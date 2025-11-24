ETV Bharat / state

এতিয়া শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ নহয়, আমি বহুত আগবাঢ়ি গ'লো: মুখ‍্যমন্ত্ৰী

ৰঙিয়াত মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত ৩২,৫৪৮ গৰাকী মহিলাক চেক বিতৰণ ।

By ETV Bharat Assamese Team

Published : November 24, 2025 at 8:29 PM IST

ৰঙিয়া : এগৰাকী ভাগিনে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক আঁচনি বিচাৰি কৰা আহ্বানৰ প্ৰতি সঁহাৰি জনাই আজি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে সভাথলীতেই ঘোষণা কৰিলে 'বাবু' আঁচনিৰ কথা । জানুৱাৰীৰ পৰা অসমত আৰম্ভ হ'ব এই আঁচনি । নিবনুৱা যুৱকসকলে লাভ কৰি এই আঁচনিৰ সুবিধা ।

৩২,৫৪৮ গৰাকী মহিলাক চেক প্ৰদান :

ৰঙিয়াৰ চেপ্তীৰ মোদী ফিল্ডত মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত আত্মসহায়ক গোটৰ চেক বিতৰণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ আহি এইদৰে ঘোষণা কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । আনহাতে এই সভাখনতেই মুখ্যমন্ত্রী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত ৰঙিয়াৰ ৩২,৫৪৮ গৰাকী মহিলাক প্ৰদান কৰা হয় দহ হাজাৰ টকাৰ চেক । সভাখনতেই অহা জানুৱাৰীৰ ভিতৰত এই আঁচনিত ৩২ লাখ মহিলাক অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ব বুলিও মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী গৰাকীয়ে ।

এতিয়া শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ নহয় :

এই অনুষ্ঠানৰ অন্তত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে মন্তব্য় কৰি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, ‌"এতিয়া শৰাইঘাটৰ শেষ ৰণ নহয়,আমি বহুত আগবাঢ়ি গ'লো । তেওঁলোক এতিয়া পলায়নবাদী মোডত আছে । যদি কোনোবাই ১০ বছৰ চৰকাৰ সুস্থভাৱে চলায় তেতিয়া মানুহবোৰে পলাই পত্ৰং দিব ।" মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে লগতে নৱপ্ৰজন্মক টিকট দিয়া-নিদিয়া বিষয়টোত সমষ্টিবাসীয়েহে সিদ্ধান্ত ল'ব বুলি মন্তব্য কৰি কয়, "সেইটো কোনো কেলকুলেটৰত ৰখা নাযায় । নিৰ্বাচন কমিটীত বহি যিসকল যোগ্য় প্ৰাৰ্থী টিকট পাবৰ যোগ্য় তেওঁলোকক দিয়া হয় । ১০-১২ জনক দিম বুলি আগতে কোনোৱে চিন্তা কৰি নলয় । বিজেপিৰ অগ্ৰগতি দেখি ভয় খাই বিৰোধীয়ে পলাবলৈ আৰম্ভ কৰিছে ।"

গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তানত চৰকাৰ বনাব :

আনহাতে জনতাৰ শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ চার্জশ্বীট দিয়াৰ পিছতে প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত তথ্য ৰাজহুৱা কৰিব বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীট দাখিলৰ পিছতে ৰাজহুৱা কৰা হ'ব গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান কানেকচন ।" আনহাতে ২৬ত কংগ্ৰেছে চৰকাৰ গঠন কৰিব বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা দাবী সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে প্ৰশ্ন কৰাত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তানত চৰকাৰ বনাব পাৰে ।"

কাৰ্যালয়-অতিথিশালা মুকলি :

ৰঙিয়াৰ মোদী ফিল্ডত অনুষ্ঠিত ৰাজহুৱা অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰঙিয়াৰ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ নৱনিৰ্মিত কাৰ্যালয় আৰু অতিথিশালা মুকলি কৰে । লগতে সৌন্দৰ্য বৰ্ধনৰ বাবে ৰঙিয়াৰ প্ৰথমগৰাকী মুক্তিযুঁজাৰু শান্তিৰাম লহকৰৰ স্মৃতিত নতুনকৈ নিৰ্মাণ কৰা উদ‍্যান আৰু ক্লক টাৱাৰো মুকলি কৰে । এই প্ৰকল্প দুটা মুঠ ৭৩.৬৫ লাখ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । শান্তিৰাম লহকৰ উদ্যানত পঞ্চদশ বিত্তীয় আয়োগৰ অধীনত ৩৫,৪৬,৬০০ টকা ব্যয় সাপেক্ষে ক্লক টাৱাৰ নিৰ্মাণ কৰাৰ লগতে চতুৰ্দশ বিত্ত আয়োগৰ অধীনত ৩৮,১৯,০০০ টকা ব্যয় সাপেক্ষে শান্তিৰাম লহকৰ উদ্যানৰ সম্পূৰ্ণ নবীকৰণ কৰা হৈছে ।

ইয়াৰ পিছত অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰঙিয়াত আন দুটা গুৰুত্বপূৰ্ণ চৰকাৰী ভৱনৰ শিলান্যাস তথা উদ্বোধন কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰে । এই প্ৰকল্প দুটা হৈছে ৫ কোটি ৯ লাখ ৫৯ হাজাৰ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা ৰঙিয়া লোকনিৰ্মাণ বিভাগৰ নতুন পৰিদৰ্শন বঙলা আৰু ৩ কোটি ৫২ লাখ ৫৪ হাজাৰ টকা ব্যয় সাপেক্ষে নিৰ্মাণ কৰা উত্তৰ কামৰূপ ক্ষেত্ৰীয় পথ সংমণ্ডলৰ নতুন কাৰ্যালয় ভৱন ।

