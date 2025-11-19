ETV Bharat / state

প্ৰথমে পৰীক্ষা, তাৰপিছত নিৰ্বাচন: ঘোষণা হ’ল দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ দিন

ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে এক্সৰ এক পোষ্টত সদৰী কৰে এই কথা ৷

ASSAM BOARD EXAMINATION 2026
মহানগৰীৰ এটা পৰীক্ষা কেন্দ্ৰৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 19, 2025 at 12:15 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ঘোষণা কৰা হৈছে ২০২৬ বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ দৰে দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ দিন ৷ সেই অনুসৰি ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু ১১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ’ব ৷

ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে পুৱা সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত এটা পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি এই পৰীক্ষাসমূহৰ দিন ঘোষণা কৰে ৷ এই পৰীক্ষা দুটাত অৱতীৰ্ণ হ’বলগীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সামাজিক মাধ্যমতে শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷

২০২৬ বৰ্ষটো অসমবাসীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বছৰ ৷ এই বছৰটোতে অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ৷ গতিকে এই পৰীক্ষাসমূহত যাতে নিৰ্বাচনৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, তাৰ বাবে বছৰৰ আৰম্ভণিতে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ পৰীক্ষা দুটাৰ সমাপ্তিৰ পিছতহে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতহে সেয়া সঠিককৈ ক’ব পৰা যাব ৷

উল্লেখ্য যে, অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে চলিত বৰ্ষত প্রথমবাৰৰ বাবে পৰিচালনা কৰিছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ৷ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে প্রথমবাৰৰ বাবে পৰিচালনা কৰা এই পৰীক্ষাত ৪ লাখৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ৰাজ্যৰ মুঠ ৯৪৪ টা কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হৈছিল ২০২৫ বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ৷ তদুপৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইংৰাজী, সমাজ বিজ্ঞান, সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু সাধাৰণ গণিতৰ পৰীক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল অ’ এম আৰ শ্বিট ৷ বিগত বৰ্ষতকৈ এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বৃদ্ধি পাইছিল ৮,৭২০ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ৷

লগতে পঢ়ক: ডাঃ সংগীতা দত্তৰ জামিন মঞ্জুৰ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ

TAGGED:

HIMANTA BISWA SARMA TWEET
ইটিভি ভাৰত অসম
HSLC 2026
HSSLC 2026
ASSAM BOARD EXAMINATION 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

নুৰানং জলপ্ৰপাত: ইতিহাস, পৰম্পৰা আৰু পৰ্যটনৰ মেটমৰা সম্ভাৰ

প্ৰিয়বন্ধু: পদপথৰ শিশুৰ শিক্ষা-যত্নৰ বাবে এগৰাকী মহিলাৰ মানসপুত্ৰ

আপদ নহয় সম্পদ: পানীমেটেকাও হ'ব পাৰে অৰ্থনীতিৰ সমল

একালৰ বৃন্দাবন একালত পৰে চন... আপুনিও জানি থওক কেনেকৈ তিলতিলকৈ ধ্বংস হৈ গৈছিল অসমৰ প্ৰথম চেনিকলটো

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.