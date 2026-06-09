ৰাজ্যৰ থলুৱা কৃষিখণ্ডক সুৰক্ষা প্ৰদানৰ লক্ষ্য: কৃষি বিভাগক নিৰ্দেশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ স্থানীয় শস্যৰ বজাৰৰ বাবে উপযোগিতা আৰু বিশ্বজনীন প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক জৈৱিক প্ৰমাণ-পত্ৰ ৰূপায়ণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
By ANI
Published : June 9, 2026 at 2:55 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ থলুৱা কৃষি উৎপাদিত সামগ্ৰীৰ ভৌগোলিক সূচক (জি আই টেগ) সুৰক্ষিত কৰাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে অসম চৰকাৰে । ইয়াৰ পদক্ষেপ হিচাপে চলিত বৰ্ষৰ আগষ্টৰ পৰা ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত এখন বৃহৎ পৰিসৰৰ অংশীদাৰৰ কৰ্মশালা আয়োজন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মঙলবাৰে অসম কৃষি বিভাগক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
সোমবাৰে গুৱাহাটীৰ লোকসেৱা ভৱনত কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ অধ্যক্ষতাত অনুষ্ঠিত এক উচ্চ পৰ্যায়ৰ পৰ্যালোচনা বৈঠকৰ সময়ত এই নিৰ্দেশনা জাৰি কৰা হয় । বৈঠকৰ কাৰ্যসূচীৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমৰ স্থানীয় শস্যৰ বজাৰৰ বাবে উপযোগিতা আৰু বিশ্বজনীন প্ৰতিযোগিতামূলক ক্ষমতা বৃদ্ধিৰ বাবে ৰাজ্যজুৰি ব্যাপক জৈৱিক প্ৰমাণ-পত্ৰ ৰূপায়ণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
Chaired several important meetings covering a lot of important avenues.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) June 8, 2026
1️⃣Freeing up our lands from encroachers remains our top priority. Over the last 5 years we have reclaimed over 200 sq km from encroachers. We are now taking robust steps to ensure encroachers are never able… pic.twitter.com/Jn5Z3exMEI
এই সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমি কৃষি আন্তঃগাঁথনিত বিনিয়োগ বৃদ্ধি কৰাৰ বাবে সকলো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিম । জিআই টেগ কৰা আৰু জৈৱিক সামগ্ৰীৰ ৰপ্তানিকাৰকসকলক সহায় কৰিম আৰু এই প্ৰচেষ্টাত সম্ভাৱ্য সকলো কেন্দ্ৰীয় সমৰ্থন ব্যৱহাৰ কৰিম । এই দিশত কৃষি আন্তঃগাঁথনি পুঁজি এক ডাঙৰ উপাদান আৰু ইয়াৰ বাবে কেন্দ্ৰই আমাক সম্পূৰ্ণ সমৰ্থনৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কৃষকসকলে লাভজনক ৰপ্তানি বজাৰত প্ৰত্যক্ষভাৱে প্ৰৱেশৰ সুবিধা লাভ কৰি যাতে তেওঁলোকৰ আয় বৃদ্ধি কৰিব পাৰে তাৰবাবে কৃষি উৎপাদক আৰু সংগ্ৰহকাৰীৰ মাজৰ ব্যৱধান দূৰ কৰিবলৈ বিষয়াসকলক নিৰ্দেশ দিয়ে ।
উল্লেখ্য যে ভৌগোলিক সূচকে আঞ্চলিক পৰিচয় সুৰক্ষিত কৰে আৰু কিছুমান সামগ্ৰী একমাত্ৰ অসমতহে উৎপত্তি হোৱা বুলি প্ৰমাণিত কৰে । ইয়াৰ দ্বাৰা স্থানীয় কৃষকসকলক নিৰপেক্ষ বজাৰ আৰু একচেটিয়া অধিকাৰ প্ৰদান কৰে । কাজি নেমু, জহা চাউল আৰু তেজপুৰৰ লিচু হৈছে ভৌগোলিক সূচক লাভ কৰা অসমীয়া শস্যৰ ভিতৰত অন্যতম ।
আনহাতে, সোমবাৰে অনুষ্ঠিত বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আলোচনাৰ মেজলৈ অনা আন বিষয়সমূহৰ ভিতৰত ভূমি ব্যৱস্থাপনাৰ জটিল বিষয়টোক গুৰুত্ব প্ৰদান কৰাটোও অন্যতম আছিল । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে দৃঢ়তাৰে কয় যে বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা ৰাজ্যৰ দখলীকৃত ভূমি উদ্ধাৰ কৰাটো তেওঁৰ প্ৰশাসনৰ বাবে এক শীৰ্ষ অগ্ৰাধিকাৰৰ বিষয় হৈয়েই আছে । এই সন্দৰ্ভত লাভ কৰা অগ্ৰগতিৰ ওপৰত আলোকপাত কৰি তেওঁ উল্লেখ কৰে, "বিগত পাঁচ বছৰত আমি বেদখলকাৰীৰ কবলৰ পৰা ২০০ বৰ্গ কিলোমিটাৰতকৈ অধিক ঠাই পুনৰুদ্ধাৰ কৰিছোঁ । আমি এতিয়া বেদখলকাৰীসকল যাতে এই ভূমিসমূহলৈ কেতিয়াও ঘূৰি আহিব নোৱাৰে সেইটো নিশ্চিত কৰিবলৈ শক্তিশালী পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছোঁ ।"
আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন সন্দৰ্ভত আলোচনা আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু শক্তিকে ধৰি মূল বিভাগসমূহক কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বহনক্ষম ব্যৱধান পুঁজি (Viability Gap Funding, VGF) পদক্ষেপৰ বাবে যোগ্য জটিল প্ৰকল্পসমূহ চিনাক্ত কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে । এই পদক্ষেপৰ উদ্দেশ্য হৈছে ৰাজ্যখনৰ বিকাশৰ ধাৰাক শক্তিশালী কৰা । তেওঁ ৰাজহুৱা-ব্যক্তিগত অংশীদাৰিত্ব (পিপিপি) প্ৰকল্পসমূহ সম্প্ৰসাৰণৰ বাবে বৰ্তমানৰ ৰোডমেপৰ বিষয়েও পৰ্যালোচনা কৰে । লগতে বেংকৰ পৰা ঋণযোগ্য উদ্যোগৰ এক বহনক্ষম, শক্তিশালী মাধ্যম সৃষ্টিৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে ।
লোক সেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত আন এক সুকীয়া বৈঠকত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ই-ফাইল নিৰীক্ষণ ব্যৱস্থাৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰে । তেওঁ সকলো চৰকাৰী বিভাগতে ই-অফিচ ব্যৱস্থাৰ মসৃণ, নিৰৱচ্ছিন্ন ৰূপায়ণৰ প্ৰয়োজনীয়তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰে । তেওঁ লগতে শাসন ব্যৱস্থা অধিক কাৰ্যক্ষম, স্বচ্ছ আৰু সহজলক্ষভ্যভাৱে নাগৰিককেন্দ্ৰিক হোৱাটো নিশ্চিত কৰিবলৈ বিস্তৃত আলোচনা কৰি কৃত্ৰিম বুদ্ধিমত্তাক (এআই) ৰাজ্যখনৰ প্ৰশাসনিক আন্তঃগাঁথনিত একত্ৰিত কৰাৰ সম্ভাৱনাৰ ওপৰত আলোচনা কৰে ।