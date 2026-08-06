ETV Bharat / state

দিল্লীৰ পৰা টকা ল’বলৈও মই অসুবিধা পাওঁ, লণ্ডন দূৰৰে কথা : মুখ্যমন্ত্ৰী

শিল্পী মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে লণ্ডনত নৃত্য-গীত প্ৰদৰ্শনেৰে বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷

Himanta Biswa Sarma
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (X @himantabiswa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 6, 2026 at 5:13 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: লণ্ডনৰ ৰাজপথত নৃত্য আৰু সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত পৰিবেশন কৰি অসমৰ বন্যাৰ্তৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য সংগ্ৰহ ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্ৰী মেঘৰঞ্জনী মেধি ৷ সামাজিক মাধ্যমত বহুতেই তেওঁক সমালোচনা কৰি বিদেশৰ আগত অসমক লজ্জানত কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে ৷ আন একাংশই অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত শিল্পীগৰাকীৰ পক্ষ লোৱা দেখা গৈছে ৷

বহুতেই কৈছে যে মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে যদি সাহায্য দিব খোজে তেন্তে নিজৰ টকাৰে দিব লাগে ৷ কিন্তু এইদৰে এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত অসমৰ নাম বদনাম কৰা উচিত নহয় ৷ অসমক বিদেশৰ চকুত ভিক্ষাৰী সজোৱা বুলিও একাংশই শিল্পীগৰাকীক কটু সমালোচনা কৰিছে ৷

এই ক্ষেত্ৰত আন একাংশই দাবী কৰিছে যে মেঘৰঞ্জীয়ে কোনো ভুল কৰা নাই ৷ ঋণৰ টকাৰে চলি থকা এখন ৰাজ্যৰ বাবে এয়া কোনো লজ্জাজনক কথা নহয় বুলি উল্লেখ কৰি একাংশ লোকে কয় যে মেঘৰঞ্জনীয়ে অসমৰ নাম বদনাম কৰা নাই ৷ কাৰণ ইণ্টাৰনেটৰ যুগত অসমৰ পৰিস্থিতি ইতিমধ্যেই বিদেশৰ মানুহে দেখিছে ৷ গতিকে অসমৰ পৰিস্থিতি তেওঁলোকে বুজিব পাৰিছে ৷ এনেকৈ সাহায্য বিচৰাত লাজ পাবলগীয়া একো নাই ৷

সমালোচনাৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে কয় যে নিজৰ মানুহখিনিৰ বাবে কাৰোবাৰ ওচৰত ভিক্ষা খুজিবলগীয়া হ’লেও তেওঁ তাত লাজ নাপায় ৷

ভিডিঅ’টোত তেওঁ কয়, ‘‘বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে মোৰ কলাৰ জৰিয়তে লণ্ডনৰ পথত এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ ৷ তাকে লৈ বহুতে মত প্ৰকাশ কৰা দেখিছোঁ ৷ কিন্তু মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই সময়ত মোক লৈ ব্যস্ত নহ’ব ৷ আমাৰ যি পৰিস্থিতি সেয়া বহু বেছি গভীৰ ৷ আমি সময় নষ্ট নকৰি বানাক্ৰান্ত মানুহক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগে ৷ ৰাস্তাত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি থাকোঁতে বহুতে সেই অনুষ্ঠানত অনুদান আগবঢ়ালে ৷ কিন্তু ইয়াত বহুতে সেয়া ভিক্ষাৰ সৈতে তুলনা কৰিলে ৷ একো নাই, মোৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে ভিক্ষা কৰিবলগীয়া হ’লেও মই সদায় বিচাৰিম ৷’’

শিল্পী মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে লণ্ডনত নৃত্য-গীত প্ৰদৰ্শনেৰে বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া (ETV Bharat)

এই সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘মইতো দিল্লীৰ পৰা টকা খুজিবলৈও অসুবিধা পাওঁ, লণ্ডনৰ পৰাতো বেলেগ কথা । মইতো সদায় চাওঁ যে মোৰ মানুহখিনিক মই কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ । মইতো কাৰো ওচৰতে হাত পতাৰ পক্ষপাতী নহয় । লণ্ডনতো দূৰৰে কথা । কোনোবাই নিজে দিলে দিছে । মোৰ এইখিনি আত্মবিশ্বাস আছে যে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি সক্ষম আৰু ইয়াত ৰাইজো সন্তুষ্ট ।’’

‘‘যোৱা চাৰিদিন মই ঘূৰি আহিছোঁ । এটাও অভিযোগ নাই । ৰাইজে চৰকাৰখনৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস ৰাখিছে । সেইবাবে আমি ৰাইজক উপযুক্তধৰণে সহায় কৰিম । লণ্ডনত গৈ হাত পতাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমেৰিকাত গৈয়ো প্ৰয়োজন নাই । কোনোবাই যদি টিভি, ফেচবুক, ইউটিউবত অসমৰ বান দেখি নিজে দানে কৰে, আমি বেয়া নাপাওঁ । অসমৰ মানুহেও আমেৰিকাত ভূমিকম্প দেখিলে দান দিব পাৰে । কিন্তু খুজিব নালাগে, নিজে দিয়া কথাটো বেলেগ ।’’ -মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷

লগতে পঢ়ক: নিজৰ টকাৰে বান সাহায্য দিয়ক, বাকচত স্কেনাৰ লগাই পইচা উঠাই নহয় : মুখ্যমন্ত্রীৰ আহ্বান

TAGGED:

মেঘৰঞ্জনী মেধি
আৰ্থিক সাহায্য
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
MEGHRANJANI MEDHI IN LONDON
MEGHRANJANI MEDHI

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.