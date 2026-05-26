হিন্দুৰ চেতনাক সন্মান জনাই ঈদত গৰু কোৰবানী নিদিব: সদনৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান
হিন্দুৰ চেতনাক সন্মান জনাই এইবাৰ অসমত প্ৰায়বোৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজে গৰুক কোৰবানী হিচাপে আগনবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে ।
Published : May 26, 2026 at 3:06 PM IST
গুৱাহাটী: অসম বিধানসভাত কোৰবানীৰ প্ৰসংগ ৷ সমাগত ঈদ-উল-আজহাত গৰু কোৰবানী নিদিবলৈ মুছলমান সমাজৰ প্ৰতি আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ হিন্দু চেতনাৰ প্ৰতি সন্মান জনাই এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণৰ বাবে মুছলমান সমাজৰ প্ৰতি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান ৷ বহু মুছলমান ৰাইজে এইবাৰ ঈদত গৰু কোৰবানী নিদিয়াৰ সিদ্ধান্ত লোৱাৰ কথা উল্লেখ কৰি তেওঁলোকক ধন্যবাদো জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
কোৰবানীৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীৰ আহ্বান
ঈদৰ প্ৰাক ক্ষণত মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদনত দিয়া ভাষণত কয়, "যোৱাবাৰ গো-হত্যা বন্ধ কৰাৰ বাবে আমি আইন অনা সময়ত এচামে আমাক সমালোচনা কৰিছিল । কিন্তু আজি গৌৰৱৰে ক'ব পাৰো হিন্দুৰ চেতনাক সন্মান জনাই এইবাৰ অসমত প্ৰায়বোৰ মুছলমান সম্প্ৰদায়ৰ ৰাইজে গৰুক কোৰবানী হিচাপে আগনবঢ়াবলৈ সিদ্ধান্ত লৈছে । ই আমাৰ ৰাজ্যৰ সমন্বয়ৰ বাবে শুভ ইংগিত । মই সদনৰ পৰাই সেইসকল সমাজক ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিম, যিসকলে এই সিদ্ধান্ত লৈছে । যিসকলে এতিয়াও সিদ্ধান্ত লোৱা নাই তেওঁলোকেও এই সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মই আশা কৰোঁ । মই আহ্বান জনাইছোঁ হিন্দুৰ চেতনাক সন্মান জনাই গৰু কোৰবানী নিদিব । আমি আশা কৰোঁ যে এইবাৰ ঈদত অসমত গৰুৰ কোৰবানী যাতে নহয় ।"
বিধানসভাত উত্থাপন উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি
বিধানসভাৰ অধিৱেশনত সোমবাৰে উত্থাপন হোৱা উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি (Uniform Civil Code) সন্দৰ্ভত মঙলবাৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে । ষষ্ঠদশ অসম বিধানসভাৰ প্ৰথমখন অধিৱেশনৰ তৃতীয় দিনা সদনত মন্ত্রী অতুল বৰাই উত্থাপন কৰিছিল উমৈহতীয়া দেৱানী বিধি বিধেয়ক ।
মঙলবাৰে বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "সদনৰ প্ৰথম অধিৱেশনতে ধৰ্মীয় মহিলাসকলক আটাইতকৈ বেছি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰাৰ বাবে ইউ চি চি বিধেয়ক আনিছোঁ । যাৰ দ্বাৰা সংখ্যালঘু সমাজখনৰ মহিলাই সুৰক্ষা লাভ কৰিব । মই বিগত কাৰ্যকালৰ শেষৰ অধিৱেশনতে কৈছিলোঁ আৰু সেই অনুসৰি ইউ চি চি আমি লৈ আহিলোঁ । ইউ চি চিয়ে সংখ্যালঘু মহিলাসকলক এক নতুন জীৱন দিব, জীয়াই থকাৰ অধিকাৰ দিব, সম্পত্তিৰ ওপৰত সমান অধিকাৰ দিব, বাল্যবিবাহ ৰোধ কৰিব, বহুবিবাহ বন্ধ কৰিব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংখ্যালঘু মহিলাসকলে স্বাধীন ভাৰতৰ নাগৰিক হিচাপে সমঅধিকাৰ লৈ ভোট দিবলৈ সুযোগ পাব । সংখ্যালঘু সম্প্ৰদায়ৰ মহিলাসকলক যি স্বাধীনতা দিবলৈ আমি আগবাঢ়িছোঁ তাত বিৰোধীয়ে সহযোগ কৰিব বুলি আমি আশাবাদী । ইউ চি চি প্ৰৱৰ্তন কৰাৰ ক্ষেত্রত উত্তৰাঞ্চল আৰু গুজৰাটৰ পাছত অসম তৃতীয় ৰাজ্য হ'ব ।"
নিৰ্বাচনী সফলতা আৰু সংখ্যালঘু ভোট:
২০২৬ৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "এইবাৰ বিজেপি আৰু এন ডি এই চমকপ্ৰদ সাফল্য লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । ১২৬ খন আসনৰ ভিতৰত ১০২ খন আসন লাভ কৰাটো আমাৰ ৰাজনৈতিক ইতিহাসৰ মাইলৰ খুঁটি । আসনৰ উপৰিও ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে । এইবাৰ বিজেপিয়ে অকলে ৮২ লাখ ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছে । মিত্রদল অগপই ১৪ লাখ আৰু বি পি এফ দলে ৮ লাখ ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছিল । এনডিএই এক কোটি ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । আমি প্ৰায় ৫০ শতাংশ ভোট লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হৈছোঁ । এই বিজয়ত প্ৰতিটো জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সমৰ্থন আছে ।’’
‘‘এইবাৰ এশ শতাংশ এছ টি আসন বিজেপি আৰু মিত্রদলে লাভ কৰিছে । চাহ জনগোষ্ঠীৰ সকলো আসন লাভ কৰিছোঁ । ৯৯ শতাংশ এছ চি আসন আমি লাভ কৰিছোঁ । কাকো বাদ দি জয়ী হোৱা নিৰ্বাচন নহয় । আনকি পৰ্বতঝোৰা আৰু মানকাচৰৰ দৰে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিতো আমাৰ মিত্রদলে এক লাখৰো অধিক ভোট পাবলৈ সক্ষম হৈছে । সংখ্যালঘুৰ প্ৰভাৱ থকা সমষ্টিত নিশ্চিতভাৱে কংগ্ৰেছ দলে জয়লাভ কৰিছে । কংগ্ৰেছৰ ১৯ জন বিধায়কৰ ভিতৰত ১৮ জনেই এটা বিশেষ গোষ্ঠীৰ পৰা অহা । তাৰ পিছতো আমাৰ মিত্রদলে এক লাখৰ অধিক ভোট পাইছে । অৰ্থাৎ ২০৩১ চনৰ নিৰ্বাচনত এই ১৮ জন ব্যক্তিও কিমান নিৰাপদ সেয়া নিৰূপণ হ'ব অহা পাঁচ বছৰত ।" মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয় ৷
