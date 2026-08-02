ETV Bharat / state

চাবুৱা পুখুৰীজানৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া ৰোধৰ বাবে পদক্ষেপ ল'ব চৰকাৰে: মুখ্যমন্ত্ৰী

চাবুৱা পুখুৰীজানৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

CM HIMANTA BISWA SARMA
চাবুৱা পুখুৰীজানৰ খহনীয়া ৰুধৰ বাবে পদক্ষেপ ল'ব চৰকাৰে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 2, 2026 at 4:50 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

ডিব্ৰুগড় : উজনি অসমৰ বান পৰিস্থিতি বুজ ল'বলৈ চাৰিদিনীয়া কাৰ্যসূচীৰে দেওবাৰে ডিব্ৰুগড়ত উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । ডিব্ৰুগড় বিমান বন্দৰৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই চাবুৱাৰ মুলুক গাঁৱত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী সৰ্বানন্দ সোণোৱালৰ জ্যেষ্ঠ ভাতৃ মিষ্ট প্ৰসাদ সোণোৱালৰ আদ্যশ্ৰাদ্ধত উপস্থিত হৈ পৰিয়ালক সমবেদনা জ্ঞাপন কৰে ।

ইয়াৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে চাবুৱা পুখুৰীজানৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰ নদীৰ খহনীয়া অঞ্চল পৰিদৰ্শন কৰে । চাবুৱা পুখুৰীজানৰ ব্ৰহ্মপুত্ৰৰ খহনীয়া অঞ্চলটো ৰাইজৰ এক দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যা । দেওবাৰে খহনীয়া পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়,"চাবুৱা সমষ্টিত যি গৰাখহনীয়া হৈ আছে তাক পৰ্যবেক্ষণ কৰিলো । বিভাগে পৰ্যায়ক্ৰমে কাম কৰি গৈছে যদিও সামগ্ৰিকভাৱে গোটেই কামখিনি নহ'লে ক্ষতি হৈয়ে থাকিব ।"

চাবুৱা পুখুৰীজানৰ খহনীয়া ৰুধৰ বাবে পদক্ষেপ ল'ব চৰকাৰে (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়,"গুৱাহাটীৰ আইআইটিৰ বিশেষজ্ঞসকলৰ সৈতে আলোচনা কৰি কেনেকৈ সমস্যাটো সমাধান কৰিব পাৰি সেই বিষয়ে আলোচনা কৰিম । ইতিমধ্যে বিভাগে ৯০ কোটি টকাৰ প্ৰকল্প প্ৰস্তুত কৰিছে ৷ সেই টকা কেনেকৈ দিব পাৰি তাৰ বাবে চেষ্টা কৰিম । এইবাৰ যি পৰিস্থিতি হৈছে সেই পৰিস্থিতি যাতে অহা বছৰ নহয় তাৰ বাবে আমি যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম ।"

বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সাহাৰ্য সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"বানত কিমান ক্ষতি হৈছে তাৰ সঠিক তথ্য কিছু দিন পাছত ওলাব । বিশেষ ক্ষতি হৈছে চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাত । বানাক্ৰান্ত ৰাইজক সহায় কৰিবলৈ আমি যিমান পাৰো চেষ্টা কৰিম ।"

তেওঁ লগতে চাবুৱা-লাহোৱাল সমষ্টিৰ দধিয়া লাইকা পুনৰ সংস্থাপনৰ বিষয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমি মাটি দিছো । তেওঁলোকৰ অহাৰ ক্ষেত্ৰত বিধায়কসকলে আলোচনা কৰিব । যিসকলে আহিব খুজিব তেওঁলোকৰ বাবে ভূমি সাজু কৰা আছে, গৃহ নিৰ্মাণৰ বাবে ধন দিয়া হ'ব ।"

লগতে পঢ়ক: তেজপুৰৰ তল কলিবাৰীত ভয়ংকৰ খহনীয়া; নিশাই পৰিস্থিতিৰ বুজ ল'লে স্থানীয় বিধায়কে

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
সৰ্বানন্দ সোণোৱাল
চাবুৱা
আইআইটি গুৱাহাটী
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.