ বন্ধ চলি আছে । তোমালোকৰ দৰে ময়ো শৈশৱত এই সময়খিনিৰ বাবে অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰিছিলোঁ । কিয়নো গৰমৰ বন্ধ মানেই আছিল বিদ্যালয়ৰ চৌহদৰ বাহিৰে এখন নতুন পৃথিৱীৰ সৈতে চিনাকি হোৱাৰ এক বিশেষ সুযোগ । গৰমৰ বন্ধ মানেই আছিল মামাৰ ঘৰলৈ যোৱা, নতুন ঠাই চোৱা, খুৰা-খুৰী, ককা-আইতা আৰু ককাই-ভাই-ভনীৰ সৈতে হাঁহি-ধেমালিৰে সময় কটোৱা । গাঁৱত ডাঙৰ হোৱাসকলৰ বাবে এই সময়খিনি আৰু অধিক বিশেষ আছিল- গছৰ পৰা বতৰৰ ফল ছিঙি খোৱা, পুখুৰীত মাছ ধৰা, পথাৰত খেলাধূলা কৰা, সন্ধিয়ালৈ ক্ৰিকেট বা ফুটবল খেলি ঘৰলৈ ওভতা । আজিও সেই স্মৃতিবোৰ মনত পৰিলেই এক বিশেষ আনন্দ অনুভৱ কৰোঁ ।
আজি সময় সলনি হৈছে । ম'বাইল ফোন আৰু ইণ্টাৰনেটে আমাৰ জীৱন বহুখিনি সহজ কৰিছে । কিন্তু মোৰ বিশ্বাস, জীৱনৰ কিছুমান বাস্তৱ অভিজ্ঞতা কোনো ডিজিটেল স্ক্ৰীনে দিব নোৱাৰে । সেইবাবেই এই গৰমৰ বন্ধত তোমালোকলৈ মোৰ এটা আন্তৰিক অনুৰোধ । যদি সুযোগ পোৱা, এবাৰ নিজা নিজা মামাৰ ঘৰলৈ গৈ আহিবা । আইতা-ককাৰ লগত বহি সাধু শুনিবা, বন্ধু-বান্ধৱীৰ সৈতে খেলিবা, এখন ভাল কিতাপ পঢ়িবা অথবা নতুন কিবা শিকাৰ চেষ্টা কৰিবা । যদি মা-দেউতাই ক'ৰবালৈ ফুৰিবলৈ যোৱাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে, তেন্তে অসমৰ ঐতিহ্যমণ্ডিত স্থানসমূহৰ লগতে ছাইন্স চিটী, শ্বহীদ স্মাৰক, লাচিত বৰফুকনৰ মৈদাম আদি ঠাইও চাই অভিজ্ঞতা বুটলিব পাৰা ।
আৰু এটা বিশেষ কাম নিশ্চয় কৰিবা- নিজৰ বন্ধু-বান্ধৱী, শিক্ষক-শিক্ষয়িত্ৰী, আত্মীয়-স্বজন অথবা সমাজ জীৱনৰ কোনো প্ৰিয় ব্যক্তিলৈ এখন চিঠি লিখিবা । আজিৰ সময়ত চিঠি লিখাৰ অভ্যাস দিনে দিনে কমি আহিছে যদিও চিঠিয়ে মনৰ অনুভৱ গভীৰভাৱে প্ৰকাশ কৰাত সহায় কৰে আৰু মানুহক অধিক সৃষ্টিশীল কৰি তোলে ।
মই আশা কৰিছোঁ, এইবাৰৰ গৰমৰ বন্ধত তোমালোকে নতুন অভিজ্ঞতা, নতুন চিন্তা আৰু নতুন স্মৃতিৰে সমৃদ্ধ হৈ উঠিবা । সকলোৱে ভালে থাকিবা দেই...
নিজৰ ফেচবুক পেজৰ জৰিয়তে চিঠিখনৰ জৰিয়তে এইখিনি পৰামৰ্শ ভাগিনসকললৈ আগবঢ়ালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
লগতে পঢ়ক: ডিমৰীয়া আপৰিকুলা বনাঞ্চলত ৰাজ্যৰ প্ৰথমখন জন্মদিন সেউজ শপত উদ্যান মুকলি