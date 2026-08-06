দিল্লীৰ পৰা টকা ল’বলৈও মই অসুবিধা পাওঁ, লণ্ডন দূৰৰে কথা : মুখ্যমন্ত্ৰী
শিল্পী মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে লণ্ডনত নৃত্য-গীত প্ৰদৰ্শনেৰে বান সাহায্য সংগ্ৰহ কৰা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া ৷
Published : August 6, 2026 at 5:13 PM IST
গুৱাহাটী: লণ্ডনৰ ৰাজপথত নৃত্য আৰু সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ গীত পৰিবেশন কৰি অসমৰ বন্যাৰ্তৰ বাবে আৰ্থিক সাহায্য সংগ্ৰহ ব্যাপক সমালোচনাৰ সন্মুখীন হৈছে প্ৰতিষ্ঠিত নৃত্যশিল্পী তথা অভিনেত্ৰী মেঘৰঞ্জনী মেধি ৷ সামাজিক মাধ্যমত বহুতেই তেওঁক সমালোচনা কৰি বিদেশৰ আগত অসমক লজ্জানত কৰা বুলি অভিযোগ কৰিছে ৷ আন একাংশই অৱশ্যে এই সন্দৰ্ভত শিল্পীগৰাকীৰ পক্ষ লোৱা দেখা গৈছে ৷
বহুতেই কৈছে যে মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে যদি সাহায্য দিব খোজে তেন্তে নিজৰ টকাৰে দিব লাগে ৷ কিন্তু এইদৰে এখন বিদেশী ৰাষ্ট্ৰত অসমৰ নাম বদনাম কৰা উচিত নহয় ৷ অসমক বিদেশৰ চকুত ভিক্ষাৰী সজোৱা বুলিও একাংশই শিল্পীগৰাকীক কটু সমালোচনা কৰিছে ৷
এই ক্ষেত্ৰত আন একাংশই দাবী কৰিছে যে মেঘৰঞ্জীয়ে কোনো ভুল কৰা নাই ৷ ঋণৰ টকাৰে চলি থকা এখন ৰাজ্যৰ বাবে এয়া কোনো লজ্জাজনক কথা নহয় বুলি উল্লেখ কৰি একাংশ লোকে কয় যে মেঘৰঞ্জনীয়ে অসমৰ নাম বদনাম কৰা নাই ৷ কাৰণ ইণ্টাৰনেটৰ যুগত অসমৰ পৰিস্থিতি ইতিমধ্যেই বিদেশৰ মানুহে দেখিছে ৷ গতিকে অসমৰ পৰিস্থিতি তেওঁলোকে বুজিব পাৰিছে ৷ এনেকৈ সাহায্য বিচৰাত লাজ পাবলগীয়া একো নাই ৷
সমালোচনাৰ পাছতেই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মেঘৰঞ্জনী মেধিয়ে কয় যে নিজৰ মানুহখিনিৰ বাবে কাৰোবাৰ ওচৰত ভিক্ষা খুজিবলগীয়া হ’লেও তেওঁ তাত লাজ নাপায় ৷
ভিডিঅ’টোত তেওঁ কয়, ‘‘বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে মোৰ কলাৰ জৰিয়তে লণ্ডনৰ পথত এটা অনুষ্ঠান কৰিছিলোঁ ৷ তাকে লৈ বহুতে মত প্ৰকাশ কৰা দেখিছোঁ ৷ কিন্তু মই সকলোকে অনুৰোধ কৰিছোঁ যে এই সময়ত মোক লৈ ব্যস্ত নহ’ব ৷ আমাৰ যি পৰিস্থিতি সেয়া বহু বেছি গভীৰ ৷ আমি সময় নষ্ট নকৰি বানাক্ৰান্ত মানুহক সহায়ৰ হাত আগবঢ়াব লাগে ৷ ৰাস্তাত নৃত্য প্ৰদৰ্শন কৰি থাকোঁতে বহুতে সেই অনুষ্ঠানত অনুদান আগবঢ়ালে ৷ কিন্তু ইয়াত বহুতে সেয়া ভিক্ষাৰ সৈতে তুলনা কৰিলে ৷ একো নাই, মোৰ নিজৰ মানুহখিনিৰ কাৰণে ভিক্ষা কৰিবলগীয়া হ’লেও মই সদায় বিচাৰিম ৷’’
এই সন্দৰ্ভত বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘মইতো দিল্লীৰ পৰা টকা খুজিবলৈও অসুবিধা পাওঁ, লণ্ডনৰ পৰাতো বেলেগ কথা । মইতো সদায় চাওঁ যে মোৰ মানুহখিনিক মই কেনেকৈ সহায় কৰিব পাৰোঁ । মইতো কাৰো ওচৰতে হাত পতাৰ পক্ষপাতী নহয় । লণ্ডনতো দূৰৰে কথা । কোনোবাই নিজে দিলে দিছে । মোৰ এইখিনি আত্মবিশ্বাস আছে যে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায় কৰাৰ কাৰণে আমি সক্ষম আৰু ইয়াত ৰাইজো সন্তুষ্ট ।’’
‘‘যোৱা চাৰিদিন মই ঘূৰি আহিছোঁ । এটাও অভিযোগ নাই । ৰাইজে চৰকাৰখনৰ ওপৰত অগাধ বিশ্বাস ৰাখিছে । সেইবাবে আমি ৰাইজক উপযুক্তধৰণে সহায় কৰিম । লণ্ডনত গৈ হাত পতাৰ প্ৰয়োজন নাই, আমেৰিকাত গৈয়ো প্ৰয়োজন নাই । কোনোবাই যদি টিভি, ফেচবুক, ইউটিউবত অসমৰ বান দেখি নিজে দানে কৰে, আমি বেয়া নাপাওঁ । অসমৰ মানুহেও আমেৰিকাত ভূমিকম্প দেখিলে দান দিব পাৰে । কিন্তু খুজিব নালাগে, নিজে দিয়া কথাটো বেলেগ ।’’ -মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
লগতে পঢ়ক: নিজৰ টকাৰে বান সাহায্য দিয়ক, বাকচত স্কেনাৰ লগাই পইচা উঠাই নহয় : মুখ্যমন্ত্রীৰ আহ্বান