স্কন্দমাতা আৰু অসমৰ চাহ বাগিচাৰ মহিলা: চৰ্চাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শৰ্মাৰ এক বিশেষ পোষ্ট
হিন্দু ধৰ্মত মাতৃত্বৰ আটাইতকৈ সুৰক্ষিত, সৰল আৰু বিশুদ্ধতাৰ প্ৰতীক হিচাপে স্কন্দমাতাক পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ৷
Published : October 15, 2026 at 3:07 PM IST
গুৱাহাটী: সমগ্ৰ দেশতে হিন্দু ধৰ্মীয় লোকসকলে পালন কৰি আছে নৱৰাত্ৰি ৷ বৃহস্পতিবাৰে নৱৰাত্ৰিৰ পঞ্চমটো দিন অৰ্থাৎ স্কন্দমাতাৰ পূজা ৷ স্কন্দমাতা হৈছে কাৰ্তিকৰ মাতৃ হিচাপে দেৱী দুৰ্গাৰ আন এটা ৰূপ ৷ স্কন্দমাতাৰূপী দেৱী দুৰ্গাৰ প্ৰতিমূৰ্তিত কোলাত শিশু লৈ সিংহৰ ওপৰত বহি থকা দেখা যায় ৷
এই মূৰ্তিভাগক সমাজৰ নাৰীশক্তিৰ সৈতে ৰিজনি দি অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত এক বিশেষ পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷ হিন্দুধৰ্মত মাতৃত্বৰ আটাইতকৈ সুৰক্ষিত, সৰল আৰু বিশুদ্ধতাৰ প্ৰতীক হিচাপে স্কন্দমাতাক পূজা-অৰ্চনা কৰা হয় ৷
এই স্কন্দমাতাৰ উদাহৰণৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ৰাজ্যৰ গৰ্ভৱতী চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ দেশৰ অৰ্থনীতিলৈ অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ অৱদান আগবঢ়াই অহা চাহ বাগিচাৰ শ্ৰমিকসকলে প্ৰতিটো দিনতে অলেখ যন্ত্ৰণা ভুগিবলগা হয় । অসমৰ চাহ উদ্যোগটোৱে দুশ বছৰৰো অধিক সময় অতিক্ৰম কৰিছে ৷ তাৰপিছতো কিন্তু প্ৰাপ্য লাভৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে ৷ চৰকাৰ আহিছে, গৈছে ! কিন্তু চাহ শ্ৰমিকসকলৰ সমস্যাৰহে ওৰ পৰা নাই ৷
ৰাজ্যৰ গৰ্ভৱতী চাহ শ্ৰমিকসকলে গৰ্ভত সন্তান লৈয়েই ৰ’দে-বৰষুণে কাম কৰিব লাগিছিল ৷ যথেষ্ট দুখ-কষ্ট সহ্য কৰি হ’লেও তেওঁলোকে সন্তান প্ৰসৱৰ দিনটোলৈকে কাম কৰি গৈছিল ৷ কাৰণ, এদিন কামলৈ নাহিলেই তেওঁলোকৰ মজুৰি কৰ্তন কৰা হৈছিল ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ হাতত কোনো বিকল্প নাছিল ৷
ॐ देवी स्कन्दमातायै नमः On the fifth day, we worship Maa Skandamata, mother of Lord Kartikeya, seated on a lion with her child in her lap. She is the purest symbol of motherhood: tender, protective and fearless. For generations, mothers in Assam's tea gardens worked through their pregnancies, often until the day of delivery, because losing a day's wage was not an option. The Wage Compensation Scheme for Pregnant Women of Tea Garden Areas changes that. Every eligible expectant mother receives ₹15,000 in four instalments, from registration in the first trimester to six weeks after an institutional delivery. She can rest, eat well and care for her baby without her family losing its income. Over 1.3 lakh women have already benefited, and districts such as Dibrugarh are seeing maternal and child deaths in tea garden communities come down. The women of our tea gardens gave Assam its identity before the world. Honouring their motherhood is our sacred duty. May Maa Skandamata hold every mother and newborn in her protective embrace. Jai Maa Skandamata.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) October 15, 2026
পিছে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত অধিষ্ঠিত হোৱাৰ পিছৰে পৰা কথাবোৰ কিছু পৰিমাণে সলনি হ’ল ৷ চৰকাৰে গৰ্ভৱতী চাহ শ্ৰমিকসকলৰ কল্যাণৰ বাবে এখন আঁচনি ৰূপায়ণ কৰে ৷ চাহ বাগিচা অধ্যুষিত অঞ্চলৰ গৰ্ভৱতী মহিলাসকলৰ বাবে মজুৰি ক্ষতিপূৰণ আঁচনিখনে সেই কথা সলনি কৰে ।
সেই আঁচনি অনুসৰি, প্ৰতিগৰাকী যোগ্য গৰ্ভৱতী মহিলাই পঞ্জীয়নৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰসৱৰ পিছৰ ছয় সপ্তাহলৈকে তিনিমাহৰ মূৰে মূৰে মুঠ চাৰিটা কিস্তিত ১৫,০০০ টকাকৈ লাভ কৰে । গৰ্ভৱতী মহিলা চাহ শ্ৰমিকসকলে যাতে নিজৰ স্বাস্থ্যৰ যতন লোৱাৰ লগতে আহিবলগীয়া সন্তানটোৰো যত্ন ল’ব পাৰে, তাৰ বাবে চৰকাৰে এই আঁচনি প্ৰৱৰ্তন কৰিছে ৷
এই আঁচনিৰ জৰিয়তে বৰ্তমানলৈকে ১.৩ লাখৰো অধিক মহিলা চাহ শ্ৰমিক উপকৃত হোৱাৰ বিপৰীতে প্ৰসূতি মাতৃৰ মৃত্যুৰ হাৰ পূৰ্বৰ তুলনাত ভালেখিনি হ্ৰাস পাইছে ৷ বিশেষকৈ ডিব্ৰুগড় জিলাৰ চাহ বাগিচা অধ্যুষিত এলেকাত মাতৃ আৰু নৱজাতকৰ মৃত্যুৰ সংখ্যা হ্ৰাস পোৱা দেখা গৈছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজৰ পোষ্টটোৰ শেষৰ পিনে কয়, ‘‘আমাৰ চাহ বাগিচাৰ মহিলাসকলে অসমক বিশ্বৰ আগত নিজৰ পৰিচয় দিয়াত সহায় কৰিছে । তেওঁলোকৰ মাতৃত্বক সন্মান জনোৱা আমাৰ নৈতিক দায়িত্ব ৷ মা স্কন্দমাতাই প্ৰতিগৰাকী মাতৃ আৰু নৱজাতকক নিজৰ আঁচলত ধৰি ৰাখি সুৰক্ষা প্ৰদান কৰক । জয় মা স্কন্দমাতা ।’’
লগতে পঢ়ক: এখন শতিকা প্ৰাচীন পূজা : য'ত নাই কোনো আড়ম্বৰ, আছে কেৱল শাস্ত্ৰীয় বিধি-বিধান আৰু ধৰ্মীয় পৰম্পৰা