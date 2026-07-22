তিনি জিলাত হোৱা আকস্মিক বান কেৱল ডাৱৰ বিস্ফোৰণে নহয় অন্য কাৰণো থকাৰ সন্দেহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ

তিনি জিলাত হোৱা আকস্মিক বান কেৱল ডাৱৰ বিস্ফোৰণে নহয় অন্য কাৰণো থকাৰ সন্দেহ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ
যোৰহাট, চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শন কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, নাগালেণ্ডত হোৱা কেৱল ডাৱৰ বিস্ফোৰণ নহয় অন্য কাৰনো থকাৰ সন্দেহ ৷
Published : July 22, 2026 at 10:37 PM IST
তেজপুৰ : নাগালেণ্ডত ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলত উজনি অসমত ভয়ংকৰ বানৰ সৃষ্টি হোৱা বুলি বিভিন্ন মহলত চৰ্চা চলি থকাৰ মাজতে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ শেহতীয়া মন্তব্যই সমগ্ৰ বিষয়টো নতুন দিশলৈ লৈ গৈছে । যোৰহাট, চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰ জিলাৰ বান পৰিস্থিতি পৰিদৰ্শনৰ সময়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নাগালেণ্ডত কেৱল ডাৱৰ বিস্ফোৰণৰ ফলতেই এই দুৰ্যোগ সংঘটিত হোৱা বুলি নিশ্চিতভাবে কোৱাটো সম্ভৱ নহয় বুলি মন্তব্য কৰিছিল ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ এই মন্তব্যৰ পিছতে উজনি অসমত সৃষ্টি হোৱা আকস্মিক বানৰ প্ৰকৃত কাৰণক লৈ নতুনকৈ আলোচনা আৰম্ভ হৈছে । সচেতন মহলৰ মাজত এতিয়া প্ৰশ্ন উত্থাপন হৈছে এই বান কেৱল প্ৰাকৃতিক দুৰ্যোগৰ ফল নে ইয়াৰ সৈতে আন কোনো কাৰক জৰিত আছে ? উল্লেখ্য যে, নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ পাহাৰীয়া অঞ্চলত হোৱা ধাৰাসাৰ বৰষুণৰ ফলত সৃষ্টি হোৱা ধলে ভয়াবহ সৃষ্টি কৰিছিল উজনি অসমত ৷
পাহাৰীয়া অঞ্চলত হোৱা ধৰাসাৰ বৰষুণৰ পানী অতি কম সময়তে সমতল অঞ্চললৈ নামি অহাৰ ফলত নদীসমূহত আকস্মিকভাৱে জলস্তৰ বৃদ্ধি পায় আৰু ফ্লেছ ফ্লাড বা আকস্মিক বানৰ সৃষ্টি হয় । এই পাহাৰীয়া ধলৰ প্ৰভাৱ বিশেষকৈ শিৱসাগৰ জিলাৰ নজিৰা, শিমলুগুৰি আৰু আমগুৰি, চৰাইদেউ জিলাৰ সোণাৰি, চফেখাতী আৰু মাহমৰা অঞ্চল, যোৰহাট জিলাৰ মৰিয়নি, তিতাবৰ আৰু চেলেং, লগতে ডিব্ৰুগড় জিলাৰ নাহৰকটীয়া আৰু মৰাণ অঞ্চলত অধিক পৰিলক্ষিত হয় ।
ডিখৌ দিচাং নদী ব্যৱস্থাৰ সৈতে সংযুক্ত উজনি অসমৰ বিস্তীৰ্ণ সমতল অঞ্চলসমূহো ইয়াৰ ফলত ক্ষতিগ্ৰস্ত হয় । নাগালেণ্ডৰ মন জিলাৰ পাহাৰীয়া জলাধাৰ অঞ্চলৰ পৰা নামি অহা প্ৰবল ধলে ডিখৌ আৰু দিচাং নদীৰ মাজেৰে অসমত প্ৰৱেশ কৰাৰ ফলত নদীসমূহৰ জলস্তৰ অতি দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পায় । ফলস্বৰূপে নদীৰ পাৰ উপচি বিস্তীৰ্ণ অঞ্চল প্লাৱিত হয় আৰু জনজীৱন বিপৰ্যস্ত হৈ পৰে ।
ইফালে, মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্যৰ পিছত এই বানৰ প্ৰকৃত কাৰণ নিৰূপণৰ দাবীও জোৰদাৰ হৈছে । বিশেষজ্ঞসকলে বানৰ উৎস, পাহাৰীয়া জলাধাৰ অঞ্চলত হোৱা বৰষুণৰ পৰিমাণ, নদীৰ প্ৰবাহ আৰু অন্যান্য সম্ভাৱ্য কাৰণসমূহৰ বৈজ্ঞানিক বিশ্লেষণৰ ওপৰত গুৰুত্ব আৰোপ কৰিছে ।
লগতে পঢ়ক: ভোগদৈৰ নদীয়ে ছিগা মথাউৰি ৫ টা অংশ এমাহৰ ভিতৰত নিৰ্মাণ হ’ব, ঘোষণা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ