দেশৰ ভিতৰত অসমেই কম ঋণ লোৱা ৰাজ্য : ঋণৰ প্ৰসংগত বিধানসভাত মুখ্যমন্ত্রীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া

অসম বিধানসভাৰ বাজেট (লেখানুদান) অধিৱেশনৰ দ্বিতীয় দিনা ঋণৰ লগতে অসমৰ উন্নয়ন সন্দৰ্ভতো কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷

দেশৰ ভিতৰত অসমেই কম ঋণ লোৱা ৰাজ্য : মুখ্যমন্ত্রী
By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 17, 2026 at 12:59 PM IST

গুৱাহাটী : সোমবাৰৰ পৰা আৰম্ভ হোৱা অসম বিধানসভাৰ বাজেট (লেখানুদান) অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন ৷ মঙলবাৰে দ্বিতীয় দিনা ঋণকে ধৰি উত্থাপন হোৱা কেইবাটাও প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।

সদনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "দেশৰ ভিতৰত অসমেই কম ঋণ লোৱা ৰাজ্য । কৰ্ণাটকৰ কংগ্ৰেছ চৰকাৰে এমাহত ৯২ হাজাৰ কোটি টকা ঋণ লয় । আমি ঋণেই নলওঁ । সদনে আমাক ধন্যবাদ জনাব লাগে যে অসমৰ ফাইনেন্স কেনেকে মেনেজমেণ্ট হৈছে । ৰিজাৰ্ভ বেংকে কৈ আছে অসম দ্ৰুত উন্নয়নমুখী ৰাজ্য । কেইদিনমান আগৰ সৰ্বভাৰতীয় বাতৰি কাকতবোৰ চাব যে এইবছৰ পাৰ কেপিটা কনচটেণ্টত আমি পশ্চিমবংগৰ পাৰ কেপিটাক অতিক্ৰম কৰিবলৈ অহা বছৰ গৈ আছো ।"

দেশৰ ভিতৰত অসমেই কম ঋণ লোৱা ৰাজ্য : মুখ্যমন্ত্রী

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "বৰপেটাত বিশ্ববিদ্যালয় এখন লাগে । কিন্তু যেতিয়‍া ৰূপক লগাই দাবী কৰা যায় তেতিয়া ক'ত বিশ্ববিদ্যালয় হ'ব । ব্রহ্মপুত্রৰ ওপৰত দলং বনোৱাতো ভাতৰ লগত পানী খোৱা কথা নহয় । বৰপেটাত দলং নিৰ্মাণৰ বাবে আমি সংসাধন গোটাব লাগিব । তাৰ গুৰুত্ব দেখুৱাব লাগিব । ব্ৰক্ষ্মপুত্রৰ দলং ৰাজ্য চৰক‍াৰে কৰিব নোৱাৰে । কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে কৰিব । ধুবুৰীৰ সাংসদগৰাকীয়ে লোকসভাত ক'ব লাগিব । কৈছে জানো ।’’

তেওঁ আৰু কয়, ‘‘আজি যিমানখিনি যোগাযোগ ব্যৱস্থা বৰপেটাত হৈ আছে সেইটো কোনেও অস্বীক‍াৰ কৰিব নোৱাৰে । অবিভক্ত বৰপেটা জিল‍তেই ভট্টদেৱ বিশ্ববিদ্যালয় হৈছে । আমি নাই হোৱা বুলি কেনেকে ক'ব পাৰো । আৰু লাগে আৰু আঁচনিৰ অভাৱ নাই । অহাবাৰ আপুনি জিকি আহক আৰু সদনত আলোচনা কৰিম । জিকি আহিলেহে হ'ব । সেইবাবে তাৰ চেষ্টা কৰক ।’’

অসম বিধানসভাৰ বাজেট (লেখানুদান) অধিৱেশনৰ আজি দ্বিতীয় দিন

মুখ্যমন্ত্রী শৰ্মাই আৰু কয়, ‘‘বৰপেটাত আমি যিমানখিনি কৰিছো । বৰপেটাত ৰাষ্ট্ৰীয় ঘাইপথ নাছিল । ৰে'ল লাইন নাই । বৰপেটাৰ মানুহে কি বিচাৰি আছে । বৰপেটা চহৰেদি নেচনেল হাইৱে লাগে । এইটো বৰপেটাৰ মানুহৰ ডাঙৰ দাবী । ইতিমধ্যে বৰপেটা দি ৰ‍াষ্ট্ৰীয় ঘাইপথৰ কাম আৰম্ভ হৈ গ'ল । বৰপেটা চহৰক ৰে'ল লাইনেৰে সংযোগ কৰাৰ চেষ্টা কৰি থকা হৈছে । বৰপেটাত কাম হ'বই । তাত কোনো অসুবিধা নাই । কেৱল বৰপেটাৰ দাবী কৰিব গৈ ঋণ ঋণ কৈ ৰ‍াস্তাই বন্ধ কৰি দিছে । কাম কৰিলে অলপ ঋণো ল'ব লাগিব ।"

