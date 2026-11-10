ETV Bharat / state

প্ৰকৃতি, পৰিৱেশ আৰু পশুধনৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতাৰে আজি গোবৰ্ধন পূজা

কাতি মাহৰ শুক্লা প্ৰতিপদ তিথিত অৰ্থাৎ দীপাৱলীৰ পিছদিনা এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় ৷ ঠাইবিশেষে এই পূজাক অন্নকূট হিচাপেও জনা যায় ৷

GOVARDHAN PUJA 2026
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 10, 2026 at 11:19 AM IST

3 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: পুৱাই সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শুভেচ্ছা ৷ সনাতনী হিন্দু সভ্যতাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ গোবৰ্ধন পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰে ৷

হিন্দু শাস্ত্ৰ অনুসৰি, আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব গোবৰ্ধন পূজা ৷ কাতি মাহৰ শুক্লা প্ৰতিপদ তিথিত অৰ্থাৎ দীপাৱলীৰ পিছদিনা এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় ৷ ঠাইবিশেষে এই পূজাক অন্নকূট হিচাপেও জনা যায় ৷

কেতিয়াৰ পৰা এই পূজা প্ৰচলিত হ’ল ?

পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বৃন্দাবনৰ গো-পালকসকলক দেৱতাৰ ৰজা ইন্দ্ৰক পূজা কৰাৰ সলনি গোবৰ্ধন পৰ্বতক পূজা কৰিবলৈ উপদেশ দিছিল ৷ সকলোৰে বন্ধু হিচাপে পৰিচিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই নিৰ্দেশ মানি গো-পালকসকলেও গোবৰ্ধন পৰ্বতক পূজা কৰিবলৈ ধৰে ৷

এই কথাত ক্ষুব্ধ হৈয়েই ইন্দ্ৰদেৱে নিজৰ শক্তি প্ৰয়োগেৰে বৃন্দাবনত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত কৰিবলৈ ধৰিলে ৷ মেঘে গাজি বৃন্দাবনৰ বুকু পানীৰে উপচাই পেলোৱাৰ লগতে বজ্ৰও পৰিবলৈ ধৰিলে ৷

মুঠতে বৃন্দাবনত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ল ৷ সকলো পানীত উটি-ভাঁহি যাবলৈ ধৰিলে ৷ পিছে ভক্তৰ এনে বিলৈ দেখি ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সেই স্থানত প্ৰকট হ’ল ৷

তেওঁ নিজৰ বাওঁহাতৰ কেঞা আঙুলিটোৰে গোবৰ্ধন পৰ্বতখনকে দাঙি ধৰিলে আৰু তাৰ তলত বৃন্দাবনৰ প্ৰতিজন প্ৰজা আৰু পশুধনসমূহ একত্ৰিত হ’ল ৷ এনেদৰেই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিজৰ ভক্তগণক সুৰক্ষা দিলে ৷ তাৰ পিছৰে পৰা প্ৰতিবছৰে কাতি মাহৰ শুক্লা প্ৰতিপদত গোবৰ্ধন পূজা কৰি অহা হৈছে ৷

প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰকৃতি, পৰিৱেশ আৰু পশুধন (বিশেষকৈ গৰু)ৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ চিনস্বৰূপে এই পূজা কৰি অহা হৈছে ৷

আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত এক পোষ্টৰ জৰিয়তে গোবৰ্ধন পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয় , "গোবৰ্ধন পূজাৰ শুভ ক্ষণ উপলক্ষে সকলোৱে শান্তি, সুখ, সমৃদ্ধিৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰক ।"

সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট

গোবৰ্ধন পূজা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰা পোষ্টটি এনেধৰণৰ, ‘‘গোবৰ্ধন পূজাৰ এই ক্ষণত সকলোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা । সনাতনী হিন্দু ধৰ্মৰ সংস্কৃতিত গোবৰ্ধন পূজা প্ৰকৃতি, পৰিৱেশ, গো-ধন আৰু আমাৰ কৃষি পৰম্পৰাৰ প্ৰতি জনোৱা কৃতজ্ঞতাৰ প্ৰতীক । গোবৰ্ধন পৰ্বতৰ পূজাৰ জৰিয়তে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আমাক প্ৰকৃতি আৰু পবিত্ৰ গো-ধন (গো-মাতা) ক সুৰক্ষা দিবলৈ শিকাইছিল ৷’’

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘গো-মাতা আমাৰ বিশ্বাস, সংস্কৃতি আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । তেওঁলোকৰ সেৱা কৰা, যত্ন লোৱা আৰু সুৰক্ষা দিয়াটো কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ প্ৰতিফলন নহয়, বৰং আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰো এক প্ৰতিশ্ৰুতি । আমি নিৰন্তৰভাৱে চেষ্টা কৰি আছো যাতে গো-ধনৰ নিৰাপত্তা, মৰ্যাদা সুৰক্ষিত পৰিৱেশৰ জৰিয়তে অটুট থাকে ।’’

পোষ্টটোৰ শেষ অংশত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাই কয় যে এই পবিত্ৰ ক্ষণ উপলক্ষে প্ৰকৃতি, গো-মাতা আৰু আমাৰ চিৰন্তন পৰম্পৰা(সনাতনী হিন্দু পৰম্পৰা) ৰক্ষা কৰাৰ অংগীকাৰবদ্ধ হও আহক । শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমা অপাৰ ! পবিত্ৰ গো-মাতাৰ মহিমা !

লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীক চেৰ পেলাই নলবাৰী চহৰত সৰ্বাধিক হাৰত বায়ু প্ৰদূষণ, ইয়াৰ কাৰণ কি ?

TAGGED:

সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট
গোবৰ্ধন পূজা
অন্নকূট
গোবৰ্ধন পূজাৰ শুভেচ্ছা
GOVARDHAN PUJA 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.