ETV Bharat / state

যদি প্ৰয়োজন হয় আমি কেন্দ্ৰৰ সহায় লম: শিৱসাগৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈ ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ কাষত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ শিৱসাগৰৰ অস্থায়ী শিবিৰত বন্যাৰ্তৰে বাৰ্তালাপ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

CM HIMANTA BISWA SARMA
শিৱসাগৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (CM HIMANTA BISWA SARMA / X)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 22, 2026 at 3:42 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

শিৱসাগৰ: বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'বলৈ বুধবাৰে শিৱসাগৰত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৷ বুধবাৰে দুপৰীয়া শিৱসাগৰৰ ৩৯৮ নং ফুকন নগৰ প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা অস্থায়ী আশ্ৰয় শিবিৰত উপস্থিত হৈ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ বানাক্ৰান্ত ৰাইজৰ সমস্যাৰ বুজ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "আমি ৰাইজৰ লগত আছো । ৰাইজৰ বাবে যিখিনি কৰিব লাগে আমি কৰি যাম ।"

তেওঁ লগতে কয়, "বানৰ কাৰণ যিয়েই নহওঁক কিয় এই ধৰণৰ পৰিস্থিতি কেতিয়াও কাম্য নাছিল । চৰাইদেউ, নাজিৰা আৰু শিৱসাগৰবাসীৰ দুখত মই সমভাগী ৷ ইতিমধ্যে মই সকলোৰে সৈতে আলোচনা কৰিছো, যদি কৰবাত এতিয়াও খুঁত থাকি গৈছে সেয়া সম্পূৰ্ণ কৰা হ'ব ৷"

শিৱসাগৰৰ বান পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (CM HIMANTA BISWA SARMA / X)

আনহাতে উদ্ধাৰ অভিযান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"বিধায়ক অখিল গগৈয়ে মোক জনাইছে এছডিআৰএফ আৰু এনডিআৰএফ বাহিনীৰ প্ৰয়োজনীয়তা আছে । গতিকে আমি তাৰ ব্যবস্থা কৰিছো । পুঁজি অসম চৰকাৰৰ হাতত আছে । পূৰ্বৰ পুঁজি আমি খৰচ কৰাই নাই । খৰচ কৰিলে গম পোৱা যাব আৰু পুঁজিৰ প্ৰয়োজন হ'বনে নাই ।"

তেওঁ লগতে কয়,"যদি প্ৰয়োজন হয় আমি কেন্দ্ৰৰ সহায় লম আৰু বিষয়টো অৱগত কৰিম ৷ নাগালেণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণ হোৱাৰ বিষয়ে তাৰ চৰকাৰে আমাক জনাইছিল । এই সমস্যাবোৰ শেষ হওক, আমি নাগালেণ্ড চৰকাৰৰ সৈতে বিষয়টো আলোচনা কৰিম প্ৰকৃততে পানী ডাৱৰ বিষ্ফোৰণৰ ফলত আহিছে নে আন কিবা কাৰণো আছে ।"

আনহাতে শিৱসাগৰ জিলাতেই বৰ্তমানলৈকে ৭০ জন মানুহ সন্ধানহীন হৈ আছে যদিও নিশ্চিত হোৱা নাই বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে, দুই তিনিদিন পাছত আমি জনাব পাৰিম প্ৰকৃত ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ কিমান হৈছে ৷

লগতে পঢ়ক: কঁঠাল খাবলৈ আহি কুঁৱাত পৰিল হাতী

TAGGED:

শিৱসাগৰত বান
চৰাইদেউত বান
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
নাজিৰাত বান
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.