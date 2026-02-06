ETV Bharat / state

কংগ্ৰেছৰ মিঞাপ্ৰীতি ! ভূপেন বৰা-ৰিপুণ বৰাৰে গৌৰৱ গগৈক তুলনা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ পাকিস্তান লিংকৰ সকলো বিষয়বস্তু কাইলৈ কেবিনেটত আলোচনা হ'ব ৷

যোৰহাট : গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত থকা কংগ্ৰেছ পাৰ্টী অসমীয়াৰ পক্ষত আছে নে মিঞাৰ পক্ষত আছে ? এই সন্দৰ্ভত অসমবাসীৰ আগত স্থিতি স্পষ্ট কৰিবলৈ কংগ্ৰেছক আহ্বান মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । এইবাৰ অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গগৈক সমালোচনা কৰাৰ বিপৰীতে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে পূৰ্বৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা আৰু ভূপেন বৰাক প্ৰশংসাৰে ওপচাই দিলে ।

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, "কংগ্ৰেছৰ বৰঘৰত এতিয়া অসমীয়া বিৰোধী মানুহে স্থান পাইছে । সেয়া ৰিপুণ বৰা, ভূপেন বৰাৰ সভাপতিত্বৰ কালত হোৱা নাছিল । গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত থকা কংগ্ৰেছ পাৰ্টী অসমীয়াৰ পক্ষত নে মিঞাৰ পক্ষত সেয়া তেওঁলোকে স্পষ্ট কৰক । কাৰণ বাংলাদেশী মিঞাই বৰপেটা, ধুবুৰীৰ পিছত মাৰ্ঘেৰিটা,দুলীয়াজানতো সোমাইছে । মিঞাই গুৰুজনাৰ ধৰ্মীয় স্থান বটদ্ৰৱাও কব্জা কৰি ৰাখিছিল ।"

মিঞাময় ৰাজনীতি... (ETV Bharat Assam)

আজি দেৰগাঁৱৰ লাচিত বৰফুকন পুলিচ একাডেমীত দেৰগাঁও সমষ্টিৰ বাবে মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত হিতাধিকাৰীসকলক চেক বিতৰণ কৰি এইদৰে মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । ইয়াৰ পিছতেই কংগ্ৰেছৰ পৰিৱৰ্তন যাত্ৰাত গৌৰৱ গগৈ গ' বেক ধ্বনি দিয়া প্ৰসংগৰ আঁতধৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "বাংলাদেশী মিঞাই অসমৰ ৩২ লাখ ভূমি কব্জা কৰিছিল । তেওঁলোক এতিয়া বৰপেটা, ধুবুৰীৰ পৰা দুলীয়াজান, মাৰ্ঘেৰিটালৈ শিপাইছে । আমি ক'ত থাকিম আৰু ক'ত যাম ? সেয়েহে কংগ্ৰেছে স্থিতি স্পষ্ট কৰিব লাগে তেওঁলোক অসমীয়াৰ পক্ষত নে মিঞাৰ পক্ষত ।"

হৰ্ষ মাণ্ডাৰে এন আৰ চি শেষ কৰিব বিচাৰিছিল :

লগতে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "কংগ্ৰেছৰ ছচিয়েল মিডিয়া চেলত আজি যিজন মুখ্য ব্যক্তি আছে তেওঁৰ নাম হ'ল আমান উদুদ । তেওঁৰ গুৰু হ'ল দিল্লীৰ বাওঁপন্থী হৰ্ষ মাণ্ডাৰ, যিজনে ৰাষ্ট্ৰীয় নাগৰিকপঞ্জী শেষ কৰি দিব বিচাৰিছিল । এতিয়া গৌৰৱ গগৈৰ মূল পৰামৰ্শদাতা হৰ্ষ মাণ্ডাৰ আৰু আমান উদুদ । আব্দুল মহিম মজুমদাৰে লিখা কিতাপখন সম্পাদনা কৰিছিল তেওঁলোকে আৰু সেই কিতাপখনত লিখা আছে যে অসমলৈ মিঞা আগত আহিছিল আৰু অসমীয়া পিছত আহিছিল ।"

"আজি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ বা তেওঁলোকৰ দলটোৱে এনেকুৱা কিছুমান মানুহৰ লগত লৈছে, যিবোৰ মানুহৰ জীৱনটোৰ বুৰঞ্জীয়ে হৈছে অসমীয়া মানুহৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰা । এইবিলাক মই এনেই কোৱা নাই, তথ্যৰ আধাৰত কৈছো । আমান উদুদৰ অধীনত থকা কংগ্ৰেছৰ ছ'চিয়েল মিডিয়া চেলে মোৰ ল'ৰা-ছোৱালীৰ কথা বেয়াকৈ প্ৰচাৰ কৰাটোৱেই কাম, এনেকৈ ৰাজনীতি হয় নেকি ?" তেওঁ এইদৰে কয় ।

৮ তাৰিখে কিহৰ সংবাদমেল মুখ্য়মন্ত্ৰীৰ ?

গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত সৰৱ হৈ মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "গৌৰৱ গগৈ আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ পাকিস্তান লিংকৰ সকলো বিষয়বস্তু কাইলৈ কেবিনেটত আলোচনা হ'ব আৰু ৮ তাৰিখে মই সংবাদমেল সম্বোধন কৰিম ।"

কাজিয়া নহয়,আলোচনাৰ টেবুলত সিদ্ধান্ত হ’ব :

আনহাতে দেৰগাঁও সমষ্টিক লৈ অগপ-বিজেপিৰ মিত্ৰজোঁটৰ মাজত আসনকেন্দ্ৰিক বিতৰ্কৰ প্ৰসংগত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "কাজিয়া কৰি নহয়, আলোচনাৰ টেবুলত দেৰগাঁৱৰ সিদ্ধান্ত হ’ব । কাৰণ হুলস্থূলৰ মাজেৰে প্ৰাৰ্থিত্ব দিয়াটো বিজেপিৰ নীতি নহয়, শান্তিৰে দিয়াহে আমাৰ নীতি । লগতে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে নেঘেৰিটিঙৰ শিৱ মন্দিৰ আৰু পুলিচ মেডিকেল কলেজ, ৰঙামাটি টোলগেটক লৈও মত প্ৰকাশ কৰে । উল্লেখ্য যে দেৰগাঁৱত আজি ৩১,৮৯৫ গৰাকী মহিলাক উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

