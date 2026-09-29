ETV Bharat / state

কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাও বিজেপিলৈ আহো আহো কৰি আছে: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা

নগাঁৱত লোকসভা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আঢ়ৈ লাখৰ পৰা তিনি লাখ ভোটত জয়ী হ'ব বুলি দাবী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৷

CM Himanta Biswa Sarma
মাতিলে বিজেপিলৈ আহিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰা (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 29, 2026 at 6:27 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

মৰিগাঁও/ নগাঁও : নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ উপ-নিৰ্বাচনৰ বাবে মঙলবাৰে নগাঁও-মৰিগাঁৱত জিলাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অংশগ্ৰহণ কৰে ৷ নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত এলেকাত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলাই মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কেইবাটাও তাৎপৰ্যপূৰ্ণ মন্তব্য কৰে ৷

নগাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পাছত সংবাদ মাধ্যমকো সম্বোধন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীয়ে আঢ়ৈ লাখৰ পৰা তিনি লাখ ভোটত জয়ী হ'ব । বিগত সময়ত নগাঁও লোকসভা সমষ্টিৰ মুঠ ৮ টা বিধানসভা সমষ্টিৰ চাৰিটা বিধানসভা সমষ্টিত যিধৰণে উন্নয়ন হৈছে সেইধৰণে উন্নয়ন হোৱা নাই ধিং, ৰূপহীহাট, লাহৰিঘাট আৰু চামগুৰি সমষ্টিত ।"

মাতিলে বিজেপিলৈ আহিব কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰা (ETV Bharat Assam)

এআইইউডিএফৰ সভাপতি বদৰুদ্দিন আজমলে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ কথামতেই উঠা বহা কৰা বুলি গৌৰৱ গগৈয়ে কৰা কটাক্ষৰ প্ৰত্যুত্তৰ দি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়,"কংগ্ৰেছেও মোৰ কথামতেই উঠা বহা কৰে । কংগ্ৰেছৰ বহু নেতা আছে মই মাতিলেই বিজেপিলৈ আহিব । কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী শিৱামণি বৰাও বিজেপিলৈ আহো আহো কৰি আছে । মই মাতিলে তেওঁ বিজেপিলৈ আহি যাব। কংগ্ৰেছত এদিন গৌৰৱ গগৈ অকলেই থাকিব ।"

মৰিগাঁৱত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰত অংশগ্ৰহণৰ পাছতে চাকৰিৰ প্ৰসংগত তেওঁ কয়,"আগন্তুক পাঁচ বছৰত দুই লাখৰো অধিক চাকিৰ দিয়াৰ বাবে প্ৰস্তুতি চলোৱা হৈছে ৷ তাৰ বাবে পদোন্নতি কৰি থকা হৈছে বিভাগসমূহত ৷ বিজেপিৰ দিনত যদি এটকাও নিদিয়াকৈ চাকৰি পাইছে, কংগ্ৰেছৰ দিনত কিয় এই ব্যৱস্থা হোৱা নাছিল বুলি কংগ্ৰেছক ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে ৷"

ৰাইজে কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বক ক'লা পতাকা দেখুওৱাৰ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়,"ৰাইজৰ ক্ষোভ আছে ৷ বিজেপিৰ দিনত যিমান উন্নয়ন হৈছে কংগ্ৰেছৰ দিনত কিয় হোৱা নাছিল ? কিয় সকলোতে দুৰ্নীতি হৈছিল বুলি ৰাইজে প্ৰশ্ন কৰিছে ৷ লগতে ৰকিবুল হুছেইনৰ দিনত কাম নকৰিলে এই অঞ্চলসমূহত ৷ যাৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ নেতা য'ত গৈছে তাতে ৰাইজে তেওঁলোকক ৰাইজে ক'লা পতাকা দেখুওৱাইছে ৷"

আজমলৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাসমূহত মানুহৰ সমাগম সন্দৰ্ভত মুখ্যমমন্ত্ৰীয়ে কয়,"তেওঁ এজন ধৰ্মীয় মানুহ ৷ সেয়ে তেওঁৰ ভাষণ শুনিবলৈ মানুহ যায় ৷ সেই মানুহখিনিয়ে তেওঁক ভোট নিদিয়ে ৷ ধৰ্মীয় ব্যক্তি হোৱাৰ বাবে মৌলানা বা তেওঁলোকৰ ধৰ্মীয় লোক যায় আজমলৰ সভালৈ ৷"

লগতে পঢ়ক: ৰকিবুল বকাসুৰ...ভেঞ্চাৰ বিধায়ক তাঞ্জিল ! কংগ্ৰেছী পিতা-পুত্ৰক কটাক্ষ বিজেপি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা
নগাঁও লোকসভা সমষ্টি
মন্ত্ৰী পীযুষ হাজৰীকা
মৰিগাঁও
CM HIMANTA BISWA SARMA

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.