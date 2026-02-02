মঙলদৈ-ছিপাঝাৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা নকৰাৰ কাৰণ কি ক'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে

মঙলদৈ-ছিপাঝাৰত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা নকৰাৰ কাৰণ কি ক'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে
দৰঙী কোচ ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন । দৰঙী কোচ ৰজাৰ ৰাজহাউলি ৰক্ষণাবেক্ষণৰ বাবে ৫০ কোটি টকা আবন্টন ।
Published : February 2, 2026 at 2:46 PM IST
মঙলদৈ: এক কোটি টকা ব্যয়ৰে নিৰ্মাণ কৰা দৰঙী কোচ ৰজা কৃষ্ণ নাৰায়ণৰ বিশাল প্ৰতিমূৰ্তি উন্মোচন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাৰ্চুৱেলি মঙলদৈ আৰু গোলাঘাটৰ চিলাৰায় ভৱনো মুকলি কৰে ।
দেওবাৰে মঙলদৈৰ পিপৰা দোকান চকত অনুষ্ঠিত বিশ্ব মহাবীৰ চিলাৰায় দিৱস উপলক্ষে আয়োজিত ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰাৰ পিচতেই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই সংবাদমাধ্য়মৰ আগত কয়, "দৰঙী কোচ ৰজাৰ ৰাজহাউলি ৰক্ষণাবেক্ষণ আৰু এটা প্ৰকল্প নিৰ্মাণৰ বাবে ৫০ কোটি টকা আবন্টন দিয়া হৈছে ।" খটৰা সত্ৰৰ বাবে ঘোষণা কৰা ধনৰাশিৰ অনুমোদন হোৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে প্ৰকাশ কৰে ৷ মঙলদৈত এনিশাৰ ভিতৰতে ১৬ টা কালি মন্দিৰ দুস্কৃতিকাৰীয়ে ভাঙি পেলোৱা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এইলৈ মই যথেষ্ট উদ্বিগ্ন,পুলিচৰ লগতো কথা পাতি আছো,অপৰাধীয়ে কঠোৰ শাস্তি পাব লাগিব ।" বেদখল সম্পৰ্কে অভিযোগ পালেই ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব বুলি কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।
ছিপাঝাৰ-মঙলদৈ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা বেছি :
আনহাতে মঙলদৈ আৰু ছিপাঝাৰত প্ৰাৰ্থীৰ নাম ঘোষণা কৰা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"ঘোষণা কৰিব পৰা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা কৰিছো; কিন্তু ছিপাঝাৰ আৰু মঙলদৈ সমষ্টিত প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে ঘোষণা কৰিব নোৱাৰো এতিয়াই । মোদীজীৰ ওচৰত তালিকা যোৱাৰ পিছতহে ঘোষণা কৰিব পৰা যাব ।" ইপিনে, ৰাইজৰ দল আৰু কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত মন্তব্য দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে মুখ্যমন্ত্ৰী ৷
চিলাৰায় দিৱসত মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে মন্ত্ৰী বিমল বড়াৰ লগতে বিধায়ক বসন্ত দাস, পৰমানন্দ ৰাজবংশী,কোচ ৰাজবংশী উন্নয়ন পৰিষদৰ অধ্যক্ষ প্ৰণৱ নাৰায়ণ দেৱ, মীন উন্নয়ন নিগমৰ অধ্যক্ষ গুৰুজ্যোতি দাস, জিলা আয়ুক্ত পূবালী গোহাঁই, জিলা বিজেপি সভাপতি মুকুন্দ ডেকা আদিয়ে ।