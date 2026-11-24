কাজিৰঙাৰ দুৰ্ঘটনাত নিহতৰ পৰিয়ালক ৫ লাখকৈ টকাৰ চেক প্ৰদান মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
বোকাখাতৰ সাপজুৰি বঙালীগাঁৱত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কাজিৰঙাত সংঘটিত পথ দুর্ঘটনাত প্রাণ হেৰুওৱাসকলৰ পৰিয়ালক সাক্ষাৎ কৰি মৃতকৰ নিকটাত্মীয়লৈ ৫ লাখ টকাৰ আর্থিক অনুদানৰ চেক প্রদান কৰে।
Published : November 24, 2026 at 8:28 PM IST
গুৱাহাটী : কাজিৰঙাৰ মৰ্মান্তিক দুৰ্ঘটনাত প্ৰাণ হেৰুওৱা লোকসকলৰ দুৰ্ভগীয়া পৰিয়ালৰ কাষত মুখ্যমন্ত্ৰী । মঙলবাৰে বোকাখাতৰ সাপজুৰি বঙালীগাঁৱত উপস্থিত হৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মর্মান্তিক পথ দুর্ঘটনাত কৰুণভাৱে মৃত্যুক সাৱটি লোৱা ব্যক্তিসকলৰ শোকসন্তপ্ত পবিয়ালকেইটাক সাক্ষাৎ কৰি গভীৰ সমবেদনা জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে তেওঁলোকৰ দুখৰ সমভাগী হয় ।
এই উপলক্ষে পথ দুর্ঘটনাটোত শোকাৱহ মৃত্যুক সাৱটি লোৱা আৰক্ষী জোৱান সুশীল ভূমিজৰ বাসগৃহৰ চৌহদত এক স্মৃতিচাৰণ অনুষ্ঠানৰ আয়োজন কৰা হয় । উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্রীয়ে নিহতসকললৈ শ্রদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । লগতে মৃতকৰ বিদেহ আত্মাৰ চিৰশান্তিৰ প্রার্থনা জনাই দুর্ঘটনাটোত আহত হৈ চিকিৎসাধীন হৈ থকা ব্যক্তিসকলৰ আশু আৰোগ্য কামনা কৰে । আনহাতে, তেওঁলোকৰ সুচিকিৎসাৰ বাবে প্রয়োজনীয় সকলো পদক্ষেপ গ্রহণ কৰা বুলি অৱগত কৰে ।
এই অনুষ্ঠানতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে দুর্ঘটনাটোত নিহতসকলৰ নিকটাত্মীয়লৈ অসম চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰা প্ৰদান কৰা ৫ লাখ টকাকৈ এককালীন আর্থিক অনুদানৰ চেক আনুষ্ঠানিকভারে আগবঢ়ায় ।
চেক বিতৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শোকসন্তপ্ত পৰিয়ালসমূহক উদ্দেশ্যি কয় যে এই অপূৰণীয় ক্ষতি কোনো টকা-পইচাৰে পূৰণ কৰিব নোৱাৰি । তথাপিও চৰকাৰে যিধৰণে পাৰে পৰিয়ালকেইটাৰ কাষত থিয় হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব ।
তেওঁ লগতে উল্লেখ কৰে যে মুখ্যমন্ত্রীৰ সাহায্য পুঁজিৰ পৰা শ্রদ্ধাৰ চিন হিচাপে প্রতিটো পৰিয়ালক ৫ লাখ টকাকৈ আগবঢ়োৱাৰ উপৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ তৰফৰ পৰাও ২ লাখ টকা প্রদান কৰা হ'ব আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ দুর্যোগ ব্যৱস্থাপনা কর্তৃপক্ষৰ তৰফৰ পৰাও অতিৰিক্ত ২ লাখ টকা প্রদানৰ প্রক্রিয়া চলি আছে ।
ইফালে এই মৰ্মান্তিক দুর্ঘটনাটো সংঘটিত হোৱাৰ পাছত নিজেও ঘটনাস্থলী পৰিদর্শন কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘটনাটোক অত্যন্ত দুর্ভাগ্যজনক আৰু বেদনাদায়ক বুলি মন্তব্য কৰে । ইয়াৰ উপৰি নিহত ব্যক্তিসকলৰ পৰিয়ালসমূহ ভৱিষ্যতে যদি কোনো অভাৱ বা অসুবিধাৰ সন্মুখীন হয়, তেনেক্ষেত্ৰত স্থানীয় বিধায়ক তথা মন্ত্রী অতুল বৰাৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চৰকাৰৰ তৰফৰ পৰাও সম্ভৱপৰ সকলোধৰণৰ সহায় তেওঁলোকক আগবঢ়োৱাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।
আনহাতে, এই দুর্ঘটনাটোত নিহতসকলৰ কোনো পৰিয়ালে যদি এতিয়াও অৰুণোদয় আঁচনি বা ৰেচন কার্ডৰ সুবিধা লাভ কৰা নাই, তেনে পৰিয়ালক শীঘ্ৰে এই সুবিধা প্রদানৰ ব্যৱস্থা গ্রহণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্রীয়ে জিলা প্রশাসনক নির্দেশ দিয়ে ।
এই সাক্ষাৎকালত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে পঞ্চায়ত আৰু গ্রামোন্নয়ন আদি বিভাগৰ মন্ত্রী অতুল বৰা, মহিলা আৰু শিশু উন্নয়ন আদি বিভাগৰ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগ, সাংসদ কামাখ্যা প্রসাদ তাছা, বিধায়ক বিশ্বজিৎ ফুকন প্রমুখ্যে স্থানীয় বহুসংখ্যক বিশিষ্ট ব্যক্তি আৰু প্রশাসনৰ বিষয়ববীয়াসকল উপস্থিত থাকে ।