ETV Bharat / state

স্কন্দমাতা আৰু অসমৰ চাহ বাগিচাৰ মহিলা: চৰ্চাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শৰ্মাৰ এক বিশেষ পোষ্ট

হিন্দু ধৰ্মত মাতৃত্বৰ আটাইতকৈ সুৰক্ষিত, সৰল আৰু বিশুদ্ধতাৰ প্ৰতীক হিচাপে স্কন্দমাতাক পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ৷

Wage Compensation Scheme
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (x@himantabiswa)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 15, 2026 at 3:07 PM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: সমগ্ৰ দেশতে হিন্দু ধৰ্মীয় লোকসকলে পালন কৰি আছে নৱৰাত্ৰি ৷ বৃহস্পতিবাৰে নৱৰাত্ৰিৰ পঞ্চমটো দিন অৰ্থাৎ স্কন্দমাতাৰ পূজা ৷ স্কন্দমাতা হৈছে কাৰ্তিকৰ মাতৃ হিচাপে দেৱী দুৰ্গাৰ আন এটা ৰূপ ৷ স্কন্দমাতাৰূপী দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত কোলাত শিশু লৈ সিংহৰ ওপৰত বহি থকা দেখা যায় ৷

এই মূৰ্তিভাগক সমাজৰ নাৰীশক্তিৰ সৈতে ৰিজনি দি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এক বিশেষ পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷ হিন্দুধৰ্মত মাতৃত্বৰ আটাইতকৈ সুৰক্ষিত, সৰল আৰু বিশুদ্ধতাৰ প্ৰতীক হিচাপে স্কন্দমাতাক পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ৷

এই স্কন্দমাতাৰ উদাহৰণৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৰাজ্যৰ গৰ্ভৱতী চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই অহা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিটো দিনতে অলেখ যন্ত্ৰণা ভুগিবলগা হয় । অসমৰ চাহ উদ্যোগটোৱে দুশ বছৰৰো অধিক সময় অতিক্ৰম কৰিছে ৷ তাৰপিছতো কিন্তু প্ৰাপ্য লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে ৷ চৰকাৰ আহিছে, গৈছে ! কিন্তু চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যাৰহে ওৰ পৰা নাই ৷

ৰাজ্যৰ গৰ্ভৱতী চাহ শ্ৰমিকসকলে গৰ্ভত সন্তান লৈয়েই ৰ’দে-বৰষুণে কাম কৰিব লাগিছিল ৷ যথেষ্ট দুখ-কষ্ট সহ্য কৰি হ’লেও তেওঁলোকে সন্তান প্ৰসৱৰ দিনটোলৈকে কাম কৰি গৈছিল ৷ কাৰণ, এদিন কামলৈ নাহিলেই তেওঁলোকৰ মজুৰি কৰ্তন কৰা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত কোনো বিকল্প নাছিল ৷

পিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা কথাবোৰ কিছু পৰিমাণে সলনি হ’ল ৷ চৰকাৰে গৰ্ভৱতী চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে এখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে ৷ চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলৰ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ বাবে মজুৰি ক্ষতিপূৰণ আঁচনিখনে সেই কথা সলনি কৰে ।

সেই আঁচনি অনুসৰি, প্ৰতিগৰাকী যোগ্য গৰ্ভৱতী মহিলাই পঞ্জীয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰসৱৰ পিছৰ ছয় সপ্তাহলৈকে তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে মুঠ চাৰিটা কিস্তিত ১৫,০০০ টকাকৈ লাভ কৰে । গৰ্ভৱতী মহিলা চাহ শ্ৰমিকসকলে যাতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱাৰ লগতে আহিবলগীয়া সন্তানটোৰো যত্ন ল’ব পাৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰে এই আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ৷

এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বৰ্তমানলৈকে ১.৩ লাখৰো অধিক মহিলা চাহ শ্ৰমিক উপকৃত হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰসূতি মাতৃৰ মৃত্যুৰ হাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত ভালেখিনি হ্ৰাস পাইছে ৷ বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাহ বাগিচা অধ্যুষিত এলেকাত মাতৃ আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ পোষ্টটোৰ শেষৰ পিনে কয়, ‘‘আমাৰ চাহ বাগিচাৰ মহিলাসকলে অসমক বিশ্বৰ আগত নিজৰ পৰিচয় দিয়াত সহায় কৰিছে । তেওঁলোকৰ মাতৃত্বক সন্মান জনোৱা আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব ৷ মা স্কন্দমাতাই প্ৰতিগৰাকী মাতৃ আৰু নৱজাতকক নিজৰ আঁচলত ধৰি ৰাখি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক । জয় মা স্কন্দমাতা ।’’

লগতে পঢ়ক: এখন শতিকা প্ৰাচীন পূজা : য'ত নাই কোনো আড়ম্বৰ, আছে কেৱল শাস্ত্ৰীয় বিধি-বিধান আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰা

TAGGED:

ETV BHARAT ASSAM
সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট
মা স্কন্দমাতা
গৰ্ভৱতী চাহ শ্ৰমিকসকলৰ আঁচনি
WAGE COMPENSATION SCHEME

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.