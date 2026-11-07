নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ দেওবাৰে নগাঁৱলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা

নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিবলৈ দেওবাৰে নগাঁৱলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মা
সংখ্যালঘূ ভোটাৰক ধন্যবাদ জনাবলৈ নগাঁৱৰ সংখ্যালঘূ এলেকালৈ যাব মুখ্যমন্ত্ৰী । উপ-নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি ৰক্ষা কৰিব মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
Published : November 7, 2026 at 10:22 PM IST
নগাঁও: নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ সময়ৰ কথা, বিজেপি প্ৰাৰ্থী দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাবলৈ অহাৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বিভিন্ন প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰিছিল । সেইসমূহৰ ভিতৰত প্ৰথমটো প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ বাবে তেওঁ নিৰ্বাচনৰ পাছত পুনৰ সংখ্যালঘু এলেকালৈ আহিব ।
অৱশেষত সেই দিনটোলৈ বেছি পৰ নাই । দেওবাৰে চামগুৰি সমষ্টিৰ ভোটাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা চামগুৰিলৈ আহিব । প্ৰথমবাৰৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ সমৰ্থন লাভ কৰি শাসকীয় দল বিজেপিয়ে নগাঁও লোকসভা সমষ্টি দখল কৰিবলৈ সক্ষম হৈছে ।
নগাঁও লোকসভা সমষ্টিত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ কাষ চাপি বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা বৰ্তমানৰ সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মাৰ হৈ ভোট বিচাৰি সংখ্যালঘু এলেকাৰ উন্নয়নৰ লগতে বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী জয়ী হ'লে নিৰ্বাচনৰ পাছতেই সংখ্যালঘু ভোটাৰক ধন্যবাদ জনাবলৈ আহিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ।
উপ-নিৰ্বাচনত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ পৰা সাংসদ হিচাপে বিজেপিৰ দেৱাশীষ শৰ্মা জয়লাভ কৰাৰ পিছত এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়া সংখ্যালঘু এলেকালৈ আহি সংখ্যালঘু ভোটাৰক ধন্যবাদ জনাব । নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰৰ সময়ত দিয়া কথা মতেই দেওবাৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে চামগুৰি সমষ্টিৰ ভোটাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ চামগুৰিত উপস্থিত হ'ব । চামগুৰি সমষ্টিৰ ৰূপহীহাটৰ ৰৌমাৰি খেলপথাৰত এক গণ সমাবেশ সম্বোধন কৰি তেওঁ ভোটাৰ ৰাইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিব । একেদৰে সোমবাৰে লাহৰীঘাট সমষ্টিৰ ভোটাৰকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ উদ্দেশ্যে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে আন এখন সভা সম্বোধন কৰিব ।
দেওবাৰে চামগুৰি আৰু ৰূপহীহাটৰ ভোটৰ ৰইজক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰাৰ উপৰিও সোমবাৰে লাহৰীঘাট আৰু ধিং বিধানসভা সমষ্টিৰ ভোটাৰক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই লাহৰীঘাটত ৰাজহুৱা সভা সম্বোধন কৰিব ।
সংখ্যালঘু অধ্যুষিত চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিৰ পৰা সন্তোষজনক ভোট লাভ কৰাৰ পাছত সংখ্যালঘু ভোটাৰক ধন্যবাদ জনাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা অহাৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছতে সংখ্যালঘু ভোটাৰ অধিক উৎফুল্লিত হৈ পৰিছে । নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি মতেই সংখ্যালঘু ভোটাৰক ধন্যবাদ জনাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী অহাৰ খবৰ পাই মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক চাৰিওটা বিধানসভা সমষ্টিৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰে আগতীয়াকৈ ধন্যবাদ জনাইছে ।
মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক ধন্যবাদ জনাই চামগুৰি বিধানসভা সমষ্টিৰ এগৰাকী বিশিষ্ট ব্যক্তি তথা প্ৰবক্তা নেকিবুৰ ৰহমানে কয়,"আমাৰ সংখ্যালঘু সচেতন ভোটাৰে এইবাৰ উন্নয়নৰ স্বাৰ্থত বিজেপি প্ৰাৰ্থীক জয়ী কৰাইছে । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এবাৰ পৰীক্ষামূলকভাৱে ভোটদান কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিল । সংখ্যালঘুৰ অধ্যুষিত এলেকাৰ উন্নয়ন কৰিব বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । যাৰ বাবে সংখ্যালঘু ভোটাৰ অধিক আকৰ্ষিত হৈছিল । লগতে নিৰ্বাচনৰ সময়ত জয়ী হোৱাৰ পাছতেই ধন্যবাদ জনাবলৈ আহিব বুলি দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতিও পূৰণ কৰাৰ চেষ্টা কৰিছে । নিৰ্বাচনত দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাপে ৰাইজক ধন্যবাদ জনাবলৈ আহিব বুলি জানিব পাৰিছোঁ । সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক ধন্যবাদ জনাইছো ।"
একেদৰে সমষ্টিটোৰ আন এগৰাকী সচেতন ভোটাৰ তথা বিশিষ্ট চিকিৎসক ডাঃ আৰিফ আহমেদে কয়,"সংখ্যালঘু ভোটাৰে এইবাৰ বিবেক ভোট দিছে । পূৰ্বতকৈ অধিক হাৰত সংখ্যালঘু ভোটাৰে ভোটদান কৰাৰ পাছত ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ৰাইজক ধন্যবাদ জনাবলৈ অহাটো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে যে মিছা প্ৰতিশ্ৰুতি নিদিয়ে তাৰ প্ৰমাণ দিলে । সেয়ে চামগুৰি সমষ্টিৰ ভোটাৰ হিচেপে মুখ্যমন্ত্ৰীকো ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিছোঁ ।"
ভোটাৰক ধন্যবাদ জনাবলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই লোৱা কাৰ্যসূচীৰ বাবে নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ নৱ-নিৰ্বাচিত সাংসদ দেৱাশীষ শৰ্মাই মুখ্যমন্ত্ৰীক ধন্যবাদ জনাইছে ।
সংখ্যালঘু ভোটাৰৰ বিজেপিক লৈ পৰিকল্পনা
শেহতীয়া নিৰ্বাচনী ফলাফল পৰ্যালোচনা কৰিলে দলটোৱে সংখ্যালঘু প্ৰধান সমষ্টিসমূহত নিজৰ সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰাৰ পৰিকল্পনা হাতত লৈছে । মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে, সংখ্যালঘু অধ্যুষিত অঞ্চলসমূহত বিজেপিৰ ভোটৰ হাৰ বৃদ্ধি পাইছে । মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে স্পষ্ট কৰি দিছে যে সংখ্যালঘু অঞ্চলসমূহত সাংগঠনিক বিস্তাৰ হ'ব যদিও দলৰ মূল আদৰ্শ আৰু নীতিৰ ক্ষেত্ৰত কোনো ধৰণৰ আপোচ কৰা নহ'ব ।
এক বাস্তৱসন্মত ৰণনীতি হিচাপে, বিজেপিয়ে ৰাজ্যৰ ২০-২২ টা এনে সমষ্টি য’ত সংখ্যালঘু জনসংখ্যা ৮০% তকৈ অধিক, তাত বিশেষ মনোনিৱেশ নকৰি বাকী ১০২-১০৪ টা সমষ্টিত নিজৰ সমগ্ৰ শক্তি কেন্দ্ৰীভূত কৰাৰ কৌশল গ্ৰহণ কৰিছে । দলটোৱে তোষণৰ ৰাজনীতি নকৰি উন্নয়নৰ ভিত্তিত সংখ্যালঘু সমাজক নিজৰ প্ৰতি আকৰ্ষণৰ চেষ্টা চলোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
বিজেপিয়ে সংখ্য়ালঘু ভোটাৰৰ বাবে কি কৰিব
চৰকাৰে দাবী কৰা অনুসৰি জাতি-ধৰ্ম নিৰ্বিশেষে সকলো দৰিদ্ৰ পৰিয়ালকে চৰকাৰী কল্যাণকামী আঁচনিৰ আওতাত অনা হৈছে । ইয়াৰ ভিতৰত অৰুণোদয় আঁচনি অন্যতম, যিয়ে লাখ লাখ সংখ্যালঘু মহিলাক উপকৃত কৰিছে । ৰাজ্যৰ ৩০ লাখ মহিলা আত্মসহায়ক গোটৰ সদস্যাক কৈ বিত্তীয় সাহায্য প্ৰদানৰ লক্ষ্য লোৱা হৈছে, য’ত প্ৰায় ৭ লাখ সংখ্যালঘু মহিলা অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।
বিজেপি চৰকাৰে সংখ্যালঘু সমাজত প্ৰচলিত বাল্য বিবাহ আৰু বহু বিবাহৰ দৰে সামাজিক ব্যাধি সম্পূৰ্ণৰূপে বন্ধ কৰাৰ বাবে প্ৰশাসনিক আৰু আইনী পদক্ষেপ অব্যাহত ৰাখিব বুলি দৃঢ়তাৰে প্ৰকাশ কৰিছে । দলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰতিশ্ৰুতি অনুসৰি, জনজাতীয় ষষ্ঠ অনুসূচীভুক্ত অঞ্চলসমূহক বাদ দি সমগ্ৰ ৰাজ্যত ইউচিচি বা একক দেৱানী বিধি কাৰ্যকৰী কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । যাৰ পৰিপ্ৰেক্ষিতত সংখ্যালঘু ৰাইজ বিজেপিৰ প্ৰতি আকৰ্ষিত হোৱা পৰিলক্ষিত হৈছে ।