ETV Bharat / state

জুবিনক্ষেত্ৰৰ সেৱিকালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মৰমৰ উপহাৰ, ২১ গৰাকী কৰ্মীক ২৫ হাজাৰ টকাকৈ প্ৰদান

জুবিন ক্ষেত্ৰত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত এক মৰ্যাদাপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডঃ তপন দাসে আনুষ্ঠানিকভাৱে কৰ্মীসকলৰ হাতত আৰ্থিক অনুদানৰ চেক অৰ্পণ কৰে ।

Zubeen Kshetra
জুবিনক্ষেত্ৰৰ সেৱিকালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মৰমৰ উপহাৰ (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 6, 2026 at 8:43 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

সোণাপুৰ: প্ৰাণৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ অন্তিম শয়নস্থলী জুবিন ক্ষেত্ৰত দীৰ্ঘদিন ধৰি নিঃস্বাৰ্থভাৱে সেৱা আগবঢ়াই অহা ডিমৰীয়া অঞ্চলৰ ২১ গৰাকী মহিলা কৰ্মীলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰেৰণ কৰিছে এক বিশেষ মৰমৰ উপহাৰ । জুবিন ক্ষেত্ৰখন সদায় পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্ন কৰি ৰখা এই ২১ গৰাকী মহিলাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশ মৰ্মে ২৫ হাজাৰ টকাকৈ আৰ্থিক সাহায্য প্ৰদান কৰা হৈছে ।

জুবিন ক্ষেত্ৰত সোমবাৰে অনুষ্ঠিত এক মৰ্যাদাপূৰ্ণ অনুষ্ঠানত ডিমৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক ডঃ তপন দাসে আনুষ্ঠানিকভাৱে এই কৰ্মীসকলৰ হাতত আৰ্থিক অনুদানৰ চেকসমূহ অৰ্পণ কৰে । অনুষ্ঠানত উপস্থিত হৈ বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে জুবিন ক্ষেত্ৰক সুন্দৰ আৰু পৰিস্কাৰ কৰি ৰখা আই-মাতৃসকলক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে ।

জুবিনক্ষেত্ৰৰ সেৱিকালৈ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মৰমৰ উপহাৰ (ETV Bharat)

প্ৰতিশ্ৰুতি ৰাখিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা যেতিয়া জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ আহিছিল, তেতিয়াই তেওঁ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ পৰিস্কাৰ-পৰিচ্ছন্নতাৰ দায়িত্বত থকা মহিলাসকলক মৰমৰ চিনস্বৰূপে কিবা এটা আগবঢ়োৱাৰ কথা দিছিল । সোমবাৰে সেই প্ৰতিশ্ৰুতি আখৰে আখৰে পালন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে তেওঁলোকৰ বাবে এই সাহায্য আগবঢ়ায় ।

এই সন্দৰ্ভত বিধায়ক ডঃ তপন দাসে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, ‘‘মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জুবিন ক্ষেত্ৰৰ সৰ্বাংগীণ উন্নয়নৰ কাম-কাজ অত্যন্ত ক্ষিপ্ৰতাৰে আগবঢ়াই লৈ গৈছে । তেওঁ জুবিন ক্ষেত্ৰৰ সমীপৰ শ্মশানখনৰ ৰাস্তাটোও পি ডব্লিউ ডিৰ জৰিয়তে নিৰ্মাণ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিয়াৰ লগতে কাৰ্বি সমাজৰ ‘লং এ’ নিৰ্মাণ কৰিবলৈও দিছে । আজি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নিৰ্দেশমৰ্মে মই বিধায়ক হিচাপে এই আই-মাতৃসকলৰ হাতত মৰমৰ চেকসমূহ বিতৰণ কৰিবলৈ পাই নথৈ আনন্দিত হৈছোঁ ।’’

মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু বিধায়কগৰাকীৰ এই পদক্ষেপক আন্তৰিকভাৱে শলাগ লৈছে জুবিন ক্ষেত্ৰৰ কৰ্মীসকলে । দীৰ্ঘদিন ধৰি জুবিন ক্ষেত্ৰত চাফ-চিকুণৰ কামত ব্ৰতী হৈ থকা সীমা বণিয়া নামৰ এগৰাকী মহিলাই আৱেগিকভাৱে নিজৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি কয়, ‘‘দাদাক (জুবিন গাৰ্গ) ইয়ালৈ অনাৰ দিনৰ পৰাই মই ইয়াতে লাগি আছোঁ । কোনো টকা-পইচাৰ আশাত অহা নাছিলোঁ, কেৱল দাদাৰ প্ৰতি থকা মৰমৰ বাবেই আহিছিলোঁ । তাৰ বিনিময়ত যে মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই জুবিন ক্ষেত্ৰলৈ অহাৰ পিছত আমাক এইদৰে মাননী যাঁচিলে, তাৰ বাবে তেখেতক আৰু বিধায়ক ডঃ তপন দাসকো ধন্যবাদ জনাইছোঁ । আগলৈও যাতে আমি এইদৰে সেৱা কৰি যাব পাৰোঁ, তাৰ বাবে ৰাইজৰ সহায়-সহযোগ আৰু জুবিনদাৰ আশীৰ্বাদ সদায় কামনা কৰিলোঁ ।’’

​নিঃস্বাৰ্থভাৱে জুবিন ক্ষেত্ৰ সজাই-পৰাই ৰখা এইসকল মহিলাৰ মুখত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আৰ্থিক অনুদানে এক সুখৰ হাঁহি বিৰিঙাই তুলিছে ।

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীৰ বিভিন্ন উদ্যানত সোমালেই দিব লাগিব ধন, কোনখন উদ্যানত কিমান প্ৰৱেশ মূল্য ?

TAGGED:

জুবিন ক্ষেত্ৰ
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
তপন দাস
সোণাপুৰ
ZUBEEN KSHETRA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.