ড৹ ভূপেন হাজৰিকা অসমৰ ভিতৰে-বাহিৰে, প্ৰতি ঘৰে ঘৰে অনুৰণিত হোৱা এটি নাম : মৃত্যুতিথিত সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধা
অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু সমাজ জীৱনলৈ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই গীত-ছবিৰ জৰিয়তে এক মেটমৰা সম্ভাৰ দি গৈছে ৷
Published : November 5, 2026 at 9:30 AM IST|
Updated : November 5, 2026 at 10:15 AM IST
গুৱাহাটী: সুৰ, সংগীত আৰু মহান ব্যক্তিত্বৰে অসমীয়া সমাজ জীৱনক প্ৰতি নিয়ত উদ্বুদ্ধ কৰি ৰখা সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকাৰ আজি পবিত্ৰ মৃত্যুতিথি ৷ অসমীয়া সংস্কৃতি আৰু সমাজ জীৱনলৈ সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই গীত-ছবিৰ জৰিয়তে এক মেটমৰা সম্ভাৰ দি গৈছে ৷ ভূপেন হাজৰিকাৰ কায়িক উপস্থিতি অবিহনে অসমবাসীয়ে সুদীৰ্ঘ ১৫টা বছৰ অতিক্ৰম কৰিলে ।
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বৃহস্পতিবাৰে পুৱা এই মহান মনীষীগৰাকীক তেখেতৰ পূণ্যতিথিত সুঁৱৰি সামাজিক মাধ্যমত এক পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷ এক্স হেণ্ডেলত প্ৰকাশিত এটা পোষ্টত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘ড৹ ভূপেন হাজৰিকা অসমৰ ভিতৰে-বাহিৰে, প্ৰতি ঘৰে ঘৰে অনুৰণিত হোৱা এটি নাম । অসমৰ সাংস্কৃতিক পৰিৱেশলৈ ভাৰতৰত্ন ড৹ হাজৰিকাৰ অৱদান অতুলনীয় আৰু আমি সৌভাগ্যৱান যে তেখেতৰ প্ৰতিটো কামৰ আমি সাক্ষী হোৱাৰ সুযোগ পাইছো ।’’
Dr Bhupen Hazarika- a name that echoes through every household in Assam and beyond. The Bharat Ratna's contribution to Assam's cultural landscape is unparalleled and we are fortunate to have witnessed his performances live. On his punyatithi today, I pay my tributes to the Sudhakantha, whose legacy we will always cherish.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 5, 2026
মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘আজি তেখেতৰ মৃত্যু বাৰ্ষিকীত 'সুধাকণ্ঠ'ক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জনাইছো ৷ আমি তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰক সদায়েই আটোমটোকাৰিকৈ ৰাখি যাম ।’’
ৰাজ্য চৰকাৰৰ মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকায়ো সুধাকণ্ঠক সুঁৱৰি সামাজিক মাধ্যমত এটা পোষ্ট প্ৰকাশ কৰে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নিজৰ পোষ্টটোত কয়, ‘‘বিশাল ব্ৰহ্মপুত্ৰক সুৰৰ মাধ্যমেৰে উজ্জীৱিত কৰা আৰু আমাৰ চহকী ঐতিহ্যক বিশ্বৰ মঞ্চত দাঙি ধৰা সেই কণ্ঠক শ্ৰদ্ধাৰে স্মৰণ কৰিছো ৷ ভাৰতৰত্ন ড৹ ভূপেন হাজৰিকা ডাঙৰীয়া দেৱৰ মৃত্যুবাৰ্ষিকীত মানৱতাৰ জয়গান গোৱা এইগৰাকী মহান কণ্ঠশিল্পীলৈ মোৰ আন্তৰিক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি ।’’
Remembering the voice that gave soul to the Brahmaputra and carried our heritage to the global stage ! On the Smriti Diwas of Bharat Ratna Dr. Bhupen Hazarika dangoriya, my deepest tributes to the immortal bard of humanity. His timeless melodies will forever remain the heartbeat of our people and our land.— Pijush Hazarika (@Pijush_hazarika) November 5, 2026
মন্ত্ৰী হাজৰীকাই লগতে উল্লেখ কৰে, ‘‘তেওঁৰ কালজয়ী সুৰ চিৰদিনৰ বাবে আমাৰ মানুহ আৰু আমাৰ ভূমিৰ বাবে হৃদস্পন্দন হৈ ৰ’ব ।’’
আনহাতে, ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাংস্কৃতিক মন্ত্ৰী বিমল বড়ায়ো সামাজিক মাধ্যমতে সুধাকণ্ঠক শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে ৷ মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সুধাকণ্ঠৰ অৱদানক সুঁৱৰি এটা পোষ্টৰ জৰিয়তে এনেদৰে কয়, ‘‘ভাৰতৰত্ন, সুধাকণ্ঠ ড৹ ভূপেন হাজৰিকা সাংস্কৃতিক জগতখনৰ সৈতে জড়িত এক মহান আদৰ্শ ৷ সকলোৰে প্ৰিয় এইগৰাকী সাংস্কৃতিক আদৰ্শই নিজৰ হৃদয়স্পৰ্শী সুৰেৰে জনসাধাৰণৰ মানৱীয় আবেগক প্ৰতিফলিত কৰিছিল ।’’
‘‘তেখেতৰ কালজয়ী গীত, সাৱলীল ৰচনা আৰু অসমীয়া সংগীত তথা ছবি উদ্যোগলৈ আগবঢ়োৱা উল্লেখনীয় অৱদানৰ জৰিয়তে আমাৰ সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যক সমৃদ্ধ কৰি এক অসাধাৰণ উত্তৰাধিকাৰ এৰি থৈ গৈছে ৷’’ - মন্ত্ৰী বড়াই পোষ্টটোত উল্লেখ কৰে ৷
Bharat Ratna Sudhakantha Dr. Bhupen Hazarika, the beloved cultural icon and voice of the masses, gave expression to the deepest human emotions through his soulful melodies. Through his timeless songs, profound compositions and remarkable contributions to Assamese music and cinema, he enriched our cultural heritage and left behind an extraordinary legacy. On his Punyatithi, I join people from across the world to offer my heartfelt tributes to this legendary maestro, who continues to live in our hearts. His unparalleled contributions to Assam and the nation will forever remain etched in golden letters in the annals of history. #BhupenDaAt100— Bimal Borah (@BimalBorah119) November 5, 2026
থোৰতে ড৹ ভূপেন হাজৰিকা
১৯২৬ চনৰ ৮ ছেপ্টেম্বৰত এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ শদিয়াত জন্ম হৈছিল ৷ তেখেতৰ পিতৃৰ নাম আছিল নীলকান্ত হাজৰিকা আৰু মাতৃৰ নাম শান্তিপ্ৰিয়া হাজৰিকা ৷
পৰিয়ালৰ দহোটি সন্তানৰ ভিতৰত জ্যেষ্ঠ আছিল ভূপেন হাজৰিকা ৷ সংস্কৃতিবান পৰিয়ালটোৰ ভাতৃ-ভগ্নীসকলৰ ভিতৰৰে ভূপেন হাজৰিকা, জয়ন্ত হাজৰিকা, সুদক্ষিণা শৰ্মা, সমৰ হাজৰিকাকে ধৰি প্ৰতিগৰাকীৰেই আছে অসমৰ সংগীত জগতত এক সুকীয়া পৰিচয় ৷
গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰাথমিক শিক্ষা গ্ৰহণ কৰাৰ পিছত সোণাৰাম হাইস্কুলত তেওঁ হাইস্কুলীয়া শিক্ষাগ্ৰহণ কৰিছিল ৷ ১৯৪০ চনত তেজপুৰ চৰকাৰী উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ পৰা প্ৰবেশিকা পৰীক্ষাত তেওঁ উত্তীৰ্ণ হৈছিল ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত ১৯৪২ চনত কটন মহাবিদ্যালয়ৰ পৰা কলা বিভাগত উত্তীৰ্ণ হৈ ভূপেন হাজৰিকাই বেনাৰস হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা ক্ৰমে ১৯৪৪ চনত ৰাজনীতি বিজ্ঞানত স্নাতক আৰু ১৯৪৬ চনত তেওঁ স্নাতকোত্তৰ ডিগ্ৰী লাভ কৰে ৷ কলম্বিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ৰ পৰা Role of Mass Communication in India's Adult Education বিষয়ত ড৹ ভূপেন হাজৰিকাই ডক্টৰেট ডিগ্ৰী লাভ কৰিছিল ৷
এইগৰাকী মহান শিল্পীৰ গীতত অসম মাতৃৰ কেঁচা মাটিৰ গোন্ধ পোৱা গৈছিল ৷ কৃষকৰ ঘামৰ টোপাল, শ্বহীদৰ কেঁচা তেজৰ চেকুৰা যেন ৰন্ধ্ৰে ৰন্ধ্ৰে শিল্পীগৰাকীয়ে অনুভৱ কৰিছিল ৷ সেয়ে তেখেতৰ কলম আৰু কণ্ঠৰে নিগৰিছিল অ’ মোৰ ধৰিত্ৰী আই, শ্বহীদ প্ৰণামো তোমাক, কত জোৱানৰ মৃত্যু হ’ল আদিৰ দৰে কালজয়ী গীতসমূহ ৷
লগতে পঢ়ক: নগাঁও জিলা পুথিভঁৰালৰ 'চলন্ত পুথিভঁৰাল': পুনৰ চলন্ত হ’ব নে এসময়ত গ্ৰামাঞ্চলত গ্ৰন্থৰ সুবাস বিলোৱা প্ৰচেষ্টা ?