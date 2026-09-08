ETV Bharat / state

ভূপেন হাজৰিকাক ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহাকবি আখ্য়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ

ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় তীৰ্থত সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

CM Himanta Biswa Sarma tribute to Sudhakantha Bhupen Hazarika at his Samannay Tirtha
ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় তীৰ্থত সুধাকণ্ঠলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)
author img

By PTI

Published : September 8, 2026 at 1:10 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী : অসমবাসীয়ে আজি (মঙলবাৰ) পালন কৰিছে সুধাকণ্ঠ ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ শততম জন্মদিন ৷ এই দিনটোতে মহান শিল্পীগৰাকীলৈ সকলোৱে শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰাৰ লগতে ঠায়ে ঠায়ে আয়োজন কৰিছে বিভিন্ন অনুষ্ঠানৰ ।

কিংবদন্তি কণ্ঠশিল্পীগৰাকীৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকী উপলক্ষে ৰাজ্যৰ সাংস্কৃতিক সঞ্চালকালয়ে ভূপেন হাজৰিকা সমন্বয় তীৰ্থত আয়োজন কৰা এক বিশেষ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মহান শিল্পীগৰাকীলৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আজি সামাজিক মাধ্য়ম 'এক্স'ত কয়," ভূপেন হাজৰিকা কেৱল এটা নাম নহয়; বিশ্ববিশ্ৰুত শিল্পীগৰাকী অসমৰ প্ৰতিটো প্ৰাণ আৰু হৃদয়ত জীয়াই থকা এক আৱেগ ।"

মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক্সত এটা পোষ্টত কয়," সুধাকণ্ঠৰ কালজয়ী সংগীত আৰু গভীৰ বাণীয়ে প্ৰজন্মৰ পিছত প্ৰজন্মক অনুপ্ৰাণিত কৰি আহিছে ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে এক্সত দিয়া পোষ্ট সন্দৰ্ভত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে সামাজিক মাধ্যমত পুনৰ উল্লেখ কৰি কয়, "ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাদেৱৰ জন্ম শতবাৰ্ষিকীত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপনৰ এই বাৰ্তা গভীৰ আস্থাৰ প্ৰকাশ ৷"

"যোৱা বছৰ ছেপ্টেম্বৰত মাননীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই সুধাকণ্ঠৰ বছৰজোৰা জন্ম শতবাৰ্ষিকী উদযাপনৰ শুভাৰম্ভ কৰি ভাৰতৰত্ন ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ অনন্য জীৱন, সৃষ্টিশীলতা আৰু চিৰন্তন অৱদানক সমগ্ৰ দেশজুৰি স্মৰণ আৰু উদযাপনৰ সূচনা কৰিছিল । এই বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে নতুন দিল্লীত অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া ডঃ ভূপেন হাজৰিকা জন্ম শতবাৰ্ষিকী সামৰণি অনুষ্ঠানত তেখেতৰ সাদৰ উপস্থিতিৰ বাবে আমি অধীৰ আগ্ৰহেৰে অপেক্ষা কৰি আছোঁ ।" এইদৰে কয় মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।

মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ মহাকবি হিচাপে পৰিচিত সুধাকণ্ঠৰ জীৱন আৰু চিৰন্তন সৃষ্টিৰাজিক লৈ বৰ্ষজোৰা উদযাপনে তেওঁৰ অমৰ উত্তৰাধিকাৰক পুনৰ প্ৰতিষ্ঠা কৰিছে ; যাৰ কণ্ঠই অসমৰ প্ৰাণ, কাহিনী আৰু সপোনবোৰক ইয়াৰ তীৰৰ বহুত দূৰলৈ কঢ়িয়াই লৈ গৈছিল ।"

উল্লেখ্য় যে বিগত বৰ্ষত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে এক বিশেষ অনুষ্ঠানত ডঃ ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্মজয়ন্তীৰ শুভাৰম্ভ কৰিছিল । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ১০০ বছৰীয়া জন্মজয়ন্তী উপলক্ষে সুধাকণ্ঠৰ স্মৃতিত ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে উলিওৱা ১০০ টকীয়া মুদ্ৰাও মুকলি কৰিছিল ।

লগতে পঢ়ক:ভূপেন শতবৰ্ষ : গীতৰ কথাৰে তাহানিতেই যুৱশক্তিক প্ৰেৰণা দিছিল সুধাকণ্ঠই

ভূপেন শতবৰ্ষ: গীতৰ মাধ্যমেৰে জনজাতীয় সমাজৰ বিষয়ে সুধাকণ্ঠ ভূপেন হাজৰিকাই কি কৈছিল ?

TAGGED:

ব্ৰহ্মপুত্ৰ
ভূপেন হাজৰিকা
SAMANNAY TIRTHA
ভূপেন হাজৰিকাৰ জন্ম শতবৰ্ষ
BHUPEN HAZARIKA BIRTH CENTENARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.