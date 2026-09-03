হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ হাতত বন্দুক ! দেৰগাঁৱত ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰে মুখ্যমন্ত্ৰী বৈঠক
দেৰগাঁওস্থিত অসম আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ ‘লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমী’ত হাতত বন্দুক লৈ প’জ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সন্মিলনত ৰাজ্য়ৰ সুৰক্ষাক লৈ বিশদ আলোচনা ৷
Published : September 3, 2026 at 4:14 PM IST
গুৱাহাটী: চাৰিদিন পূৰ্বে শ্বিলংস্থিত ভাৰতীয় সেনাৰ আছাম ৰেজিমেণ্টৰ চেণ্টাৰত উপস্থিত হৈ হাতত বন্দুক লৈ ‘দেশৰ শতৰু নিপাত যাব’ বুলি এক পোষ্ট কৰাৰ পাছত পুনৰ হাতত বন্দুক লৈ বিশেষ ৰূপত দেখা গ’ল মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ৷
এইবাৰ গোলাঘাট জিলাৰ দেৰগাঁওস্থিত অসম আৰক্ষীৰ প্ৰশিক্ষণ কেন্দ্ৰ ‘লাচিত বৰফুকন আৰক্ষী একাডেমী’ ত হাতত বন্দুক লৈ প’জ দিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট শ্বেয়াৰ কৰি ড৹ শৰ্মাই নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰে ৷
ফেচবুকত শ্বেয়াৰ কৰা পোষ্টটোত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লিখিছে- ‘‘এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ তথা ভাললগা খবৰ আপোনালোকক অৱগত কৰিব বিচাৰিছোঁ । ২০২৪ চনৰ ১ জুলাইৰ পৰা নতুন ন্যায় সংহিতাসমূহ কাৰ্যকৰী হোৱাৰ পাছৰে পৰা ন্যায় প্ৰদান আৰু অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণৰ ক্ষেত্ৰত অসমে দেশৰ অন্যতম শ্ৰেষ্ঠ প্ৰদৰ্শনকাৰী ৰাজ্য হিচাপে ধাৰাবাহিকভাৱে নিজৰ স্থান অটুট ৰাখিছে । এইক্ষেত্ৰত অসমৰ প্ৰদৰ্শনৰ হাৰ ৯২.১৬ শতাংশ, যি ৰাষ্ট্ৰীয় গড় ৭৪.৮৬ শতাংশতকৈ যথেষ্ট অধিক । এই সফলতাই ৰাজ্যখনৰ ন্যায় ব্যৱস্থাক অধিক শক্তিশালী, আধুনিক আৰু জনমুখী কৰি তোলাৰ ক্ষেত্ৰত গ্ৰহণ কৰা পদক্ষেপসমূহৰ প্ৰতিফলন ঘটাইছে ।’’
Since the rollout of the Nyay Sanhitas on 1 July 2024, Assam has consistently ranked among the top-performing States in India, scoring 92.16 % against the national average of 74.86%.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 3, 2026
We have achieved 100% compliance in key parameters such as:
✅ Nyay Sanhita rollout & Model…
‘‘নতুন ন্যায় সংহিতাৰ সফল ৰূপায়ণৰ লগতে আদৰ্শ বিধিৰ প্ৰয়োগ আৰু অপৰাধ ন্যায় ব্যৱস্থাৰ বিভিন্ন সংস্থাৰ মাজত তথ্যৰ সুচাৰু বিনিময়ৰ ক্ষেত্ৰতো অসমে ১০০ শতাংশ ৰূপায়ণ নিশ্চিত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে । প্ৰযুক্তিৰ সঠিক ব্যৱহাৰ, তদন্ত প্ৰক্ৰিয়াৰ আধুনিকীকৰণ আৰু বিভিন্ন সংস্থাৰ মাজত অধিক সমন্বয় স্থাপনৰ ফলত ন্যায় প্ৰদানৰ প্ৰক্ৰিয়াটো অধিক দ্ৰুত, স্বচ্ছ আৰু ফলপ্ৰসূ হৈ উঠিছে । প্ৰতিগৰাকী ভুক্তভোগীৰ কথা শুনা, প্ৰতিটো গোচৰ নিষ্ঠা আৰু দায়বদ্ধতাৰে আগুৱাই নিয়া আৰু প্ৰতিগৰাকী নাগৰিকৰ বাবে সময়োচিত ন্যায় সুনিশ্চিত কৰাই আমাৰ লক্ষ্য ।’’
বৃটিছ যুগৰ আইনৰ পৰিৱৰ্তে নতুন আইন বলৱৎ
উল্লেখ্য যে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে পূৰ্বৰ ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইন 1860, ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধি আইন ১৯৭৩ আৰু ভাৰতীয় প্ৰমাণ আইন ১৮৭২ ৰ পৰিৱৰ্তে তিনিখন নতুন আইন প্ৰণয়ন কৰিছিল ৷ এই তিনিখন আইন হৈছে - ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতা, ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতা আৰু ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়ম ৷ ২০২৩ চনত এই তিনিখন আইন বলৱৎ কৰা হৈছিল ৷
বৃটিছ যুগতে প্ৰণয়ন কৰা ভাৰতীয় দণ্ডবিধি আইনৰ ঠাই লয় ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাই ৷ একেদৰে ফৌজদাৰী কাৰ্যবিধি আইনৰ ঠাই লয় ভাৰতীয় নাগৰিক সুৰক্ষা সংহিতাই ৷ আনহাতে ভাৰতীয় তথ্য প্ৰমাণ আইনৰ ঠাই লয় ভাৰতীয় সাক্ষ্য অধিনিয়মে ৷
ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বৈঠক
There will be no compromise on the safety and security of our Nari Shakti. No matter who the offender is, our law will catch up.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 2, 2026
We have a clear motto: ZERO TOLERANCE on crimes against Women. pic.twitter.com/3qKYWoriTI
বুধবাৰে দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন একাডেমীৰ দীক্ষান্ত সমাৰোহত উপস্থিত হোৱা মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দুদিনীয়াকৈ ৰাজ্যৰ জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ সৈতে বৈঠকত মিলিত হয় ৷ এই বৈঠকত আলোচনা কৰা বিষয়সমূহ হৈছে-
- অপৰাধ নিয়ন্ত্ৰণ
- মহিলা আৰু শিশুৰ সুৰক্ষা
- চাইবাৰ অপৰাধ ৰোধ
- ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অধিক কঠোৰ অভিযান
- আধুনিক প্ৰযুক্তিৰ ব্যৱহাৰ
- অধিক জনমুখী আৰক্ষী ব্যৱস্থা আদি
সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘অসম আৰক্ষীয়ে দুর্নীতি আৰু অপৰাধৰ ক্ষেত্ৰত শূন্য সহনশীল নীতিৰে কাম কৰি আছে । বিশেষকৈ মহিলাৰ বাবে সুৰক্ষিত পৰিৱেশ গঢ়াৰ দিশত বাল্য বিবাহ, বহু বিবাহ ৰোধেৰে আমাৰ আৰক্ষীয়ে যথেষ্ট কাম কৰি আ ছে। আমি এই গতিক অধিক ত্বৰান্বিত ৰূপ দিবলৈ সংকল্পবদ্ধ ।’’
অসম আৰক্ষীয়ে সামাজিক মাধ্যমত শ্বেয়াৰ কৰা এক পোষ্টত উল্লেখ কৰে- ‘‘লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমী, দেৰগাঁৱত আৰম্ভ হৈছে জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকসকলৰ ষষ্ঠ সন্মিলন । মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত দুদিনীয়াকৈ অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনত আইন-শৃংখলা , ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান, মহিলা আৰু শিশুৰ বিৰুদ্ধে সংঘটিত অপৰাধ প্ৰতিৰোধকে ধৰি আৰক্ষীৰ সৈতে জড়িত বিভিন্ন গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত বিস্তৃতভাৱে আলোচনা কৰা হৈছে ।’’
‘‘সন্মিলনত আধুনিক আৰক্ষী ব্যৱস্থাৰ প্ৰৱৰ্তন, প্ৰযুক্তিৰ অধিক আৰু ফলপ্ৰসূ ব্যৱহাৰ, উন্নত সমন্বয় স্থাপন আৰু অধিক সঁহাৰিমূলক তথা নাগৰিককেন্দ্ৰিক আৰক্ষী বাহিনী গঢ়ি তোলাৰ ওপৰতো বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হ’ব ।’’ পোষ্টটোত লগতে উল্লেখ কৰা হৈছে ৷
লগতে পঢ়ক: দেৰগাঁৱৰ আৰক্ষী একাডেমীত জ্যেষ্ঠ আৰক্ষী অধীক্ষকৰ ষষ্ঠ সন্মিলন, অপৰাধীৰ বিৰুদ্ধে কঠোৰ হোৱাৰ হুংকাৰ