সদনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে দাখিল কৰিলে ৮৩ৰ ঘটনা প্ৰৱাহৰ বেচৰকাৰী মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন : উত্থাপন নহ'ল তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ প্ৰসংগ

বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনা সদনত দাখিল বহুকেইখন বিধেয়ক । দাখিল বহু বিবাহ বন্ধ বিধেয়ক । বিধায়কৰ মাজত তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ কপি বিতৰণ ।

বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 25, 2025 at 9:30 PM IST

গুৱাহাটী : বিধানসভাৰ শীতকালীন অধিৱেশনৰ মঙলবাৰে প্ৰথম দিনা জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগকলৈ সদন উত্তপ্ত হৈ থকাৰ সময়তে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ১৯৮৩ চনৰ ঘটনাপ্ৰৱাহৰ মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে । অসম ৰাজ্যিক মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনীৰ আহ্বানক্ৰমে ১৯৮৩ চনৰ ৰক্তাক্ত পৰিৱেশৰ ওপৰত বেচৰকাৰীভাৱে ন্যায়িক তদন্ত কৰা হৈছিল । মেহতা আয়োগৰ সেই তদন্ত প্ৰতিবেদন মঙলবাৰে সদনত দাখিল কৰা হয় ।

সদৌ অসম ছাত্র সন্থাৰ অনুৰোধমৰ্মে মুখ্যমন্ত্রীয়ে বিধানসভাত মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰাৰ পাছতে বিধায়কসকলৰ মাজত ইয়াৰ কপি বিতৰণ কৰা হয় । ১৯৮৩ চনৰ ঘটনাপ্ৰৱাহৰ তিৱাৰী আয়োগৰ লগতে মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন সদনত দাখিল কৰাৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটত লোৱা হৈছিল ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কৈছিল, "১৯৮৩ চনত অসমত নেলী হত্যাকাণ্ডকে ধৰি যিমান কেইটা হিংসাত্মক ঘটনা সংঘটিত হৈছিল সেই গোটেই কেইটাকে সামৰি ত্রিভূৱন প্ৰসাদ তিৱাৰী আয়োগ গঠন কৰা হৈছিল । তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন ১৯৮৭ চনত প্ৰফুল্ল কুমাৰ মহন্তই বিধানসভাত দাখিল কৰিছিল । কিন্তু তাৰ কপি সদনত দিয়া নাছিল । সেই ঘটনাত দুই হাজাৰৰো অধিক লোকৰ মৃত্যু হৈছিল ।" তেওঁ আৰু কয়, "অসম বিধানসভাৰ অধিৱেশনৰ প্ৰথম দিনাই ২৫ নবেম্বৰত তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন বিধানসভাত দাখিল কৰা হ'ব আৰু বিধায়কসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হ'ব । আনহাতে ছাত্র সন্থাৰ আহ্বানমৰ্মে তিৱাৰী আয়োগৰ লগতে সেই সময়ত মুক্তি যুঁজাৰু সন্মিলনে গঠন কৰা মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদনো বিধানসভাত দাখিল কৰা হ'ব । চৰকাৰীভাৱে কৰা আৰু বেচৰকাৰীভাৱে কৰা দুয়োখন প্ৰতিবেদন একেলগে বিধানসভাত দাখিল কৰা হ'ব । অসম আন্দোলনৰ সময়ৰ সেই ইতিহাসৰ কথা সকলোৱে জনা উচিত । অসম আন্দোলন কিয় হৈছিল নৱপ্ৰজন্মই জানিব পাৰিব ।"

মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্রীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন মঙলবাৰে সদনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে দাখিল কৰে যদিও তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন দাখিল নকৰিলে । ইয়াৰ বিপৰীতে তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদনৰ কপি বিধায়কসকলৰ মাজত বিতৰণ কৰা হয় । চৰকাৰী আৰু বেচৰকাৰীভাৱে প্ৰস্তুত কৰা দুয়োখন আয়োগৰ প্ৰতিবেদন সেই সময়ৰ ঘটনাপ্ৰৱাহৰ দলিলস্বৰূপ ।

তিৱাৰী আয়োগৰ প্ৰতিবেদন (ETV Bharat Assam)

লক্ষণীয় বিষয় যে বিধানসভাত বিৰোধীত আহ্বানত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগত সভা স্থগিত ৰাখি আলোচনা কৰা হয় । জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগত বিৰোধীৰ বিভিন্ন প্ৰশ্ন আৰু সমালোচনাৰ উত্তৰ দি শেষত মুখ্যমন্ত্রীয়ে হুলস্থলীয়া পৰিৱেশৰ মাজতে মেহতা আয়োগৰ প্ৰতিবেদন সদনত দাখিল কৰে । যাক লৈ বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অধ্যক্ষক সম্বোধি কয়, স্থগিত প্ৰস্তাৱৰ ওপৰত আপুনি ৰুলিং দিয়া নাই । মুখ্যমন্ত্রীৰ কি উৎপাত হৈছে কথাখিনি কৈ গৈছে । আপুনি একো নক'লেই । ইয়াৰ ওপৰত আমাৰ মন্তব্য দিবলৈ আছে । এনেকে খৰধৰকৈ কৰিলে কেনেকে হ'ব । আগৰ বিষয় এটা শেষ হোৱা নাই, এইবোৰ কি চলিছে । মুখ্যমন্ত্রীৰ উত্তৰত আমাৰ ক'বলগীয়া আছে ।" বিৰোধী দলপতিয়ে মুখ্যমন্ত্রীক উভতি ধৰি সমালোচনা কৰে । অৱশ্যে মুখ্যমন্ত্রীয়েও ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে ।

বিধানসভাত দাখিল বহুকেইখন বিধেয়ক আৰু প্ৰতিবেদন :

ইফালে মঙলবাৰে সদনত বহুকেইখন প্ৰতিবেদনৰ লগতে কেইবাখনো বিধেয়ক উত্থাপন কৰা হয় । সদনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে গুৰুত্বপূৰ্ণ “দি আসাম প্রহিবিশ্যন অফ পলিগেমি বিল, ২০২৫" উত্থাপন কৰে । লগতে “দি আসাম পুলিচ (এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫” উত্থাপন কৰে । আনহাতে সদনত মন্ত্রী অজন্তা নেওগে "দি আসাম গুডছ এণ্ড চাৰ্ভিছেচ টেক্স (ছেকেণ্ড এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫", মন্ত্রী পীযুষ হাজৰিকাই "দি মটক অট'নমাছ কাউন্সিল (এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫", “দি মৰাণ অট'নমাছ কাউন্সিল (এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫, মন্ত্রী অতুল বৰাই “দি আসাম এগ্রিকালচাৰেল প্ৰডিউছ এণ্ড লাইভষ্টক মার্কেটিং (প্রমোচন এণ্ড ফেচিলিটেশ্যন) (এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫, মন্ত্রী কেশৱ মহন্তই “দি আসাম সত্ৰ প্ৰিজাৰভেশন এণ্ড ডেভেলপমেন্ট কমিশ্যন বিল, ২০২৫”, মন্ত্রী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে “দি ৰবীন্দ্ৰনাথ টেগ'ৰ ইউনিভাৰ্চিটি (এমেনণ্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫, "দি চ্যু-কা-ফা ইউনিভাৰচিটি বিল, ২০২৫", মন্ত্রী অজন্তা নেওগে “দি আসাম টেক্সেশ্যন (লিকুইডেশ্যন অব এৰিয়াৰ ডিউচ) (এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫" আৰু মন্ত্রী ৰূপেশ গোৱালাই “দি আসাম শ্বপচ এণ্ড এষ্টাব্লিছমেন্টচ (এমেণ্ডমেন্ট) বিল, ২০২৫ উত্থাপন কৰে ।

আনহাতে সদনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে "অসমৰ গৃহ (পাপেট) বিভাগৰ ২০২৪-২০২৫ বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক প্ৰশাসনীয় প্রতিবেদন, “অসম ৰাজ্যিক আৰক্ষী দায়বদ্ধতা আয়োগৰ ২০২৩ চনৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে । আনহাতে মন্ত্রী ৰণজিৎ কুমাৰ দাসে সাধাৰণ প্রশাসন বিভাগৰ ২০২৪-২৫ বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক প্ৰশাসনীয় প্রতিবেদন, চন্দ্ৰ মোহন পাটোৱাৰীয়ে ২০২৪-২৫ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বার্ষিক প্রশাসনীয় প্রতিবেদন, অসম ক্ষতিপূৰক বনায়ন পুঁজি ব্যৱস্থাপনা আৰু পৰিকল্পনা কর্তৃপক্ষ (অসম কেম্পা)ৰ ২০২০-২০২১, ২০২১-২০২২, ২০২২-২০২৩ আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন আৰু ভাৰতৰ নিয়ন্ত্রক আৰু মহাহিচাপ পৰীক্ষকৰ ৩১ মার্চ ২০২৪ তাৰিখে সমাপ্ত হোৱা বৰ্ষৰ বাবে ৰাজ্যিক ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগসমূহৰ সন্দৰ্ভত, অসম চৰকাৰৰ ২০২৫ বৰ্ষৰ প্ৰতিবেদন নং ২ (বাণিজ্যিক) প্রতিবেদন দাখিল কৰে ।

ইফালে শিক্ষামন্ত্ৰী ডাঃ ৰণোজ পেগুৱে সমগ্র শিক্ষা (এছ এছ এ) অসমৰ ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ বিধিবদ্ধ হিচাপ পৰীক্ষণৰ প্ৰতিবেদন, অজন্তা নেওগে বিত্ত বিভাগৰ ৫৪খন ৰাজপত্ৰিত অধিসূচনা, দি আসাম গুডছ এণ্ড চাৰ্ভিচছ টেক্স (ছেকেণ্ড এমেণ্ডমেন্ট) অর্ডিনেন্স ২০২৫, অসম চৰকাৰৰ ২০২৩-২০২৪ বিত্তীয় বৰ্ষৰ পি আৰ আই আৰু ইউ এল বিৰ একত্ৰিত হিচাপ পৰীক্ষৰ প্রতিবেদন, অশোক সিংহলে স্বাস্থ্য আৰু পৰিয়াল কল্যাণ বিভাগৰ ২০২০-২০২৪ বিত্তীয় বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক প্ৰশাসনীয় প্রতিবেদন, পীযুষ হাজৰিকাই সামাজিক ন্যায় আৰু সৱলীকৰণ বিভাগৰ অধীনৰ অসম পিছপৰা শ্ৰেণী আয়োগৰ ২০২২-২৩ আৰু ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক প্ৰতিবেদন, দি মটক অট’নমাছ কাউন্সিল (এমেণ্ডমেন্ট) অর্ডিনেন্স, ২০২৫, দি মৰাণ অটনমাছ কাউন্সিল (এমেণ্ডমেন্ট) অর্ডিনেন্স, জয়ন্ত মল্লবৰুৱা জনস্বাস্থ্য কাৰিকৰী (স্বাস্থ্যবিধি) বিভাগৰ ২০২৩-২৪ বৰ্ষৰ বাৰ্ষিক প্ৰশাসনীয় প্রতিবেদন, প্রশান্ত ফুকনে অসম বিদ্যুৎ সংবহন নিগম লিমিটেডৰ (এই জি চি এল) ২১ সংখ্যক বার্ষিক প্রতিবেদন, অসম বিদ্যুৎ নিয়ামক আয়োগৰ বার্ষিক প্রতিবেদন, ৰূপেশ গোৱালাই দি আসাম শ্ব'পছ এণ্ড এষ্টাব্লিছমেন্ট (এমেণ্ডমেন্ট) অর্ডিনেন্স দাখিল কৰে । আনহাতে সদনত কেইবাখনো সমিতিৰ প্ৰতিবেদন দাখিল কৰা হয় ।

