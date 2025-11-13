তিনি গগৈ লগ হৈছে এজন গগৈৰ বিয়া পাতিবলৈ: মুখ্যমন্ত্ৰী

তিনি গগৈ লগ হৈছে এজন গগৈৰ বিয়া পাতিবলৈ: মুখ্যমন্ত্ৰী
৮,২০৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি প্ৰদান কৰি গৌৰৱ গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু অখিল গগৈক সমালোচনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : November 13, 2025 at 8:54 PM IST
গুৱাহাটী: "এতিয়া ৩ গগৈ লগ হৈছে এজন গগৈৰ বিয়া পাতিবলৈ । গতিকে তেওঁলোকে সেইটো কাম কৰক । তেওঁলোক বিয়া পতাত ব্যস্ত হৈ থাকক, আমি ৰাজনীতিত লাগোঁ । আমি মানুহৰ কাম কৰি থাকোঁ ।" গৌৰৱ গগৈৰ আহ্বানত অনুষ্ঠিত হোৱা বিৰোধীৰ প্ৰথমখন বৈঠকক লৈ আজি এনেদৰেই কটাক্ষ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত বৃহস্পতিবাৰে অনুষ্ঠিত নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিকৰ আগত তিনি গগৈৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত তাচ্ছিল্যসূচক মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
উল্লেখ্য যে, মেধা আৰু দক্ষতাৰ ভিত্তিত বৃহস্পতিবাৰে পুনৰ ৮,২০৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে ৰাজ্য চৰকাৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অসম চৰকাৰে খানাপাৰা পশু চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত অনুষ্ঠানত এই নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হয় । মুঠ ৮২০৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভিতৰত উচ্চ শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত সহকাৰী অধ্যাপক ২৬৩ গৰাকী আৰু তৃতীয় বৰ্গৰ কৰ্মচাৰী ১১০ গৰাকীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় ।
লগতে মাধ্যমিক শিক্ষা সঞ্চালকালয়ৰ অধীনত স্নাতকোত্তৰ শিক্ষক ১,২৭৫ গৰাকী আৰু স্নাতক শিক্ষক ৬,৫২২ গৰাকীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰে চৰকাৰে । সমান্তৰালভাৱে ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্রশিক্ষণ পৰিষদ সঞ্চালকালয় অধীনত প্রবক্তা, জিলা শিক্ষা আৰু প্রশিক্ষণ প্রতিষ্ঠানত ২৮ গৰাকী আৰু সহকাৰী সঞ্চালক, ৰাজ্যিক শিক্ষা গৱেষণা আৰু প্রশিক্ষণ পৰিষদ (মুখ্য কার্যালয়)ত ৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীক নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰা হয় । অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপৰিও শিক্ষা মন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগু, মন্ত্ৰী জয়ন্ত মল্লবৰুৱা, যোগেন মহন, প্ৰশান্ত ফুকনো উপস্থিত থাকে ।
নিযুক্তি পত্ৰ প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "আজি উচ্চ আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ ৮,২০০ গৰাকী যুৱক-যুৱতীক বিভিন্ন পদত নিযুক্তি দিয়া হ'ল । ইতিমধ্যে প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ নিযুক্তিৰ প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত হৈছে । পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত স্বাস্থ্য বিভাগ আৰু ADRE ৰ উত্তীৰ্ণসকলৰ লগতে বিভিন্ন বিভাগত পৰ্যায়ক্ৰমে এসপ্তাহ দহদিনৰ মূৰে মূৰে সভা অনুষ্ঠিত কৰি নিযুক্তি পত্ৰ বিতৰণ কৰা হ'ব । সকলোৱে ডিচেম্বৰৰ ভিতৰত নিযুক্তি লাভ কৰিব ।"