বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহত ২,৫০০ টকাকৈ লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন : ফেচবুক লাইভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা

বানাক্ৰান্ত জিলাসমূহত ২,৫০০ টকাকৈ লাভ কৰিব অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন : ফেচবুক লাইভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ঘোষণা
সকলোৰে হাতত হাত ধৰি হেৰুওৱা জীৱনৰ ছন্দ পুনৰ বিচাৰি লোৱাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷
Published : July 28, 2026 at 10:54 PM IST
গুৱাহাটী: শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ কিছু কিছু অঞ্চলত হোৱা বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দ্বিতীয়টো ফেচবুক লাইভ ৷ মঙলবাৰে সন্ধিয়া ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি আৰু এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ কৰণীয় ব্যৱস্থাসমূহৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ৰাইজক অৱগত কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে লাইভৰ পাতনিতে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলা আজিও পানীৰ তলত বুলি মন্তব্য কৰে ৷ বহুলোক গৃহহীন হৈ আছে আৰু চৰকাৰী-বেচৰকাৰী বহু সংগঠনে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সৈতে থিয় দিবলৈ চেষ্টা কৰিছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷ যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাতো বানে ৰাইজৰ অতিশয় দুৰ্যোগৰ সৃষ্টি কৰিছে ৷ এই ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ বাবে অসম চৰকাৰে ল’ব খোজা কেইটামান সিদ্ধান্তৰ কথা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক অৱগত কৰিব বিচৰা বুলি কয় ৷
তাৰ পূৰ্বে ৰাজ্যৰ সাম্প্ৰতিক বান পৰিস্থিতি আৰু ৰাজ্য চৰকাৰে এই বানপীড়িত লোকক উদ্ধাৰৰ বাবে চৰকাৰে কেনেধৰণৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিছে সেই সম্পৰ্কে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেতবোৰ কথা ৰাইজক সদৰী কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমি সকলোৱে জানো যে অসমৰ ২৫খন জিলাৰ ৭৭টা ৰাজহ চক্ৰ, ২,১৫৭ খন গাঁও এই বছৰৰ বানত আক্ৰান্ত হৈছে ৷ ইয়াৰ ভিতৰত আটাইতকৈ গুৰুতৰভাৱে ক্ষতিগ্ৰস্ত জিলা দুখন হৈছে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ ৷ একেদৰে যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলাও বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে ৷ বৰ্তমানলৈকে বানত আক্ৰান্ত এই চাৰিওখন জিলাতে ৬১ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ৷ শিৱসাগৰত ৩০ গৰাকী, চৰাইদেউত ২০ গৰাকী, যোৰহাটত ৯ গৰাকী আৰু গোলাঘাটত দুগৰাকী লোকৰ বানত মৃত্যু হৈছে ৷ ৭৬,০০০ পশুধনৰো বানত মৃত্যু হৈছে আৰু প্ৰায় ৭৩,০০০ হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত বিধ্বস্ত হৈছে ৷ গতিকে দুৰ্যোগ কিমান ডাঙৰ আমি তাক নিশ্চয় অনুমান কৰিব পাৰো ৷’’
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘১৮ তাৰিখে বানে আক্ৰমণ কৰাৰ লগে লগে ৰাজ্য চৰকাৰে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ সৈতে থিয় হ’বলৈ চেষ্টা কৰে ৷ মন্ত্ৰী বিমল বড়া, কেশৱ মহন্ত আৰু সুশান্ত বৰগোহাঁই ডাঙৰীয়াই বিগত প্ৰায় দহটা দিনে শিৱসাগৰ আৰু চৰাইদেউ জিলাতে শিবিৰ পাতি আছে আৰু বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায় কৰাৰ বাবে চেষ্টা কৰিছে ৷ দুইগৰাকী জিলা আয়ুক্তৰ নেতৃত্বত হাজাৰ হাজাৰ চৰকাৰী কৰ্মচাৰীয়ে বানাক্ৰান্তক সহায় কৰিবলৈ আগবাঢ়ি আহিছে ৷ ভাৰতীয় বায়ুসেনা, ভাৰতীয় সেনা, এনডিআৰএফ, এছডিআৰএফ, অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ লোক, অসম আৰক্ষী আৰু স্বেচ্ছাসেৱক হিচাপে প্ৰায় ১০০০ জন এনে ব্যক্তিয়ে বানাক্ৰান্তক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহিছে ৷ ১২৯ খন নাৱেৰে সৈতে তেওঁলোকে ২৯,৯৮২ গৰাকী বানত আক্ৰান্ত লোকক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰে ৷ বৰ্তমানলৈকে চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা ২২,৩২৭ কুইণ্টল চাউল, ৪,২৫০ কুইণ্টল দালি, ১,১৬৮ কুইণ্টল নিমখ, ৯৬,৫৬৮ লিটাৰ মিঠাতেল আৰু ৫৭,২১৫ খন তিৰপাল যোগান ধৰা হৈছে ৷’’
ডঃ শৰ্মাই কয়, ‘‘আমি এটা নতুন প্ৰচেষ্টা হাতত লৈছো ৷ বিগত সময়ত আমি দেখিছো যে বান সাহায্য দিবলৈ শিবিৰলৈ আহিব লাগে ৷ ৰাইজৰ সুবিধাৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি আমি এটা কিট তৈয়াৰ কৰিছো ৷ প্ৰতিটো কিটত ৮ কেজি চাউল, ২ কেজি দালি, এক লিটাৰ মিঠাতেল, ৫০০ গ্ৰাম নিমখ আৰু এক পেকেট কেণ্ডেল থাকিব ৷ এতিয়ালৈ ১,৭৫,৮১৫ টা পৰিয়ালে বৰ্তমানলৈকে এই কিট লাভ কৰিছে ৷ ইয়াৰোপৰি চেনিটেৰী নেপকিন, বিস্কুট, পানীৰ বটল, বেবীফুড, ফেনাইল, ব্লিচিং পাউদাৰ, হেল’জেন টেবলেট, চিৰা, গুড়, চয়াবিন বা বাল্টি-মগ আদিও বিতৰণৰ চেষ্টা কৰিম ৷’’
‘‘ৰাজ্যৰ ভিন্ন প্ৰান্তৰ বিভিন্ন স্বেচ্ছাসেৱী দল-সংগঠন, হৃদয়বান ব্যক্তি আদিয়ে বানাক্ৰান্তক কৰা সহায়ৰ বাবে ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে মই পুনৰবাৰ ধন্যবাদ জনাইছো ৷ স্থানীয় বহু লোকেও এই উদ্ধাৰ অভিযানত জপিয়াই পৰিছে ৷ স্থানীয় বিধায়কসকলেও এই কাৰ্যত সহায় আগবঢ়াইছে ৷ তাৰ বাবে বিধায়ক ধৰ্মেশ্বৰ কোঁৱৰ, সুৰুয, ময়ূৰ, মন্ত্ৰী সুশান্ত বৰগোহাঁইৰ লগতে বিধায়ক অখিল গগৈক মই ধন্যবাদ জনাইছো’’ - বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কেইটামান বিশেষ ঘোষণা -
- বৰ্তমানলৈকে বানত ৬১ গৰাকী লোকে প্ৰাণ হেৰুৱাইছে ৷ চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি, যেতিয়ালৈকে কোনো মৃত লোকৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা সম্পূৰ্ণ নহয়, তেতিয়ালৈকে তেওঁৰ পৰিয়ালে বা মৃত ব্য়ক্তিগৰাকীৰ নামত কোনো চৰকাৰী সাহায্য লাভ কৰাৰ ব্যৱস্থা নাই ৷ কিন্তু বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি কেইবাজনো লোকৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষা কৰিব পৰা নগ’ল ৷ যাৰ বাবে তেওঁলোকৰ পৰিয়ালসমূহে চৰকাৰে দিয়া এককালীন সাহায্যৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আছে ৷ এতিয়াৰে পৰা তেনেক্ষেত্ৰত কোনোধৰণৰ মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰয়োজন নহ’ব ৷ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই দিয়া এখন প্ৰমাণপত্ৰৰ ভিত্তিতে বানত নিহত লোকৰ পৰিয়ালসমূহে চৰকাৰীভাৱে চাৰি লাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য লাভ কৰিব ৷
- এই ৬১ গৰাকী লোকৰ উপৰিও ৰাজ্যৰ আন আন জিলাত আন ৬ গৰাকী লোকৰ বানত মৃত্যু ঘটিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা এই আটাইকেইটা পৰিয়ালক চৰকাৰে অতিৰিক্তকৈ পাঁচ লাখ টকা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে ৷ অৰ্থাৎ বানত নিহত হোৱা লোকসকলৰ পৰিয়ালসমূহে চৰকাৰে দিয়া চাৰি লাখ টকাৰ উপৰিও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা অতিৰিক্তকৈ পাঁচ লাখ টকা লাভ কৰিব ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে মানুহৰ মৃত্যুৰ মূল্য টকাৰ সৈতে তুলনা কৰিব নোৱাৰি যদিও এই সামান্য় আৰ্থিক সকাহে পৰিয়ালসমূহক কিছু পৰিমাণে হ’লেও সহায় কৰিব ৷
- আনহাতে, বহু ব্যক্তি বানত কেতিয়াবা দীৰ্ঘসময়লৈ সন্ধানহীন হৈ ৰয় ৷ বিশেষকৈ নাজিৰাত এতিয়াও সাতগৰাকী লোক সন্ধানহীন হৈ আছে ৷ চৰকাৰী নিয়ম অনুসৰি মৃতদেহ লাভ নকৰা পৰ্যন্ত তেনে লোকে চৰকাৰী সাহায্য লাভ নকৰে ৷ কিন্তু বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এইসকল লোকৰ যদি পৰৱৰ্তী এমাহলৈ কোনো খা-খবৰ নোলায়, তেন্তে সেইসমূহ পৰিয়ালক সাহায্য প্ৰদানৰ খাতিৰত ব্যক্তিগৰাকীক মৃত বুলি ধৰি লোৱা হ’ব ৷ এইক্ষেত্ৰত বহু বেছি আৰক্ষীৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰয়োজন নহয় ৷ বানত নিহত আন আন লোকসকলৰ পৰিয়ালৰ দৰেই এইসকল পৰিয়ালেও চৰকাৰীভাৱে চাৰিলাখ টকাৰ এককালীন সাহায্য আৰু মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা অতিৰিক্তকৈ পাঁচ লাখ টকা লাভ কৰিব ৷ ৰাজহ চক্ৰ বিষয়াই দিয়া প্ৰমাণপত্ৰৰ ভিত্তিতে তেওঁলোকে এই সাহায্য লাভ কৰিব ৷
ইয়াৰোপৰি বানত সৰ্বস্ব হেৰুওৱা পৰিয়ালসকললৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আৰ্থিক সহায় আগবঢ়োৱাৰ কথা ঘোষণা কৰে ৷ পৰৱৰ্তী চাৰি-পাঁচদিনৰ ভিতৰত এনে পৰিয়ালৰ বেংক একাউণ্টত ১৫,০০০ টকা দিয়া হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফেচবুক লাইভত কয় ৷ জিলা আয়ুক্তসকলে জনোৱা মতে, নাজিৰাত প্ৰায় ২০,০০০, চৰাইদেউত ১৩,০০০, ডিমৌত প্ৰায় ১৩ বা ১৪,০০০, শিৱসাগৰত ২০,০০০ অৰ্থাৎ প্ৰায় এক লাখতকৈও অধিক পৰিয়ালক এই সাহায্যৰ প্ৰয়োজন হ’ব ৷ আজিৰে পৰা জিলা আয়ুক্তসকলে নিজৰ নিজৰ তলতীয়া কৰ্মচাৰীৰ সৈতে মিলি এনেধৰণৰ তালিকাসমূহ প্ৰস্তুত কৰিব ৷ দৈনিক ভিত্তিত তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হ’ব আৰু চৰকাৰে পুঁজি মুকলি কৰি যাব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় ৷ অৰ্থাৎ অন্তৱৰ্তীকালীন সাহায্য হিচাপে প্ৰতিটো পৰিয়ালক এই ধন দিয়া হ’ব ৷
ৰাজ্য চৰকাৰৰ অৰুণোদয় আঁচনি সম্পৰ্কতো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ ঘোষণা কৰে ৷ পূৰ্বে অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনত চৰকাৰে ৩ আগষ্টৰ পৰা অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন দিয়াৰ কথা আছিল ৷ পিছে বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক আগষ্টৰ পৰাই এই ধন মুকলি কৰি দিয়া হ’ব ৷ তদুপৰি বানে প্লাবিত কৰা শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ হিতাধিকাৰীসকলে এইবেলি অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধন হিচাপে চৰকাৰৰ পৰা ২,৫০০ টকা লাভ কৰিব ৷ আনহাতে, ৰাজ্যৰ বাকী জিলাৰ অৰুণোদয় আঁচনিৰ হিতাধিকাৰীসকলে এইবেলি পূৰ্বৰ তুলনাত সামান্য পৰিমাণে কম ধন লাভ কৰিব ৷
লগতে পঢ়ক: অসম চৰকাৰ নিৰ্দেশত চৰাইদেউত বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ তালিকাকৰণ