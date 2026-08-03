ETV Bharat / state

বানাক্ৰান্ত মাহমৰা অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, বন্যাৰ্তক সহায়ৰ আশ্বাস

মাহমৰা সমষ্টিৰ বানাক্ৰান্ত অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, ৰাইজৰ সৈতে মতবিনিময় ৷

CM HIMANTA BISWA SARMA
বানাক্ৰান্ত মাহমৰা অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (CM HIMANTA BISWA SARMA FB)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 3, 2026 at 5:58 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : সোমবাৰে উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিৰ হলৌফুকন গাঁও পঞ্চায়তৰ অন্তৰ্গত চুমনী গাঁও মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই পৰিদৰ্শন কৰে ৷

এছডিআৰএফৰ নাৱত উঠি বানৰ ভয়াবহতাৰ বুজ লোৱাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বান পৰিদৰ্শন কৰি চুমনী গাঁৱৰ প্ৰেক্ষাগৃহত উপস্থিত হৈ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি বানৰ ক্ষয়-ক্ষতি বুজ লয় ।

বানাক্ৰান্ত মাহমৰা অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (CM HIMANTA BISWA SARMA FB)

ক্ষতিগ্ৰস্ত ৰাইজৰ সৈতে মত বিনিময় কৰি সকলো ধৰণৰ সহায় কৰাৰ আশ্বাস দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "ৰাইজৰ কষ্ট, অসুবিধা, দুৰ্যোগ নিজ চকুৰে প্ৰত্যক্ষ কৰিলো । ৰাজ্য চৰকাৰৰ ফালৰ পৰা বানাক্ৰান্ত ৰাইজক যি ধৰণেৰে পাৰো সহায় কৰাৰ কাৰণে পাৰ্যমানে চেষ্টা কৰিম । বিধায়ক, পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সকলোৱে লাগি আছে । এই বিপদৰ সময়ত ৰাজ্য চৰকাৰে বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সম্পূৰ্ণ সহায় কৰিব । ভাৰত চৰকাৰ আৰু অসম চৰকাৰ মিলি ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।"

ৰাজহ আৰু দুৰ্যোগ ব্যৱস্থাপনা বিভাগৰ মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত, মন্ত্ৰী বিমল বৰা, বিধায়ক তৰংগ গগৈ, সুৰুজ দিহিঙীয়া লগতেই প্ৰশাসনৰ শীৰ্ষ বিষয়াসকলে বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীক সংগ দিয়ে ৷

ইয়াৰ পাছতে সোণাৰিত বানপীড়িত অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷ সোণাৰিৰ জয়া প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা আশ্ৰয় শিবিৰ পৰিদৰ্শন কৰে বানাক্ৰান্ত লোকসকলৰ সৈতে মত-বিনিময় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই ৷ উল্লেখ্য যে, মাহমৰা সমষ্টিত বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ২৫২ খন গাঁ‌ৱৰ প্ৰায় ২৯ হাজাৰ ৮২ টা পৰিয়াল । জানিব পৰা মতে, বাঢ়নী পানীত মাহমৰা সমষ্টিৰ ১৫ জন লোকৰ মৃত্যু হৈছে ।

আনহাতে, নাগালেণ্ডৰ পৰা বৈ অহা পানীয়ে ঐতিহাসিক চৰাইদেউ জিলাৰ মাহমৰা সমষ্টিত ভয়াবহ ৰূপ ধাৰণ কৰিছিল ।‌

দিচাং নদীৰ বাঢ়নী পানীয়ে তচনচ কৰিলে মাহমৰা সমষ্টিৰ বহু পৰিয়ালক । পানী শুকুৱাৰ পাছত আশ্ৰয় শিবিৰ এৰি ক্ষতিগ্ৰস্ত লোক ঘৰলৈ যাব পৰা হৈছে ৷ কিন্তু বানত সকলো হেৰুৱাই মূৰে কপালে হাত দিব লগা হৈছে ৰাইজে ।

লগতে পঢ়ক: ট্ৰেক্টৰত উঠি নেপালীখুঁটিত মুখ্যমন্ত্ৰী: বুজ ল'লে বানে নৰক কৰি থৈ যোৱা অঞ্চলটোৰ

TAGGED:

মাহমৰাত বান পৰিদৰ্শন
মন্ত্ৰী বিমল বৰা
মন্ত্ৰী কেশৱ মহন্ত
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.