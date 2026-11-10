প্ৰকৃতি, পৰিৱেশ আৰু পশুধনৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতাৰে আজি গোবৰ্ধন পূজা
কাতি মাহৰ শুক্লা প্ৰতিপদ তিথিত অৰ্থাৎ দীপাৱলীৰ পিছদিনা এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় ৷ ঠাইবিশেষে এই পূজাক অন্নকূট হিচাপেও জনা যায় ৷
Published : November 10, 2026 at 11:19 AM IST
গুৱাহাটী: পুৱাই সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শুভেচ্ছা ৷ সনাতনী হিন্দু সভ্যতাৰ অন্যতম গুৰুত্বপূৰ্ণ উৎসৱ গোবৰ্ধন পূজা উপলক্ষে ৰাজ্যবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে শুভেচ্ছা প্ৰদান কৰে ৷
হিন্দু শাস্ত্ৰ অনুসৰি, আজি অৰ্থাৎ মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হ’ব গোবৰ্ধন পূজা ৷ কাতি মাহৰ শুক্লা প্ৰতিপদ তিথিত অৰ্থাৎ দীপাৱলীৰ পিছদিনা এই পূজা অনুষ্ঠিত হয় ৷ ঠাইবিশেষে এই পূজাক অন্নকূট হিচাপেও জনা যায় ৷
কেতিয়াৰ পৰা এই পূজা প্ৰচলিত হ’ল ?
পৌৰাণিক কাহিনী অনুসৰি, ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই বৃন্দাবনৰ গো-পালকসকলক দেৱতাৰ ৰজা ইন্দ্ৰক পূজা কৰাৰ সলনি গোবৰ্ধন পৰ্বতক পূজা কৰিবলৈ উপদেশ দিছিল ৷ সকলোৰে বন্ধু হিচাপে পৰিচিত শ্ৰীকৃষ্ণৰ এই নিৰ্দেশ মানি গো-পালকসকলেও গোবৰ্ধন পৰ্বতক পূজা কৰিবলৈ ধৰে ৷
এই কথাত ক্ষুব্ধ হৈয়েই ইন্দ্ৰদেৱে নিজৰ শক্তি প্ৰয়োগেৰে বৃন্দাবনত ধাৰাসাৰ বৃষ্টিপাত কৰিবলৈ ধৰিলে ৷ মেঘে গাজি বৃন্দাবনৰ বুকু পানীৰে উপচাই পেলোৱাৰ লগতে বজ্ৰও পৰিবলৈ ধৰিলে ৷
মুঠতে বৃন্দাবনত এক হাহাকাৰময় পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হ’ল ৷ সকলো পানীত উটি-ভাঁহি যাবলৈ ধৰিলে ৷ পিছে ভক্তৰ এনে বিলৈ দেখি ত্ৰাণকৰ্তাৰ ৰূপত ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণ সেই স্থানত প্ৰকট হ’ল ৷
তেওঁ নিজৰ বাওঁহাতৰ কেঞা আঙুলিটোৰে গোবৰ্ধন পৰ্বতখনকে দাঙি ধৰিলে আৰু তাৰ তলত বৃন্দাবনৰ প্ৰতিজন প্ৰজা আৰু পশুধনসমূহ একত্ৰিত হ’ল ৷ এনেদৰেই ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই নিজৰ ভক্তগণক সুৰক্ষা দিলে ৷ তাৰ পিছৰে পৰা প্ৰতিবছৰে কাতি মাহৰ শুক্লা প্ৰতিপদত গোবৰ্ধন পূজা কৰি অহা হৈছে ৷
প্ৰকৃতাৰ্থত প্ৰকৃতি, পৰিৱেশ আৰু পশুধন (বিশেষকৈ গৰু)ৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনোৱাৰ চিনস্বৰূপে এই পূজা কৰি অহা হৈছে ৷
Prime Minister Narendra Modi posts on Instagram, "On the auspicious occasion of Govardhan Puja, may everyone be blessed with peace, happiness and abundance. (A few moments from earlier occasions.)" (Photo Courtesy: Prime Minister Narendra Modi's Instagram Handle) https://t.co/fzHv5CBry0— Press Trust of India (@PTI_News) November 10, 2026
আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ইনষ্টাগ্ৰামত এক পোষ্টৰ জৰিয়তে গোবৰ্ধন পূজাৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰি কয় , "গোবৰ্ধন পূজাৰ শুভ ক্ষণ উপলক্ষে সকলোৱে শান্তি, সুখ, সমৃদ্ধিৰ আশীৰ্বাদ লাভ কৰক ।"
गोवर्धन पूजा की हार्दिक शुभकामनाएँ। 🙏 सनातन संस्कृति में गोवर्धन पूजा प्रकृति, पर्यावरण, गौवंश और हमारी कृषि परंपरा के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक है। भगवान श्रीकृष्ण ने गोवर्धन पर्वत की पूजा का संदेश देकर हमें प्रकृति और गौमाता के संरक्षण का महत्व समझाया। गौमाता हमारी आस्था, संस्कृति और ग्रामीण अर्थव्यवस्था का अभिन्न हिस्सा हैं। उनकी सेवा, सुरक्षा और संरक्षण केवल धार्मिक आस्था नहीं, बल्कि हमारी सांस्कृतिक विरासत को सहेजने का संकल्प भी है। हमारी निरंतर कोशिश है कि गौमाता को सुरक्षित, सम्मानजनक और संरक्षित वातावरण मिले। आइए, इस पावन पर्व पर प्रकृति, गौवंश और अपनी सनातन परंपराओं के संरक्षण का संकल्प लें। जय श्रीकृष्ण! 🙏 जय गोमाता!— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 10, 2026
সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট
গোবৰ্ধন পূজা উপলক্ষে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশ কৰা পোষ্টটি এনেধৰণৰ, ‘‘গোবৰ্ধন পূজাৰ এই ক্ষণত সকলোলৈ আন্তৰিক শুভেচ্ছা । সনাতনী হিন্দু ধৰ্মৰ সংস্কৃতিত গোবৰ্ধন পূজা প্ৰকৃতি, পৰিৱেশ, গো-ধন আৰু আমাৰ কৃষি পৰম্পৰাৰ প্ৰতি জনোৱা কৃতজ্ঞতাৰ প্ৰতীক । গোবৰ্ধন পৰ্বতৰ পূজাৰ জৰিয়তে ভগৱান শ্ৰীকৃষ্ণই আমাক প্ৰকৃতি আৰু পবিত্ৰ গো-ধন (গো-মাতা) ক সুৰক্ষা দিবলৈ শিকাইছিল ৷’’
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লগতে কয়, ‘‘গো-মাতা আমাৰ বিশ্বাস, সংস্কৃতি আৰু গ্ৰাম্য অৰ্থনীতিৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ । তেওঁলোকৰ সেৱা কৰা, যত্ন লোৱা আৰু সুৰক্ষা দিয়াটো কেৱল ধৰ্মীয় বিশ্বাসৰ প্ৰতিফলন নহয়, বৰং আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য সংৰক্ষণৰো এক প্ৰতিশ্ৰুতি । আমি নিৰন্তৰভাৱে চেষ্টা কৰি আছো যাতে গো-ধনৰ নিৰাপত্তা, মৰ্যাদা সুৰক্ষিত পৰিৱেশৰ জৰিয়তে অটুট থাকে ।’’
পোষ্টটোৰ শেষ অংশত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যবাসীক আহ্বান জনাই কয় যে এই পবিত্ৰ ক্ষণ উপলক্ষে প্ৰকৃতি, গো-মাতা আৰু আমাৰ চিৰন্তন পৰম্পৰা(সনাতনী হিন্দু পৰম্পৰা) ৰক্ষা কৰাৰ অংগীকাৰবদ্ধ হও আহক । শ্ৰীকৃষ্ণৰ মহিমা অপাৰ ! পবিত্ৰ গো-মাতাৰ মহিমা !
লগতে পঢ়ক: গুৱাহাটীক চেৰ পেলাই নলবাৰী চহৰত সৰ্বাধিক হাৰত বায়ু প্ৰদূষণ, ইয়াৰ কাৰণ কি ?