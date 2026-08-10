হিতাধিকাৰীলৈ পুনৰ সুলভ মূল্যৰ দাইল-চেনি বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, শীঘ্ৰেই পাব নিমখ-মিঠাতেল
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে ৰহাৰ পৰা সুলভ মূল্যত মচুৰ দাইল আৰু চেনি বিতৰণ কাৰ্যসূচী পুনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ৷
Published : August 10, 2026 at 2:23 PM IST|
Updated : August 10, 2026 at 2:31 PM IST
নগাঁও: ৰাজ্যৰ ৰেচন কাৰ্ডধাৰীসকললৈ সুখবৰ খবৰ ৷ সোমবাৰ অৰ্থাৎ ১০ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৭০ লক্ষাধিক হিতাধিকাৰী পৰিয়ালে লাভ কৰিব মাহেকীয়া বিনামূলীয়া ৰেচনৰ লগতে ১ কিলোগ্ৰামকৈ মচুৰ দাইল আৰু চেনি । এই দাইল আৰু চেনিৰ বাবদ তেওঁলোকে দিব লাগিব মাত্ৰ ১০০ টকা ।
উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বলৈকে হিতাধিকাৰীসকলে দাইল-চেনি লাভ কৰিছিল যদিও নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত তিনিমাহৰ বাবে এয়া বন্ধ হৈ আছিল । এতিয়া পুনৰ চৰকাৰে ১০০ টকাত ১ কিলোগ্ৰাম দাইল আৰু চেনি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে ৰহাৰ সুৰেন পাটৰ নামৰ সুলভ মূল্যৰ সামগ্ৰী বিক্ৰেতাজনৰ দোকানৰ পৰাই এই বিতৰণ কাৰ্যসূচী পুনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ৷ এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কৰা এখন সভাত জনতাক সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷
ৰাইজক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অসম চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ আগতে বিভিন্ন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল আৰু বহুকেইখন আঁচনিয়ে পাঁচবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পাছত বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ ফলত বহুকেইখন আঁচনি বন্ধ হৈ পৰিছিল ৷ তাৰ ফলত ৰাইজৰ কষ্টও হৈছিল ৷ মই ৰাইজক সংবাদ মাধ্যমযোগে জনাইছিলোঁ যে জুলাই মাহত বাজেট অধিৱেশন হ’ব আৰু আগষ্ট মাহৰ পৰা আমি আঁচনিসমূহ পুনৰ আৰম্ভ কৰিম ৷ ১ আগষ্টত আমি অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিলোঁ । ৬ আগষ্টত নিযুত মইনা আৰু নিযুত বাবু আঁচনি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজি আমি ৰহা সমষ্টিৰ পৰা সুলভ মূল্য মচুৰ দাইল আৰু চেনি বিতৰণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ । বৰ্তমান কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে নিমখ দিব পৰা নাই । কিন্তু অতি সোনকালেই দাইল আৰু চেনিৰ লগতে নিমখো লাভ কৰিব ।’’
Speaking at the relaunch of the subsidised masoor dal & sugar distribution scheme, HCM Dr. @himantabiswa highlights how the initiative will benefit over 2.48 crore people across 70 lakh+ families in Assam.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) August 10, 2026
HCM also speaks on Assam Govt’s continued commitment to people-centric… pic.twitter.com/Hqq87dQ4yd
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি মাহৰ ১ ৰ পৰা ১০ তাৰিখৰ ভিতৰত আমি যি অন্ন সেৱা সপ্তাহ পালন কৰোঁ, তাত আপোনালোকে বিনামূলীয়া চাউল আৰু দাইল-চেনি কিনিব পাৰিব ৷ অতি সোনকালে আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি কেনেকৈ মিঠাতেল আৰু নিমখ দিব পাৰোঁ, আৰু অৰুণোদয় আঁচনিত বাদ পৰা সকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে কাম কৰিম ৷’’
‘‘এইবাৰ চৰকাৰ গঠনৰ পাছতে উজনিত যি বান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’ল, তাৰ ফলত আমাৰ বহু কষ্ট আৰু পৰিশ্ৰম সেইফালে লৈ যাবলগীয়া হোৱাত চৰকাৰৰ আঁচনিবোৰ কিছু পিছপৰি ৰৈছে ৷ এতিয়া বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাৰ লগে লগে আমি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ হাতত ল’ম ৷’’ -মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
Prices lower than Quick Commerce? Yes it's possible in Assam.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 10, 2026
Today, we relaunched subsidised Masur Dal & Sugar @ just ₹100.
This combo kit will benefit 70+ lakh families in Assam, who will get affordable food items every month.
Coming Soon: Subsidised Salt and Mustard Oil. pic.twitter.com/9yXt5XH0Dw
‘‘আমি যি বিনামূলীয়া চাউল, সুলভ মূল্যৰ দাইল আৰু চেনি দিওঁ, ই অসমৰ প্ৰায় ৭০ লাখ পৰিয়ালক সামৰি লয় । ২ কোটি ৪৮ লাখ ১১ হাজাৰ ৬৪৫ গৰাকী ব্যক্তি এই আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হয় । নগাঁৱত ৩ লাখ ৮৫ হাজাৰ ২৯৯ টা পৰিয়াল এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হয় ।’’ ড৹ শৰ্মাই লগতে কয় ৷
তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক বিনামূলীয়াকৈ চাউল দিয়ে । ৰাজ্য চৰকাৰে অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সুলভ মূল্যত দাইল, চেনি, নিযুত মইনা, নিযুত বাবু, পাঁচ লাখ টকালৈকে চিকিৎসা সাহায্য আদি বিভিন্ন আঁচনি আমি ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ ৷’’ মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে অনাগত দিনত দুখীয়া মানুহৰ বাবে আৰু অধিক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷
লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা আহত অসমৰ ৮ ব্যক্তি; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া