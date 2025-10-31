জুবিনৰ ঘটনাটোত এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমান কৰিব পাৰে তাতোকৈ এখোপ বেছিহে কৰিছোঁ: মুখ্যমন্ত্ৰী
লখিমপুৰত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিশাল প্ৰতিমুৰ্তি উন্মোচন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
Published : October 31, 2025 at 10:50 AM IST
লখিমপুৰ: লখিমপুৰত সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ এটা বিশাল প্ৰতিমুৰ্তি উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । বৃহস্পতিবাৰে এই প্ৰতিমুৰ্তি উন্মোচনৰ লগতে এটা গৌৰৱ পথৰো শুভ উদ্বোধন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ কাষতে প্ৰায় চল্লিশ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ বিশাল প্ৰতিমুৰ্তিটো শ শ লোকৰ উপস্থিতিত এক আনন্দমুখৰ পৰিৱেশত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে উন্মোচন কৰে ।
তাৰ আগমুহূর্তত নগৰখনৰ শিৱ মন্দিৰৰ সমীপৰ পৰা লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয় চাৰিআলিলৈ প্ৰায় তিনি কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰা আধা কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘৰ গৌৰৱ পথটোও শুভ উদ্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাইজলৈ উৎসৰ্গা কৰে । শ শ লোকৰ বিপুল হৰ্ষোল্লাসৰ মাজত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই দুয়োটা কাৰ্যসূচী সমাপণ কৰে ।
কাৰ্যসূচীৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সংবাদকৰ্মীসকলক সম্বোধন কৰি কয়, "সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবার্ষিকী চলি থকা বছৰটোতে লখিমপুৰত লখিমপুৰ বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত সুধাকণ্ঠগৰাকীৰ এই বিশাল প্ৰতিমুৰ্তিটো উন্মোচন কৰা হয় । তাৰ বাবে মই স্থানীয় বিধায়ক মানৱ ডেকাৰ লগতে লখিমপুৰৰ ৰাইজক ধন্যবাদ আৰু অভিনন্দন জনাইছোঁ ।"
অগপ দলৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অগপ এটা স্বতন্ত্র ৰাজনৈতিক দল । অগপ বিজেপিৰ অধীন নহয় । তেওঁলোকৰ নিজা আদৰ্শ আছে । নিজা দৃষ্টিভংগী আছে । নিৰ্বাচনৰ আগতে বিজেপিৰে মিত্রতা হয়, আসন বুজাবুজি কৰে । মই তেওঁলোকৰ দলীয় কথাত মন্তব্য দিব নোৱাৰোঁ । ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনৰ আগত আমি কথা পাতিম । যদি কথা মিলে মিত্রতা হ'ব । যদি নিমিলে আমি আকৌ আলাপ আলোচনাত বহিব লাগিব । কিন্তু এই পৰ্যন্ত তেওঁলোকৰ সৈতে কথা পতা নাই । জানুৱাৰী মাহতহে আমি কথা পাতিম ।"
নিযুক্তিৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "নিযুক্তিৰ প্ৰসংগত আমি দুই এদিনতে ঘোষণা কৰিম । অক্টোবৰ নৱেম্বৰ মাহত আমি বিশেষ একো কাম কৰিব পৰা নাই । আমি নৱেম্বৰত নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ কৰি ডিচেম্বৰত শেষ কৰিম । এটা এটাকৈ নিযুক্তি দি যাম । প্ৰাথমিক স্কুল, আৰক্ষী, গেজেটেড, এ ডি আৰ আদি আমি পৰ্যায়ক্ৰমে কৰি যাম । মুঠতে ৩৫ হেজাৰ নিযুক্তি হ'ব ।"
জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ ঘটনাৰ প্ৰসংগত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"ঘটনাটোত এজন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যিমান কৰিব পাৰে মই তাৰ কোনো কম কৰা নাই । বৰং এখোপ বেছিহে কৰিছোঁ । সেই কথা সময়ে প্ৰমাণ কৰিব । পুলিচে যিদিনা চাৰ্জশ্বীট দিব সেই দিনা প্ৰমাণ হব আমি কিমান কষ্ট কৰি, কিমান গুৰুত্ব দি ঘটনাক্ৰম পাৰ কৰিছোঁ । এমাহৰ অপেক্ষা, এমাহৰ ভিতৰত সংবাদমেল দি কথা কটাকটি কৰি লাভ নাই । এমাহৰ পাছত আমাৰ কষ্টৰ ফচল ৰাইজে দেখা পাব ।"
জনজাতিকৰণ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"২৫ নৱেম্বৰত কেন্দ্রৰ ৰিপ'ৰ্ট আহিব । ৰাইজে সঁচা কথাখিনি জানিব পাৰিব । তেতিয়া আলোচনাৰ মাজেৰে সমাধানৰ ৰাস্তা ওলাব ।" এই কাৰ্যসূচীত লখিমপুৰৰ বিধায়ক মানৱ ডেকা, বিহপুৰীয়াৰ বিধায়ক অমিয় ভূঞা, ঢকুৱাখনাৰ বিধায়ক নৱ দলে, যুৱ আয়োগৰ সদস্য ঋষিৰাজ হাজৰিকাকে ধৰি ভালেখিনি দলীয় বিষয়ববীয়া, কৰ্মী তথা ৰাইজে অতি উৎসাহেৰে অংশগ্রহণ কৰে ।