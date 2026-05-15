শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে দেখুৱাই যোৱা পথেৰে আমাৰ চৰকাৰখনে কাম কৰিব: বটদ্ৰৱা থানত মূৰ দোৱাই মুখ্যমন্ত্ৰী
দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ দায়িত্ব লৈ প্ৰথমবাৰৰ বাবে বটদ্ৰৱা থানত উপস্থিত মুখ্যমন্ত্ৰী । হেলিকপ্টাৰেৰে বটদ্ৰৱাত উপস্থিত হৈ গুৰুজনাৰ আশিস ল'লে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।
Published : May 15, 2026 at 1:10 PM IST
নগাঁও: "শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে এনে এখন অসমৰ কল্পনা কৰিছিল যিখন অসমত সকলো জাতি-জনগোষ্ঠীয়ে এক সমন্বয়ৰ মনোভাবেৰে, সমন্বয়ৰ সুন্দৰ পৰম্পৰাৰে জীৱন যাপন কৰিব পাৰে । এখন শান্তিপূৰ্ণ অসম য'ত আধ্যাত্মিকতাৰে পূৰ্ণ হৈ থাকে আৰু য'ত সকলো মানুহে নিজৰ নিজৰ ক্ষমতা অনুসৰি আগবাঢ়ি যাবলৈ সুবিধা পায় ।
মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে দেখুৱাই যোৱা পথেৰে আমাৰ চৰকাৰখনে কাম কৰিব । বটদ্ৰৱা থানলৈ আহি গুৰুজনাৰ জন্মভূমিত থিয় হৈ সেই সংকল্প মই আকৌ এবাৰ গ্ৰহণ কৰিলোঁ । অসমৰ ৰাইজক পুনৰ এবাৰ দ্বিতীয়বাৰলৈ বিজেপি চৰকাৰক শাসন কৰিবলৈ সুবিধা দিয়াৰ বাবে আকৌ এবাৰ কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰিলোঁ ।" শুকুৰবাৰে বটদ্ৰৱা থান দৰ্শন কৰি এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
দ্বিতীয়টো কাৰ্যকালৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে আনুষ্ঠানিক দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰাৰ পাছত শুকুৰবাৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৰুজনাৰ জন্মস্থান বটদ্ৰৱা থানত উপস্থিত হৈ সেৱা লয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । শুকুৰবাৰে পুৱাতেই হেলিকপ্টাৰেৰে বটদ্ৰৱা প্ৰকল্পস্থলীত নিৰ্মাণ কৰা হেলিপেডত অৱতৰণ কৰাৰ পাছতেই বটদ্ৰৱা থানত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মা ।
ইয়াৰ পিছত বটদ্ৰৱা থানৰ কীৰ্তনঘৰত প্ৰৱেশ কৰি সেৱা লয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । কীৰ্তন ঘৰত সেৱা লোৱাৰ পাছত মুখ্যমন্ত্ৰীক থান পৰিচালনা সমিতিৰ লগতে বটদ্ৰৱাৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান, প্ৰতিষ্ঠান, ভক্তপ্ৰাণ লোকে উষ্ম আদৰণি জনায় । আদৰণি গ্ৰহণ কৰি গুৰুজনাৰ জন্মস্থানৰ পৰাই আগন্তক পাঁচ বছৰীয়া কাৰ্যকালৰ বাবে সকলোৰে আশীৰ্বাদ বিচাৰি অসমবাসীক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কেইবাটাও আশ্বাস প্ৰদান কৰে ।
ভাষণ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, “বটদ্ৰৱা সত্ৰৰ ঐতিহ্যৰ লগতে পৰ্যটনৰ ক্ষেত্ৰতো বিকাশৰ চিন্তা কৰিম । ইয়াৰ লগে লগে অসমৰ বাহিৰৰো বিভিন্ন প্ৰান্তত থকা সত্ৰৰ উন্নয়নৰো চিন্তা কৰা হ’ব । অসমীয়া জাতিৰ পথ প্ৰদৰ্শক মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আশীৰ্বাদ আৰু গুৰুজনাই দেখুৱাই যোৱা বাটেৰে অহা পাঁচ বছৰ খোজকাঢ়িম । মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱে যিখন অসম বিচাৰিছিল সেইখন অসম নিৰ্মাণৰ বাবে আমি কাম কৰিম ।”
আনহাতে, বটদ্ৰৱা থানত সেৱা লৈ সংবাদ মাধ্যমৰ সন্মুখতো গুৰুজনাৰ আদৰ্শৰে অসমখনক আগুৱাই নিয়াৰ চেষ্টা কৰাৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, "এখন শান্তিপূৰ্ণ অসম গঢ়াৰ চেষ্টা কৰিম । গুৰুজনাই দেখুৱাই যোৱা পথেৰে আমাৰ চৰকাৰখনে কাম কৰিব ।”
ইফালে সত্ৰৰ ভূমি বেদখল সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ”এইক্ষেত্ৰত আমি সত্ৰ আয়োগ গঠন কৰিছোঁ । সত্ৰ আয়োগকে আমি সত্ৰ উন্নয়নৰ সম্পূৰ্ণ দায়িত্ব দিম আৰু মই নিজেও চোৱাচিতা কৰিম ।”