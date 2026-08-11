ETV Bharat / state

সামাজিক মাধ্যমতে ছত্তীশগড় চৰকাৰক মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাৰ কৃতজ্ঞতা

সোমবাৰে ছত্তীশগড় চৰকাৰে অসমৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে ৫ কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়াইছিল ৷

ASSAM FLOODS 2026
প্ৰতিনিধিত্বমূলক ছবি (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 11, 2026 at 12:17 AM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: অসমবাসীক বান পৰিস্থিতিৰ পৰা উদ্ধাৰ কৰি স্বাভাৱিক অৱস্থালৈ ঘূৰাই আনিবলৈ দেশৰ কেইবাখনো ৰাজ্যই সহায়ৰ হাত আগবঢ়াইছে ৷ শেহতীয়াকৈ ঝাৰখণ্ডৰ হেমন্ত ছোৰেণ চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী সাহায্য পুঁজিলৈ আৰ্থিক অনুদান আগবঢ়োৱাৰ পিছত সোমবাৰে ছত্তীশগড় চৰকাৰেও অসমক সহায়ৰ বাবে আগবাঢ়ি আহে ৷ ছত্তীশগড় চৰকাৰে অসমলৈ ৫ কোটি টকাৰ আৰ্থিক সাহাৰ্য আগবঢ়ায় ৷

অসমৰ দুখৰ দিনত ছত্তীশগড় চৰকাৰে দেখুওৱা এই উদাৰতাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমৰ জৰিয়তে ধন্যবাদ আৰু কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত ধন্যবাদ সহকাৰে প্ৰকাশ কৰা পোষ্টটো এনেধৰণৰ, ‘‘মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী শ্ৰীযুত বিষ্ণু দেও ছাই জী, অসমৰ এই কঠিন সময়ত আপোনাৰ চৰকাৰৰ পৰা আগবঢ়োৱা আপোনালোকৰ মৰম, সহানুভূতি আৰু সহায়ৰ বাবে আন্তৰিক ধন্যবাদ । এই সমৰ্থন কেৱল বান সাহায্যই নহয়, অসম আৰু ছত্তীশগড়ৰ অবিচ্ছেদ্য বন্ধনৰ প্ৰতীক । মা দন্তেশ্বৰী আৰু মা কামাখ্যাৰ কৃপাত পৰিস্থিতি নিয়ন্ত্ৰণলৈ আহিছে ।’’

আনহাতে, মুখ্যমন্ত্ৰী ছাইয়ে অসমৰ বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত পৰিয়ালসমূহৰ বাবে শোকপ্ৰকাশ কৰে । তেওঁ সামাজিক মাধ্যমৰ এটা পোষ্টত উল্লেখ কৰে, ‘‘প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ এই কঠিন সময়ত ছত্তীশগড়ৰ জনসাধাৰণে অসমৰ ভাই-ভনীৰ সৈতে সম্পূৰ্ণ একতাৰে থিয় দিছে ।’’

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে টেলিফোনযোগে বাৰ্তালাপ কৰি ছত্তীশগড়ৰ মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও ছাইয়ে বান পৰিস্থিতিৰ বুজ লৈছিল । তাৰপিছতে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্রী ছাইয়ে উত্তৰ-পূর্বাঞ্চলৰ বানপীড়িত ৰাজ্যখনত চলি থকা সাহায্য আৰু পুনৰ সংস্থাপনৰ প্রচেষ্টাত অৰিহণা যোগাবলৈ এই ধন আগবঢ়োৱাৰ সিদ্ধান্ত লয় ৷

লগতে পঢ়ক: জনতাৰ আহ্বান শুনিবই লাগিব : সংসদৰ অচলাৱস্থা সন্দৰ্ভত লোকসভাৰ অধ্যক্ষৰ বিৰোধীলৈ আহ্বান

TAGGED:

ASSAM FLOOD VICTIMS
অসমৰ বান পৰিস্থিতি
মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
মুখ্যমন্ত্ৰী বিষ্ণু দেও ছাই
ASSAM FLOODS 2026

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.