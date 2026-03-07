ETV Bharat / state

মুকলিৰ বাবে সাজু যোৰহাটৰ তৃতীয়খন উৰণসেতু

১১ মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব ১৬৪.৭৭ কোটি টকাৰে নিৰ্মিত উৰণসেতুখন ।

Ready to open over Bridge in Jorhat
সুন্দৰ ৰূপত সজাই তোলা হৈছে যোৰহাটৰ উৰণ সেতু (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : March 7, 2026 at 2:21 PM IST

যোৰহাট : বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পূৰ্বে যোৰহাটবাসীলৈ চৰকাৰৰ বিশেষ উপহাৰ । যোৰহাটৰ বৰ্ধিত যান-জঁটৰ সমস্যা হ্ৰাস কৰা আৰু সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ অংশ হিচাপে নগৰখনৰ মাজমজিয়াত নিৰ্মাণ কৰা ১.২৭ কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্য়ৰ উৰণসেতুখন মুকলিৰ বাবে প্ৰায় সাজু হৈ উঠিছে ।

উৰণসেতুখনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱাত যোৰহাটবাসীয়ে স্বস্তিৰ নিশ্বাস পেলাইছ । এতিয়া সকলোৱে মাথোঁ মুকলিৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে । সকলো ঠিকে-ঠাকে থাকিলে ১১ মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজৰ বাবে মুকলি কৰিব এ টি ৰোডৰ উৰণসেতুখন । দুবছৰ সম্পূৰ্ণ নৌহওঁতে ১৬৪.৭৭ কোটি টকা ব্যয় সাপেক্ষে এই সেতুখনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰি তোলা হৈছে ।

১১ মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মুকলি কৰিব ১৬৪.৭৭ কোটি টকাৰে নিৰ্মিত উৰণসেতুখন (ETV Bharat Assam)

সুন্দৰ ৰূপত সজাই তোলা হৈছে উৰণসেতুখন । দুয়ো কাষৰ বেৰত ছবিৰে অসমৰ কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু যোৰহাটৰ ঐতিহ্য প্ৰতিফলিত কৰা হৈছে । উল্লেখ্য় যে এই সেতুখনৰ দুয়োকাষে ৭ মিটাৰ বহলকৈ পথো নিৰ্মাণ কৰা হৈছে ।

অসমৰ পৰিচয়... (ETV Bharat Assam)

যোৰহাটৰ তৃতীয়খন উৰণসেতু সৰ্ম্পকত সচেতন যুৱক ধ্ৰৱ প্ৰসাদ বৰুৱাই কয়," নগৰৰ মাজমজিয়াত এখন আটকধুনীয়া উৰণসেতু সম্পূৰ্ণ হোৱাৰ ফলত যোৰহাটবাসী ৰাইজে দীৰ্ঘদিন ধৰি সন্মুখীন হৈ থকা যান-জঁটৰ সমস্যা বহুখিনি সমাধান হ'ব বুলি আশা কৰা হৈছে । ৰাইজে ওপৰলৈ উঠি আহি এই সেতুখন চালেহে ইয়াৰ প্ৰকৃত বিষয়বস্তুৰ বিষয়ে জানিব পাৰিব ।"

ছবিত ফুটি উঠিছে যোৰহাটৰ ঐতিহ্য (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "সেতুখনৰ চৌপাশে এদল শিল্পীয়ে ৰং-তুলিকাৰে অসমীয়া কৃষ্টি-সংস্কৃতি আৰু যোৰহাটৰ ঐতিহ্য ফুটাই তুলিছে । ব'হাগ বিহুৰ পূৰ্বে যোৰহাটবাসীলৈ এয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিশেষ উপহাৰ ।" এই উৰণসেতুখনক লৈ ৰাজনীতি নকৰিবলৈ আহ্বান জনাই তেওঁ কয়, "আমি বিকাশ আৰু উন্নয়নৰ লগত সদায় আছো ।"

১১ মাৰ্চত মুকলি হ'ব ৰাইজৰ বাবে (ETV Bharat Assam)

উৰণসেতুখনৰ বিভিন্ন কৰণীয় দিশসমূহ উনুকিয়াই যোৰহাট পৌৰসভাক এইক্ষেত্ৰত তেওঁলোকৰ দায়িত্বৰ বিষয়ে অৱগত কৰায় । উৰণসেতুখন শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ নামেৰে ৰাখিবলৈ তেওঁ আহ্বান জনায় । কাৰণ ঈশ্বৰ পুত্ৰ জুবিন গাৰ্গে যোৰহাটতে কৈশোৰ, শিক্ষাৰ লগতে আৰম্ভ কৰিছিল সংগীতৰ যাত্ৰা । এ টি ৰোডৰ মাজেৰে নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হোৱা উক্ত উৰণসেতুখনক লৈ আৰম্ভণিতে একাংশই অসন্তুষ্টি প্ৰকাশ কৰিছিল । ব্যৱসায়িক ক্ষেত্ৰত ইয়াৰ প্ৰভাৱ পৰাৰ আশংকাতে যোৰহাটৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়েও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰিছিল ।

