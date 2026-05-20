শিল্পীসকল অৰাজনৈতিক হ’লেহে মানুহে ভালপায়, জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য

অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথম জুবিন ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ ।

জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
Published : May 20, 2026 at 2:17 PM IST

সোণাপুৰ: নতুন কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত প্ৰথমবাৰৰ বাবে সোণাপুৰস্থিত ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ত উপস্থিত হ’ল ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । অসমৰ প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ শেষকৃত্য সম্পন্ন হোৱাৰ পিছত এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ প্ৰথম জুবিন ক্ষেত্ৰ ভ্ৰমণ । ভ্ৰমণকালত তেওঁ জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লোৱাৰ লগতে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলীত বন্তি প্ৰজ্বলন কৰি গভীৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ।

সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে, "নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বেই প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিলোঁ যে জনসাধাৰণৰ আশীৰ্বাদত চৰকাৰ গঠন কৰিব পাৰিলে আমি 'জুবিন ক্ষেত্ৰ' বাস্তৱায়নৰ দিশত আগবাঢ়িম । আজি সেই প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ পথত আগবাঢ়ি জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰি অসমৰ প্ৰাণৰ সত্তা জুবিন গাৰ্গলৈ সশ্ৰদ্ধ প্ৰণাম জনালোঁ আৰু চলিত কামৰ অগ্ৰগতিৰ পৰ্যালোচনা কৰিলোঁ ।

লোক নিৰ্মাণ বিভাগে ইতিমধ্যে জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম হিচাপে প্ৰায় ৩ কোটি টকা ব্যয়েৰে চৌহদ দেৱালৰ কাম কৰি আছে । লগতে ওপৰৰ অংশৰ পৰা মাটি খহি অহা ৰোধ কৰিবলৈ প্ৰয়োজনীয় সুৰক্ষা ব্যৱস্থাও গ্ৰহণ কৰা হৈছে । পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত সমাধি ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ কাম ত্বৰান্বিত কৰাৰ বাবে বিষয়াসকলক প্ৰয়োজনীয় নিৰ্দেশনা প্ৰদান কৰা হৈছে । আমি সুপৰিকল্পিতভাৱে এক মর্যাদাপূর্ণ, সাংস্কৃতিক চেতনাৰে সমৃদ্ধ আৰু উত্তৰ প্ৰজন্মৰ বাবে অনুপ্ৰেৰণাৰ কেন্দ্ৰ হিচাপে জুবিন ক্ষেত্ৰ গঢ়ি তুলিবলৈ বদ্ধপৰিকৰ । আমাৰ চৰকাৰৰ এই সংকল্প অব্যাহত থাকিব ।"

৩ কোটি টকাৰে প্ৰাৰম্ভিক কামৰ শুভাৰম্ভ

সাংবাদিকৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই জানিবলৈ দিয়ে যে লোকনিৰ্মাণ বিভাগে ইতিমধ্যে জুবিন ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ প্ৰাৰম্ভিক কাম-কাজ হাতত লৈছে । প্ৰথম পৰ্যায়ত প্ৰায় ৩ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে ইয়াৰ চৌহদৰ দেৱা নিৰ্মাণৰ কাম চলি আছে । পাহাৰীয়া অঞ্চল হোৱাৰ বাবে পাহাৰৰ পৰা যাতে মাটি খহি আহিব নোৱাৰে, তাৰ বাবেও প্ৰয়োজনীয় প্ৰতিৰোধমূলক ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।

জুবিন ক্ষেত্ৰৰ মাষ্টাৰ প্লেন প্ৰস্তুত

জুবিন ক্ষেত্ৰৰ বাবে ইতিমধ্যে চৰকাৰে ১০ বিঘা মাটি আৱণ্টন দিছে । ডিমৰীয়াৰ বিধায়ক ডঃ তপন দাস, জাগীৰোডৰ বিধায়ক পীযুষ হাজৰীকা আৰু লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ উচ্চপদস্থ বিষয়াসকলৰ সৈতে সমগ্ৰ এলেকাটো পৰ্যবেক্ষণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,

​"সীমা প্ৰাচীৰৰ কাম সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ পিছতে আমি মূল সমাধি ক্ষেত্ৰ নিৰ্মাণৰ দিশত খোজ আগবঢ়াম । ইয়াক কেনেকৈ এটা সুন্দৰ আৰু মৰ্যাদাপূৰ্ণ সমাধি ক্ষেত্ৰলৈ ৰূপান্তৰ কৰিব পাৰি, তাৰ প্লেনিং ইতিমধ্যে তৈয়াৰ হৈছে । জুবিন গাৰ্গলৈ বিনম্ৰ শ্ৰদ্ধা জনাই অসম চৰকাৰে যি সংকল্প লৈছিল, সেয়া অক্ষুণ্ণ থাকিব আৰু ক্ষেত্ৰখন সুন্দৰকৈ নিৰ্মাণ কৰা হ’ব ।"

পাহাৰ কাটি প্ৰকৃতি ধ্বংস কৰাৰ সলনি, পাহাৰীয়া পৰিৱেশটোক সংৰক্ষণ কৰি কেনেকৈ আকৰ্ষণীয় ৰূপ দিব পাৰি, চৰকাৰে সেই সন্দৰ্ভতো চিন্তা-চৰ্চা কৰিছে বুলি মত প্ৰকাশ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

‘‘জুবিনক লৈ ৰাজনীতি নকৰিব’’ -মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আহ্বান

জুবিন গাৰ্গৰ এই সমাধিক্ষেত্ৰখনৰ স্থান নিৰ্বাচন কৰোঁতে মই ১৫ বাৰতকৈও বেছি ইয়ালৈ আহিছোঁ । তেওঁ শেষকৃত্যৰ সময়তো আমি আছিলোঁ । পিছত ৰাজনীতিৰ সৈতে জড়িত মানুহে ইয়াক লৈ ইমানেই ৰাজনীতি কৰিলে যে এটা সময়ত ইয়ালৈ আহিবলৈ বেয়া লগা হ’ল ৷ কাৰণ জুবিনতকৈ বেছি ৰাজনীতিৰ কথা আলোচনা কৰা হ’ল ৷ মই জানিছিলোঁ যে নিৰ্বাচন হোৱাৰ পাছত লাহে লাহে ৰাজনীতি শেষ হ’ব আৰু জুবিনৰ আচল যি সত্বা, আচল যি শিল্পীমন সেয়া নিজে নিজে প্ৰকাশ পাব ৷ আজি মই অনুভৱ কৰোঁ লাহে লাহে মানুহে জুবিনৰ স্মৃতি কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিম, সংগীত কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিম, তেওঁৰ অৱদান কেনেকৈ জীয়াই ৰাখিব পাৰোঁ সেয়া আলোচনা কৰিব ৷ ৰাজনীতি শেষ হ’ল, ভৱিষ্যতেও যেন জুবিনক লৈ মানুহে ৰাজনীতি নকৰে যাতে জুবিন আচল সত্বাটো জীয়াই থাকিব পাৰে ৷’’

তেওঁ লগতে কয়, ‘‘যিসকলে ইয়াত বেছিকৈ ৰাজনীতি কৰি আছিল, জুবিন জীয়াই থকা দিনত তেওঁলোকে বেছি সমালোচনা কৰিলে ৷ তেওঁলোক বন্ধু হৈছিল এটা নিৰ্দিষ্ট উদ্দেশ্য লৈ ৷ কিন্তু আমাৰ বাবে জুবিন অতীতো আছিল, বৰ্তমানেও আছে আৰু ভৱিষ্যতেও থাকিব ৷ নিৰ্বাচনৰ প’লিং বুথত জুবিন গাৰ্গৰ ফটো লগোৱা, দলৰ কাৰ্যালয়ত জুবিনৰ ফটো আঁৰি দিয়া এইবোৰ মানুহে নিবিচাৰে ৷ শিল্পী সদায় অৰাজনৈতিক হৈ থকাটোৱেই মানুহে বিচাৰে ৷ জুবিনক লৈ ৰাজনীতি কৰাৰ বাবে প্ৰতিটো সমষ্টিত আমি অন্ততঃ ২০ শতাংশ ভোট বেছি পাইছোঁ । কাৰণ যিমান মানুহৰ অনুৰাগী আছিল, নিৰপেক্ষ হৈ থাকিলে সকলোৱে কংগ্ৰেছকো ভোট দিলেহেঁতেন আৰু বিজেপিকো দিলেহেঁতেন । আমি বিজেপিয়ে সিদ্ধান্ত লৈছিলোঁ যে জুবিনক লৈ আমি ৰাজনীতি নকৰোঁ । সেয়া সঠিক সিদ্ধান্ত আছিল, সময়ে প্ৰমাণ কৰিছে ।’’

