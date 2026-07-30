তৃতীয়বাৰৰ বাবে বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক লাইভ : অনতিপলমে বানপীড়িতই লাভ কৰিব অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্যৰ ধন

তৃতীয়বাৰৰ বাবে বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক লাইভ : অনতিপলমে বানপীড়িতই লাভ কৰিব অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্যৰ ধন
ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে বৃহস্পতিবাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে কিছু কথা ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ৷
Published : July 30, 2026 at 10:16 PM IST
গুৱাহাটী: পুনৰ এবাৰ ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে ৰাজ্যবাসীক সম্বোধন মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত শৰ্মাৰ ৷ ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি বিশেষকৈ শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউৰ বান সম্পৰ্কে বৃহস্পতিবাৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে কিছু কথা ব্যক্ত কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
লাইভটোৰ প্ৰথমতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি সম্পৰ্কে শেহতীয়া তথ্যসমূহ প্ৰকাশ কৰে ৷ সেই অনুসৰি, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাৰ বানত ১৯ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ১,১৩১ খন গাঁও বানত প্লাৱিত হৈছে ৷ ৯,৯৬,০৬৬ গৰাকী লোক বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে ৷ চৰকাৰে ১৮৫ টা সাহায্য শিবিৰ পৰিচালনা কৰিছে আৰু বৰ্তমানেও ৬৭,৬৯৭ গৰাকী ব্যক্তি এই মুহূৰ্তলৈকে সাহায্য শিবিৰত আশ্ৰয় গ্ৰহণ কৰি আছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সদৰী কৰা তথ্য অনুসৰি, এই বানত ৭১ গৰাকী ব্যক্তিয়ে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে আৰু শিৱসাগৰৰ এজন ব্যক্তি এতিয়াও সন্ধানহীন হৈ আছে ৷
সকলোৰে আলোচনামৰ্মে বানত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ জানিব পৰা গৈছে ৷ ৩৯৭ টা অংগনবাদী কেন্দ্ৰ, ৫৯৮ খন বিদ্যালয় আৰু কেইবাটাও চৰকাৰী আন্তঃগাঁথনিৰ বানত ক্ষতি হৈছে ৷ চৰকাৰৰ লগতে ৰাজ্যৰ আন আন বেচৰকাৰী সংস্থা, দল-সংগঠনসমূহেও বানবিধ্বস্ত এলেকাত সাহায্য প্ৰদান কৰি থকা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা এতিয়ালৈকে ১৯,৪৬৯ কুইণ্টল চাউল, ৩,৬২২ কুইণ্টল দালি আৰু ৮৪,০০০ লিটাৰ মিঠাতেল সাহায্য হিচাপে দিয়া হৈছে ৷
বিগত ফেচবুক লাইভত কোৱাৰ দৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সম্প্ৰতি ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰতিটো পৰিয়ালক সাহায্য সামগ্ৰীৰ এটা কিট প্ৰদান কৰিছে ৷ প্ৰতিটো কিটত ৮ কেজি চাউল, ২ কেজি দালি, এক লিটাৰ মিঠাতেল, ৫০০ গ্ৰাম নিমখ আৰু এক পেকেট কেণ্ডেল আছে ৷ সেই অনুসৰি এতিয়ালৈকে শিৱসাগৰ জিলাত ২,৩৭,৫১৩ টা কিট আৰু চৰাইদেউ জিলাত ৬৩,০০০ টা কিট দিয়া হৈছে ৷ ভৱিষ্যতেও ৰাজ্য চৰকাৰৰ প্ৰচেষ্টাত এই সাহায্য় অভিযান অব্যাহত থাকিব ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই শেহতীয়া ফেচবুক লাইভত ব্যক্ত কৰা অৰুণোদয় আঁচনি, বানপীড়িতৰ পৰিয়াললৈ আগবঢ়োৱা অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য আদিৰ বিষয়েও বৃহস্পতিবাৰে পুনৰবাৰ উল্লেখ কৰে ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে ইতিমধ্যে তেনেধৰণৰ হিতাধিকাৰীৰ তালিকা প্ৰস্তুত কৰিছে আৰু অনতিপলমে বেংকৰ জৰিয়তে সেই ধন শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ বানপীড়িত ৰাইজৰ একাউণ্টত জমা হ’ব ৷