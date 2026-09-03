অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস: সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা, ৰাজ্য়জুৰি পালন

অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস: সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শুভেচ্ছা, ৰাজ্য়জুৰি পালন
‘‘সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিশ্বমানৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলা হৈছে’’ - অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসত সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য ৷
Published : September 3, 2026 at 11:22 AM IST
গুৱাহাটী: প্ৰথমগৰাকী অৰ্জুন বঁটাপ্ৰাপক অসমীয়া ত্ৰীড়াবিদ ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ আজি ৮৭ সংখ্যক জন্মদিন ৷ ৰাজ্যৰ ভিন্ন স্থানত বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদগৰাকীৰ জন্মদিন উলহ-মালহেৰে পালন কৰা হৈছে ৷ বিশিষ্ট ক্ৰীড়াবিদগৰাকীৰ জন্মদিনৰ সৈতে সংগতি ৰাখি ৰাজ্যবাসীয়ে ৪৩ সংখ্যক অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱস উদযাপন কৰিব ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত অভিৰুচি ক্ৰীড়া দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছে ৷ তেওঁ এক পোষ্টৰ জৰিয়তে সমগ্ৰ অসমবাসীক এই দিৱসৰ শুভেচ্ছা জনোৱাৰ লগতে ৰাজ্যৰ ক্ৰীড়াক্ষেত্ৰত হোৱা বিকাশৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷
On State Sports Day, we celebrate the legacy of Assam's first Arjuna Awardee Shri Bhogeswar Baruah, whose achievements put Assam on India’s sporting map.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) September 3, 2026
Today, that sporting spirit is growing stronger, with our athletes excelling across disciplines and world class sporting… pic.twitter.com/rPHOgaHQbM
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই পোষ্টটোৰ জৰিয়তে এনেদৰে কয়, ‘‘ৰাজ্যিক ক্ৰীড়া দিৱসত আমি অসমৰ প্ৰথমগৰাকী অৰ্জুন বঁটা বিজয়ী শ্ৰীযুত ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ উত্তৰাধিকাৰ উদযাপন কৰিছো, যাৰ সাফল্যই অসমক ভাৰতৰ ক্ৰীড়া মানচিত্ৰত অন্তৰ্ভুক্ত কৰিছিল । আজি সেই ক্ৰীড়াৰ প্ৰতি থকা মনোভাৱ অধিক শক্তিশালী হৈ উঠিছে ৷ আমাৰ খেলুৱৈসকলে বিভিন্ন ক্ৰীড়াত উৎকৃষ্ট প্ৰদৰ্শন আগবঢ়াইছে আৰু সমগ্ৰ ৰাজ্যতে বিশ্বমানৰ ক্ৰীড়া আন্তঃগাঁথনি গঢ়ি তোলা হৈছে ।’’
তেওঁ লগতে কয়, ‘‘তেখেতৰ জন্মদিনত আমি তেওঁৰ উত্তৰাধিকাৰক সন্মান জনাইছো, যিখন অসমক আজি ক্ৰীড়াৰ শক্তিশালী গন্তব্যস্থান হিচাপে উদযাপন কৰা হৈছে ।’’
উল্লেখ্য যে, বিগত বৰ্ষত ৰাজ্য চৰকাৰে এইগৰাকী বৰ্ষীয়ান ক্ৰীড়াবিদৰ সন্মানাৰ্থে সৰুসজাইস্থিত ইন্দিৰা গান্ধী ষ্টেডিয়ামৰ নাম সলনি কৰি অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱা স্প’ৰ্টছ কমপ্লেক্স দিছিল ৷
মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ উপস্থিতিত অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাই স্প’ৰ্টছ কমপ্লেক্সটোৰ মূল তোৰণখন ফিটা কাটি উদ্বোধন কৰিছিল । একেটা অনুষ্ঠানতে অৰ্জুন ভোগেশ্বৰ বৰুৱাৰ জীৱনৰ আধাৰত নিৰ্মিত এখন তথ্যচিত্ৰও প্ৰদৰ্শন কৰা হৈছিল ।
লগতে পঢ়ক: ৰাজ্যত পুনৰ বানত এজনৰ মৃত্যু, মৃতকৰ সংখ্যা ১০৮ জনলৈ বৃদ্ধি