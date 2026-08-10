ETV Bharat / state

হিতাধিকাৰীলৈ পুনৰ সুলভ মূল্যৰ দাইল-চেনি বিতৰণৰ শুভাৰম্ভ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, শীঘ্ৰেই পাব নিমখ-মিঠাতেল

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে ৰহাৰ পৰা সুলভ মূল্যত মচুৰ দাইল আৰু চেনি বিতৰণ কাৰ্যসূচী পুনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ৷

CM Himanta relaunch subsidised masoor dal and sugar distribution scheme in Raha
ৰহাত সুলভ মূল্যৰ মচুৰ দাইল আৰু চেনি বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (X @pijushhazarika)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 10, 2026 at 2:23 PM IST

|

Updated : August 10, 2026 at 2:31 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

নগাঁও: ৰাজ্যৰ ৰেচন কাৰ্ডধাৰীসকললৈ সুখবৰ খবৰ ৷ সোমবাৰ অৰ্থাৎ ১০ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্যৰ প্ৰায় ৭০ লক্ষাধিক হিতাধিকাৰী পৰিয়ালে লাভ কৰিব মাহেকীয়া বিনামূলীয়া ৰেচনৰ লগতে ১ কিলোগ্ৰামকৈ মচুৰ দাইল আৰু চেনি । এই দাইল আৰু চেনিৰ বাবদ তেওঁলোকে দিব লাগিব মাত্ৰ ১০০ টকা ।

উল্লেখ্য যে চলিত বৰ্ষৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বলৈকে হিতাধিকাৰীসকলে দাইল-চেনি লাভ কৰিছিল যদিও নিৰ্বাচনৰ সময়ছোৱাত তিনিমাহৰ বাবে এয়া বন্ধ হৈ আছিল । এতিয়া পুনৰ চৰকাৰে ১০০ টকাত ১ কিলোগ্ৰাম দাইল আৰু চেনি দিয়াৰ বাবে সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।

ৰহাত সুলভ মূল্যৰ মচুৰ দাইল আৰু চেনি বিতৰণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat)

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সোমবাৰে ৰহাৰ সুৰেন পাটৰ নামৰ সুলভ মূল্যৰ সামগ্ৰী বিক্ৰেতাজনৰ দোকানৰ পৰাই এই বিতৰণ কাৰ্যসূচী পুনৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে উদ্বোধন কৰে ৷ এই উপলক্ষে অনুষ্ঠিত কৰা এখন সভাত জনতাক সম্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

ৰাইজক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অসম চৰকাৰে নিৰ্বাচনৰ আগতে বিভিন্ন আঁচনি আৰম্ভ কৰিছিল আৰু বহুকেইখন আঁচনিয়ে পাঁচবছৰ সম্পূৰ্ণ কৰিছে ৷ কিন্তু নিৰ্বাচনৰ পাছত বাজেট অধিৱেশন অনুষ্ঠিত নোহোৱাৰ ফলত বহুকেইখন আঁচনি বন্ধ হৈ পৰিছিল ৷ তাৰ ফলত ৰাইজৰ কষ্টও হৈছিল ৷ মই ৰাইজক সংবাদ মাধ্যমযোগে জনাইছিলোঁ যে জুলাই মাহত বাজেট অধিৱেশন হ’ব আৰু আগষ্ট মাহৰ পৰা আমি আঁচনিসমূহ পুনৰ আৰম্ভ কৰিম ৷ ১ আগষ্টত আমি অৰুণোদয় আঁচনি আৰম্ভ কৰিলোঁ । ৬ আগষ্টত নিযুত মইনা আৰু নিযুত বাবু আঁচনি আৰম্ভ কৰিলোঁ আৰু আজি আমি ৰহা সমষ্টিৰ পৰা সুলভ মূল্য মচুৰ দাইল আৰু চেনি বিতৰণ কাৰ্যসূচী আৰম্ভ কৰিছোঁ । বৰ্তমান কাৰিকৰী অসুবিধাৰ বাবে নিমখ দিব পৰা নাই । কিন্তু অতি সোনকালেই দাইল আৰু চেনিৰ লগতে নিমখো লাভ কৰিব ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, ‘‘এতিয়াৰে পৰা প্ৰতি মাহৰ ১ ৰ পৰা ১০ তাৰিখৰ ভিতৰত আমি যি অন্ন সেৱা সপ্তাহ পালন কৰোঁ, তাত আপোনালোকে বিনামূলীয়া চাউল আৰু দাইল-চেনি কিনিব পাৰিব ৷ অতি সোনকালে আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি কেনেকৈ মিঠাতেল আৰু নিমখ দিব পাৰোঁ, আৰু অৰুণোদয় আঁচনিত বাদ পৰা সকলক অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব পাৰিম সেই বিষয়ে কাম কৰিম ৷’’

‘‘এইবাৰ চৰকাৰ গঠনৰ পাছতে উজনিত যি বান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’ল, তাৰ ফলত আমাৰ বহু কষ্ট আৰু পৰিশ্ৰম সেইফালে লৈ যাবলগীয়া হোৱাত চৰকাৰৰ আঁচনিবোৰ কিছু পিছপৰি ৰৈছে ৷ এতিয়া বান পৰিস্থিতি কিছু উন্নত হোৱাৰ লগে লগে আমি আপোনালোকক প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়া অনুসৰি জনকল্যাণমূলক আঁচনিসমূহ হাতত ল’ম ৷’’ -মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷

‘‘আমি যি বিনামূলীয়া চাউল, সুলভ মূল্যৰ দাইল আৰু চেনি দিওঁ, ই অসমৰ প্ৰায় ৭০ লাখ পৰিয়ালক সামৰি লয় । ২ কোটি ৪৮ লাখ ১১ হাজাৰ ৬৪৫ গৰাকী ব্যক্তি এই আঁচনিৰ পৰা উপকৃত হয় । নগাঁৱত ৩ লাখ ৮৫ হাজাৰ ২৯৯ টা পৰিয়াল এই আঁচনিৰ দ্বাৰা উপকৃত হয় ।’’ ড৹ শৰ্মাই লগতে কয় ৷

তেওঁ পুনৰ কয়, ‘‘আমাৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আমাক বিনামূলীয়াকৈ চাউল দিয়ে । ৰাজ্য চৰকাৰে অৰুণোদয়ৰ পৰা আৰম্ভ কৰি সুলভ মূল্যত দাইল, চেনি, নিযুত মইনা, নিযুত বাবু, পাঁচ লাখ টকালৈকে চিকিৎসা সাহায্য আদি বিভিন্ন আঁচনি আমি ৰূপায়ণ কৰি আহিছোঁ ৷’’ মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে অনাগত দিনত দুখীয়া মানুহৰ বাবে আৰু অধিক আঁচনি ৰূপায়ণ কৰাৰো প্ৰতিশ্ৰুতি দিয়ে ৷

লগতে পঢ়ক: অৰুণাচলী দুৰ্বৃত্তৰ গুলীচালনা আহত অসমৰ ৮ ব্যক্তি; মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

Last Updated : August 10, 2026 at 2:31 PM IST

TAGGED:

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
সুলভ মূল্যৰ ৰেচন
অন্ন সেৱা সপ্তাহ
ASSAM GOVENMENT SCHEME
FREE RATION SCHEME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.