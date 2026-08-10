অক্টোবৰ-নৱেম্বৰত 'জুবিন ক্ষেত্ৰ' চৌহদৰ দেৱাল নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ কৰাৰ লক্ষ্য: মুখ্যমন্ত্ৰী
সোমবাৰে 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ৰ নিৰ্মাণৰ কাৰ্য বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷
Published : August 10, 2026 at 7:15 PM IST
সোণাপুৰ : সোমবাৰে সোণাপুৰস্থিত 'জুবিন ক্ষেত্ৰ' মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দৰ্শন কৰে ৷ প্ৰাণৰ শিল্পীগৰাকীৰ শেষ বিশ্ৰামস্থলী তথা ‘জুবিন ক্ষেত্ৰ’ৰ নিৰ্মাণ কাৰ্যই ক্ষিপ্ৰতাৰে চলি আছে ৷ সেয়ে 'জুবিন ক্ষেত্ৰ' পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই নিৰ্মাণকাৰ্যৰ অগ্ৰগতিৰ বুজ লয়।
জুবিন ক্ষেত্ৰত মুখ্যমন্ত্ৰী
প্ৰায় ১০০ বিঘা ভূমিত নিৰ্মাণ হ'বলগীয়া 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ৰ সম্পৰ্কত মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"সুৰক্ষা আৰু স্পষ্ট পৰিসীমা নিৰ্ধাৰণৰ দিশটোত বিশেষ গুৰুত্ব আৰোপ কৰা হৈছে । বৰ্তমান চলি থকা চৌহদৰ দেৱাল নিৰ্মাণৰ কাম-কাজ চলি আছে । যাতে অক্টোবৰ-নৱেম্বৰ মাহৰ ভিতৰত যিকোনো প্ৰকাৰে 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ৰ চৌহদৰ সীমাৰ দেৱাল নিৰ্মাণৰ কাম সম্পূৰ্ণ কৰি তুলিব পাৰি তাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰা হৈছে ৷"
Interacting with the media after visiting 'Zubeen Kshetra' in Sonapur today, HCM Dr @himantabiswa shared updates on the ongoing work at the site. pic.twitter.com/5P31EuEXZe— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) August 10, 2026
তেওঁ লগতে কয়,"সীমাৰ দেৱাল নিৰ্মাণৰ কাম সমাপ্ত হোৱাৰ লগে লগে মূল যি প্ৰস্তাৱিত মুকলি মঞ্চ, মিউজিয়াম আদিৰ নিৰ্মাণ কাৰ্য আৰম্ভ হ'ব ৷ ইয়াত থাকিব এখন সু-বৃহৎ আৰু আটকধুনীয়া মুকলি মঞ্চ, অসমৰ চহকী সংস্কৃতি আৰু ঐতিহ্যক প্ৰতিফলিত কৰিব পৰা এটা অত্যাধুনিক সংগ্ৰহালয় । এই দুয়োটা প্ৰকল্পই 'জুবিন ক্ষেত্ৰ'ক এক জীৱন্ত সাংস্কৃতিক প্ৰাণকেন্দ্ৰলৈ ৰূপান্তৰিত কৰিব বুলি আশা কৰিছে ।"
ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জুবিন ক্ষেত্ৰ পৰিদৰ্শন কৰিবলৈ যোৱাৰ সময়ত সংশ্লিষ্ট বিভাগৰ জ্যেষ্ঠ বিষয়া আৰু অভিযন্তাসকল উপস্থিতি আছিল ৷
২০২৫ চনৰ ১৯ ছেপ্টেম্বৰ, এই অভিশপ্ত দিনটোতে আমাৰ মাজৰ পৰা চিৰদিনৰ বাবে কায়িকভাবে হেৰাই গৈছিল হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ ৷ চাওতে চাওতে হাৰ্টথ্ৰব জুবিন গাৰ্গ আমাৰ মাজৰ পৰা হেৰাই যোৱা এটা বছৰ হ'বৰে হ'ল ৷ আজিও প্ৰতিগৰাকী অসমীয়াৰ তেজৰ ৰন্ধে ৰন্ধে প্ৰবাহিত হৈ আছে জুবিন গাৰ্গৰ গীত আৰু উপদেশবোৰ ৷
HCM Dr. @himantabiswa visited Science City, Guwahati and addressed the media on its future infrastructure development.— Chief Minister Assam (@CMOfficeAssam) August 10, 2026
Urging students to visit, HCM highlighted Science City as an enriching and refreshing space for learners of all age groups, fostering curiosity and a positive… pic.twitter.com/jS8nqvtFhe
সোণাপুৰৰ বিজ্ঞান নগৰীত মুখ্যমন্ত্ৰী
সোমবাৰে সোণাপুৰৰ 'বিজ্ঞান নগৰী' পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । প্ৰায় ১৫১ বিঘা ভূমি সামৰি কেইবাকোটি টকা ব্যয়সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা বিশ্বমানৰ প্ৰকল্পটো চলিত বৰ্ষৰ ১০ মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আংশিকভাৱে মুকলি কৰিছিল ।
বিজ্ঞানগৰী পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"বিজ্ঞান নগৰীখনক অধিক উন্নত, আধুনিক আৰু আকৰ্ষণীয় কৰি তুলিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে বিজ্ঞান আৰু প্ৰযুক্তি বিভাগলৈ অতিৰিক্ত ১০০ কোটি টকা আবণ্টন দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷"
তেওঁ লগতে কয়,"নিৰ্মাণকাৰ্য আৰু নতুন সংযোজনসমূহৰ সৈতে ২০২৭ চনৰ মাৰ্চ মাহৰ ভিতৰত বিজ্ঞান নগৰীখনে এক পূৰ্ণাংগ ৰূপ পাব । দৰ্শনাৰ্থীক আকৰ্ষিত কৰিব পৰাকৈ এটা ডিজিটেল পেনোৰামা, কনভেন চেণ্টাৰ, সু-ব্যৱস্থিত পাৰ্কিং সুবিধা আৰু এটা মিউজিকেল ফাউণ্টেইন প্ৰকল্পটোত নতুনকৈ সংযোজন কৰা হ'ব। গুৱাহাটী মহানগৰীৰ পৰা বিজ্ঞান নগৰীলৈ দৰ্শনাৰ্থীৰ সুবিধাৰ্থে অসম ৰাজ্যিক পৰিবহণ নিগমৰ বাছ চলাচলৰ বিশেষ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব ৷"
লগতে পঢ়ক: