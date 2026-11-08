আগন্তুক নিৰ্বাচনত ১২৬খন আসনতেই বিজয় সাব্যস্ত কৰাটোৱেই বিজেপিৰ লক্ষ্য: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
ৰূপহীহাটত আয়োজন কৰা বিজেপিৰ বিজয় উৎসৱৰ পৰাই চামগুৰিৰ পৰা ৰকিবুল-তাঞ্জিলক বিদায় দিবলৈ ৰাইজক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷
Published : November 8, 2026 at 5:05 PM IST
চামগুৰি : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰৰ সময়ত বিজেপি জয়ী হ'লে চামগুৰিত উৎসৱ পালন কৰা হ'ব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ সেই প্ৰতিশ্ৰুতিমৰ্মে দেওবাৰে চামগুৰিত অনুষ্ঠিত বিজয় উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ।
ৰূপহীহাটৰ ৰৌমাৰি খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হোৱা বিজয় উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি চামগুৰি সমষ্টিৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷ চামগুৰি সমষ্টিৰ ৰূপহীহাটৰ ৰৌমাৰী খেলপথাৰত আয়োজিত বিজয় উৎসৱত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয় যে, এই বিজয়ক কেৱল বিজেপিৰ ৰাজনৈতিক জয় হিচাপে নহয়, বৰঞ্চ ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাসৰ জয় ৷
সমষ্টিটোৰ সামগ্ৰিক উন্নয়নৰ বাবে সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মা আৰু স্থানীয় বিধায়কে আগভাগ ল'ব বুলি উল্লেখ কৰি তেওঁ ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে, চামগুৰিৰ ৰাইজে বিজেপিৰ প্ৰতি প্ৰকাশ কৰা আস্থাৰ প্ৰতিদান উন্নয়নমূলক কাম-কাজৰ জৰিয়তে প্ৰদান কৰা হ'ব ৷ আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ৰাজ্যৰ ১২৬খন আসনতেই বিজয় সাব্যস্ত কৰাটোৱেই বিজেপিৰ লক্ষ্য বুলি উল্লেখ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ।
লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চামগুৰিৰ পৰা ৰকিবুল হুছেইন আৰু তাঞ্জিল হুছেইনক বিদায় দিব লাগিব বুলি ভাষণ প্ৰসংগত কয় ৷ চৰকাৰে অৰুণোদয় আঁচনি অধীনত লাখ লাখ সংখ্যালঘু মহিলাক উপকৃত কৰা, সংখ্যালঘু সমাজত প্ৰচলিত বাল্য বিবাহ আৰু বহু বিবাহৰ দৰে সামাজিক ব্যাধি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰা বাবে প্ৰশাসনিক আৰু আইনী পদক্ষেপ লোৱাই সংখ্যালঘু সমাজত বিজেপিৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে বুলি একাংশই ক'ব খোজে ৷
আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি এক বাস্তৱসন্মত ৰণনীতি হিচাপে, বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ ২০-২২ টা এনে সমষ্টি য’ত সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ৮০% তকৈ অধিক, তাত বিশেষ মনোনিৱেশ কৰিছে বুলি বহু লোকে দাবী কৰে ৷
লগতে পঢ়ক: নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ দেওবাৰে নগাঁৱলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা