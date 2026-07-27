এভাৰেষ্ট জয়ী অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰূপামণি গড়ক মুখ্যমন্ত্রীৰ সম্বৰ্ধনা: আইটিবিপিৰ অনুমতি সাপেক্ষে অসম আৰক্ষীত দিয়া হ'ব চাকৰি

এভাৰেষ্ট জয়ী অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰূপামণি গড়ক মুখ্যমন্ত্রীৰ সম্বৰ্ধনা: আইটিবিপিৰ অনুমতি সাপেক্ষে অসম আৰক্ষীত দিয়া হ'ব চাকৰি
মাউণ্ট এভাৰেষ্ট জয় কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰূপামণি গড় আৰু এই ঐতিহাসিক অভিযানৰ সফল নেতৃত্ব দিয়া ভনীতা তিমুংপীক সম্বৰ্ধনা ৷
Published : July 27, 2026 at 12:00 AM IST
গুৱাহাটী: মাউণ্ট এভাৰেষ্ট জয় কৰি অসমৰ ইতিহাসত নতুন অধ্যায় ৰচনা কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰূপামণি গড় আৰু এই ঐতিহাসিক অভিযানৰ সফল নেতৃত্ব দিয়া আইটিবিপিৰ সহকাৰী কমাণ্ডেণ্ট ভনীতা তিমুংপীক দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সম্বৰ্ধনা জনায় । দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে দুয়োগৰাকী অসম জীয়ৰীৰ অসাধাৰণ কৃতিত্বক অভিনন্দন জনাই ৰূপামণি গড়লৈ ১০ লাখ আৰু ভনীতা টিমুংপীলৈ ২ লাখ টকাৰ আৰ্থিক অনুদান প্ৰদান কৰে ।
সম্বৰ্ধনা জ্ঞাপন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এই সাফল্যই অসমৰ নৱপ্ৰজন্মক ডাঙৰ সপোন দেখিবলৈ, সাহসেৰে প্ৰত্যাহ্বান গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰু উৎকৰ্ষৰ দিশে আগবাঢ়িবলৈ অনুপ্ৰাণিত কৰিব । বিশ্বৰ সৰ্বোচ্চ শৃংগ মাউণ্ট এভাৰেষ্ট আৰোহন কৰা অসমৰ প্ৰথমগৰাকী মহিলা ৰূপামণি গড়ৰ এই সাফল্য অসমবাসীৰ বাবে গৌৰৱৰ বিষয় । ২০২৬ চনত ২১ মে'ত আইটিবিপিৰ মহিলা এভাৰেষ্ট অভিযানৰ সদস্যা হিচাপে ৰূপামণি গড়ে এভাৰেষ্ট জয় কৰি অসমৰ নাম ইতিহাসত উজলাবলৈ সক্ষম হৈছে ।
ড৹ শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘২০২১ চনত ভাৰত-তিব্বত সীমা আৰক্ষীত ৰূপামণি গড়ে যোগদান কৰিছিল । অত্যন্ত দুৰ্গম সীমা অঞ্চলত আইটিবিপিয়ে কাম কৰে । নাৰী শক্তি বন্দন কাৰ্যসূচীৰ অধীনত এভাৰেষ্টৰ বাবে মহিলা টীমটো কৰা হৈছিল । টীমটোৰ নেতৃত্বত আছিল আইটিবিপিৰ সহকাৰী কমাণ্ডেণ্ট ভনিতা তিমুংপী । তেওঁ অসমৰে কন্যা । তেওঁৰ দক্ষতাত এই অভিযান সফল হৈছিল । মই দুয়োগৰাকীকে অভিনন্দন জনাইছো ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, ‘‘ৰূপামণি গড়ৰ লখিমপুৰৰ বাসস্থানৰ পৰা লীলাবাৰী হাইস্কুললৈকে পথচোৱা বিধায়ক মানৱ ডেকাই নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰাৰ সিদ্ধান্ত লৈছে আৰু পথটো ৰূপামণি গড়ৰ নামতে উৎচৰ্গা কৰিবলৈ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ।’’
‘‘মই আইটিবিপিৰ লগত কথা পাতিম আৰু আইটিবিপিয়ে যদি মানি লয় তেন্তে ৰূপামণি গড়ক আমি অসম আৰক্ষীত উপ-পৰিদৰ্শক হিচাপে চাকৰি দিম । যাতে তেওঁ পৰ্বতাৰোহনৰ ক্ষেত্রত আমাৰ ল'ৰা-ছোৱালীক আগুৱাই নিয়াৰ বাবে প্ৰয়াস কৰিব পাৰে ।’’ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
অনুষ্ঠানত ৰূপামণি গড়ে নিজৰ মনৰ ভাৱ ব্যক্ত কৰি কয়, ‘‘মই মোৰ বিভাগৰ পৰা মাউণ্ট এভাৰেষ্টৰ সুযোগ পাইছিলো । ইয়াৰ বাবে ২০২৫ চনত মই বাচনি হৈছিলোঁ । পৰ্বতাৰোহন যথেষ্ট কঠিন যদিও বিভাগৰ ফালৰ পৰা মহিলাৰ টীম বনোৱাৰ বাবে এটা টাৰ্গেট ৰাখিছিল । তাত মই বাচনি হৈছিলোঁ । টীমত ১১ গৰাকী ছোৱালী আছিল আৰু ১১ গৰাকীয়ে সফলতা অৰ্জন কৰিছে । অসমৰ হৈ মই এই সফলতা লাভ কৰিলোঁ । যথেষ্ট কঠিন যদিও অসমৰ হৈ সফলতা অৰ্জন কৰিছিলোঁ । ২১ মে'ত এই সফলতা লাভ কৰিছিলো ।"
অনুষ্ঠানত মন্ত্রী ৰামেশ্বৰ তেলী, বিধায়ক মানৱ ডেকা, বিধায়ক কৃষ্ণকমল তাঁতী, ক্ৰীড়া আৰু যুৱ কল্যান বিভাগৰ বিশেষ সচিব কে জি হিলালীকে ধৰি ভালেসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি উপস্থিত আছিল ।
লগতে পঢ়ক: লখিমপুৰৰ পৰা হিমালয়ৰ সৰ্বোচ্চ শিখৰলৈ... সফলতাৰ ধ্বজাবাহী ৰূপামণি গড়ৰ মনৰ কথা