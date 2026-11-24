এতিয়াৰে পৰা অসমতে উৎপাদন হ’ব পেৰাচিটামল, গোলাঘাটত ৭৫০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন
গোলাঘাটৰ ৰজাবাৰীত আৰএলজি গ্ৰুপৰ ৭৫০ কোটি টকা বিনিয়োগেৰে নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া ঔষধ উদ্যোগৰ কেঁচামাল উৎপাদন প্ৰকল্পৰ আধাৰশিলা স্থাপন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
Published : November 24, 2026 at 9:31 PM IST
গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ ঔদ্যোগিক বিকাশৰ ক্ষেত্ৰত আজি এক নতুন অধ্যায়ৰ সূচনা হ’ল । প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমত ঔষধ উদ্যোগৰ পৰিকাঠামো । মঙলবাৰে গোলাঘাট জিলাৰ মৰঙীৰ ঔগুৰি চাপৰিৰ ৰজাবাৰীত ঔষধ উদ্যোগৰ বাবে অত্যাৱশ্যকীয় কেঁচামাল উৎপাদন প্ৰকল্পৰ আনুষ্ঠানিকভাৱে আধাৰশিলা স্থাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
‘এডভান্টেজ অসম ২.০’ সন্মিলনত আৰএলজি গ্ৰুপে আগবঢ়োৱা প্ৰতিশ্ৰুতি আৰু স্বাক্ষৰিত বুজাবুজিৰ চুক্তি অনুসৰি নুমলীগড় ইণ্ডাষ্ট্ৰীজ এল এল পিয়ে প্ৰায় ৭৫০ কোটি টকাৰ বিনিয়োগেৰে দুটা পৰ্যায়ত এই বৃহৎ উদ্যোগটো স্থাপন কৰিব । শিলান্যাসৰ পিছতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সম্প্ৰসাৰণ প্ৰকল্পও পৰিদৰ্শন কৰি ক্ৰুড এণ্ড ভেকুৱাম ডিষ্টিলেছন গোটৰ নিৰ্মাণকাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয় ।
The paracetamols you pop? They will now be made in Assam. Today, I laid the foundation stone of the ₹750cr integrated plant of Numaligarh Industries LLP, realizing another #AdvantageAssam commitment. In Phase I, the facility will produce Formic Acid, an anti-bacterial preservative and gradually move towards, Acetic Acid, Ethyl Acetate, Ethanol, paracetamol among others. New industries in varied disciplines are now coming up across Assam, which will power the next phase of Bharat's growth. Come, manufacture in Assam; Come, build in Assam.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 24, 2026
উজনি অসম হ’ব পেট্ৰ’কেমিকেল আৰু ঔষধ উদ্যোগৰ নতুন কেন্দ্ৰ
আধাৰশিলা স্থাপন অনুষ্ঠানত ভাষণ দি মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই কয় যে নুমলীগড় শোধনাগাৰত উৎপাদিত সামগ্ৰীক কেঁচামাল হিচাপে লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে এটা সুকীয়া উদ্যোগ স্থাপন কৰা হৈছে । এই প্ৰকল্পটোৱে উজনি অসমক পেট্ৰ’কেমিকেলজাত সামগ্ৰী আৰু ঔষধ উদ্যোগৰ কেঁচামাল উৎপাদনৰ এক নতুন কেন্দ্ৰ হিচাপে গঢ়ি তুলিব । দুটা পৰ্যায়ত নিৰ্মাণ হ’বলগীয়া এই উদ্যোগটোৱে স্থানীয় যুৱক-যুৱতীৰ বাবে তিনিশতকৈও অধিক প্ৰত্যক্ষ আৰু পৰোক্ষ কৰ্মসংস্থাপনৰ সুযোগ সৃষ্টি কৰিব বুলি তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
দুটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগৰ সমন্বয়
এই প্ৰকল্পটোৰ আন এক বিশেষত্ব হ’ল ৰাজ্যৰ দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগ— নুমলীগড় শোধনাগাৰ লিমিটেড আৰু অসম পেট্ৰ’কেমিকেলছ লিমিটেডৰ মাজত গঢ় লৈ উঠা সমন্বয় । প্ৰকল্পটোৰ বাবে এনআৰএলে প্ৰয়োজনীয় কাৰ্বন মন’ক্সাইড আৰু এ পি এলে মিথানল যোগান ধৰিব । ইয়াৰ ফলত দুয়োটা ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগেই বাণিজ্যিকভাৱে যথেষ্ট লাভান্বিত হ’ব ।
#WATCH | Assam Chief Minister Himanta Biswa Sarma says, "In Assam, we have a petrochemical complex where methanol is produced. While a wide range of products are generated in Assam, there has historically been a lack of value addition within the state...By utilising byproducts from the Numaligarh Refinery and Assam Petrochemicals Limited, they intend to manufacture raw materials for paracetamol—as well as chemicals like acetic acid—right here in Assam. This project represents an investment of ₹750 crore; we performed the bhumi pujan (groundbreaking ceremony) today. It is expected to be completed within two years..."— ANI (@ANI) November 24, 2026
নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সম্প্ৰসাৰণ আৰু আন্তঃগাঁথনি উন্নয়ন
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে জানিবলৈ দিয়ে যে ১৯৯৯ চনত তদানীন্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী অটল বিহাৰী বাজপেয়ীয়ে ৩ নিযুত মেট্ৰিক টন ক্ষমতাৰে দেশবাসীক উৎসৰ্গা কৰা নুমলীগড় শোধনাগাৰক বৰ্তমান প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ প্ৰচেষ্টাত ৬ নিযুত মেট্ৰিক টন ক্ষমতালৈ সম্প্ৰসাৰণ কৰাৰ কাম তীব্ৰ গতিত চলি আছে । ওড়িশাৰ পাৰাদ্বীপৰ পৰা পাইপলাইনেৰে খাৰুৱা তেল আনি ইয়াত শোধন কৰা হ’ব । তদুপৰি, ২০২৮ চনৰ ভিতৰত ৩৬০ হাজাৰ টন উৎপাদন ক্ষমতাৰ পলিপ্ৰপিলিন প্ৰকল্পৰ কামো সম্পূৰ্ণ হৈ উঠিব ।
বিনিয়োগ আৰু উন্নয়নৰ অন্যান্য ঘোষণা
- এডভান্টেজ অসম ২.০-ৰ সফলতা : ২০২৫ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰীত অনুষ্ঠিত এই সন্মিলনত লাভ কৰা ৫ লাখ ১৮ হাজাৰ কোটি টকাৰ বিনিয়োগ প্ৰতিশ্ৰুতিৰ ভিতৰত প্ৰায় ৩ লাখ কোটি টকাৰ প্ৰকল্পই ইতিমধ্যে ৰূপায়ণৰ স্তৰ লাভ কৰিছে ।
- যোগাযোগ আৰু স্বাস্থ্য খণ্ড : কাজিৰঙা এলিভেটেড কৰিড’ৰৰ নিবিদা প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে আৰু অতি সোনকালে ইয়াৰ নিৰ্মাণকাৰ্য আৰম্ভ হ’ব । লগতে জখলাবন্ধাৰ পৰা নতুন ৰে’ল লাইন স্থাপন কৰি গহপুৰ-নুমলীগড় সংযোগী সুৰংগ পথৰ ৰে’ল লাইনৰ সৈতে সংযোগ কৰা হ’ব । অহা বছৰ গোলাঘাট মেডিকেল কলেজৰ কামো আৰম্ভ হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে ।
- ৰাজ্যজুৰি ঔদ্যোগিক বাতাবৰণ : জাগীৰোডত ছেমিকণ্ডাক্টৰ প্ৰকল্পৰ পিছত এতিয়া ডিফেন্স পাৰ্ক স্থাপনৰ দিশত চৰকাৰ আগবাঢ়িছে । ইয়াৰ উপৰি নামৰূপত নতুন সাৰ কাৰখানা আৰু চাপৰত বৃহৎ তাপবিদ্যুৎ প্ৰকল্পৰ কাম চলি থকা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
অনুষ্ঠানত মন্ত্ৰী অতুল বৰা, মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, সাংসদ কামাখ্যা প্ৰসাদ তাছা, বিধায়ক মৃণাল শইকীয়া, মৃদুল দত্ত, বিশ্বজিৎ ফুকন আৰু নুমলীগড় ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ এলএলপিৰ পৰিচালন সঞ্চালক ৰাহুল গোয়েলকে ধৰি বহু গণ্যমান্য ব্যক্তি উপস্থিত থাকে ।