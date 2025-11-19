প্ৰথমে পৰীক্ষা, তাৰপিছত নিৰ্বাচন: ঘোষণা হ’ল দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ দিন
ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে এক্সৰ এক পোষ্টত সদৰী কৰে এই কথা ৷
Published : November 19, 2025 at 12:15 PM IST
গুৱাহাটী: ঘোষণা কৰা হৈছে ২০২৬ বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাৰ দৰে দুটাকৈ গুৰুত্বপূৰ্ণ পৰীক্ষাৰ দিন ৷ সেই অনুসৰি ১০ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা আৰু ১১ ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিকৰ চূড়ান্ত বৰ্ষৰ পৰীক্ষাসমূহ আৰম্ভ হ’ব ৷
ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বুধবাৰে পুৱা সামাজিক মাধ্য়ম এক্সত এটা পোষ্ট প্ৰকাশ কৰি এই পৰীক্ষাসমূহৰ দিন ঘোষণা কৰে ৷ এই পৰীক্ষা দুটাত অৱতীৰ্ণ হ’বলগীয়া ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলক সামাজিক মাধ্যমতে শুভেচ্ছাও জ্ঞাপন কৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে ৷
Important Examination Update— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) November 19, 2025
1. The HSLC (Matriculation) Examination 2026 will commence from 10 February 2026.
2. The Higher Secondary Final Examination 2026 will begin from 11 February 2026.
Wishing every student the very best for their upcoming examinations.
২০২৬ বৰ্ষটো অসমবাসীৰ বাবে গুৰুত্বপূৰ্ণ এটা বছৰ ৷ এই বছৰটোতে অনুষ্ঠিত হ’ব অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন ৷ গতিকে এই পৰীক্ষাসমূহত যাতে নিৰ্বাচনৰ কোনো প্ৰভাৱ নপৰে, তাৰ বাবে বছৰৰ আৰম্ভণিতে পৰীক্ষাসমূহ অনুষ্ঠিত হ’ব ৷ পৰীক্ষা দুটাৰ সমাপ্তিৰ পিছতহে নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ অৱশ্যে নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণাৰ পিছতহে সেয়া সঠিককৈ ক’ব পৰা যাব ৷
উল্লেখ্য যে, অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে চলিত বৰ্ষত প্রথমবাৰৰ বাবে পৰিচালনা কৰিছিল হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ৷ অসম ৰাজ্যিক বিদ্যালয় শিক্ষা পৰিষদে প্রথমবাৰৰ বাবে পৰিচালনা কৰা এই পৰীক্ষাত ৪ লাখৰো অধিক শিক্ষাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছিল । ৰাজ্যৰ মুঠ ৯৪৪ টা কেন্দ্রত অনুষ্ঠিত হৈছিল ২০২৫ বৰ্ষৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষা ৷ তদুপৰি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ইংৰাজী, সমাজ বিজ্ঞান, সাধাৰণ বিজ্ঞান আৰু সাধাৰণ গণিতৰ পৰীক্ষাত ব্যৱহাৰ কৰা হৈছিল অ’ এম আৰ শ্বিট ৷ বিগত বৰ্ষতকৈ এইবাৰৰ হাইস্কুল শিক্ষান্ত পৰীক্ষাত বৃদ্ধি পাইছিল ৮,৭২০ গৰাকী পৰীক্ষাৰ্থী ৷
