জুবিন শিৱভক্ত আছিল, জাতি নাই-ধৰ্ম নাই কথাষাৰ চিনেমাৰ সংলাপহে: মুখ্যমন্ত্ৰী

জুবিনৰ সমাধিত মদ ঢালিলে কোনে ? অসমীয়া জাতিয়ে জুবিন গাৰ্গক মদেৰে পূজা কৰিব নেকি ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন ৷

বঙাইগাঁৱত ৰাইজক উদ্দেশ্যি ভাষণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ, বৃহস্পতিবাৰে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 23, 2025 at 8:07 PM IST

6 Min Read
বঙাইগাঁও: "জুবিনক চৰকাৰী নবনাব, জুবিনক ৰাইজৰ হৈ থাকিবলৈ দিয়ক ।" এই ভাষ্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । বৃহস্পতিবাৰে বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হৈ জুবিনৰ ন্যায় সন্দৰ্ভত অধিক সৰৱ হোৱা পৰিলক্ষিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাক । সবল মহিলা, সবল সমাজ গঢ়াৰ লক্ষ্যৰে বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হয় ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বিভিন্ন আত্মসহায়ক গোটৰ অৰ্হতাসম্পন্ন মহিলালৈ উদ্যমিতা পুঁজিৰ ১০ হেজাৰ টকাকৈ প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

জুবিন গাৰ্গ শিৱভক্ত আছিল:

ইয়াৰ পিছতে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি সৰৱ হৈ পৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী । তেওঁ কয়, "তেওঁৰ শৰীৰতে মহাদেৱৰ টেটু বনোৱা আছে । জুবিন শিৱভক্ত আছিল । জুবিনক শিৱপূজা কৰা মই নিজেই দেখিছোঁ । জুবিনক মই ভালদৰে জানোঁ । জুবিনে কেতিয়াও জাতি নাই, ধৰ্ম নাই বুলি কোৱা নাই । সেইটো কাঞ্চনজংঘা চিনেমাৰহে সংলাপহে আছিল । অসমৰ একাংশ বাওঁপন্থীয়ে জুবিনক জাতি-ধৰ্ম নোহোৱা কৰিব বিচাৰিছে ৷"

জুবিন গাৰ্গ প্ৰসংগত সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"সেইকাৰণে বিজেপি ৰাজপথত নামিছে, যাতে প্ৰকৃত জুবিনজন হেৰাই নাযায় । 'হুৰ হুৰ হুৰাই দে...' গান কোনে গাইছিল ? এতিয়া সেইবিলাকে, যিবিলাকক জুবিনে নমতা অতিথি বুলি কৈছিল, তেওঁলোকে জুবিনৰ সমাধিত আহি ভিৰ কৰি আছে । জুবিনৰ শ্ৰাদ্ধ, ১৩ দিনীয়া, ১১ দিনীয়া সম্পূৰ্ণ হিন্দু নিয়মমতে হৈছেনে নাই ?"

হিন্দু ধৰ্মক দুৰ্বল কৰিব খোজা হৈছে:

মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "জুবিনক সন্মুখত লৈ সনাতন হিন্দু ধৰ্মক দুৰ্বল কৰিব বিচৰা হৈছে । গতিকে এই কথাবোৰ আমি এমাহ নোহোৱাৰ বাবে কোৱা নাছিলোঁ । এতিয়া আমি সকলোকে বিতৰ্কলৈ মাতিছোঁ যে আমাক দেখুৱাই দিয়ক জুবিনৰ ধৰ্ম নাছিল বুলি, জুবিনৰ জাতি নাছিল বুলি ।"

সাংবাদিকে কিয় বোমা ফুটালে:

সংবাদ মাধ্যমক সমালোচনা কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়,"আজি আপোনালোকে কৈ আছে যে দীপাৱলীত বোমা কিয় মানুহে ফুটালে ? তেন্তে কালি প্ৰেছ ক্লাৱৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত বোমা কায় ফুটালে সাংবাদিকসকলে ? দেৱালীত ৰাইজে বোমা ফুটালে, তেতিয়া সমালোচনা কৰিলে, কালি প্ৰেছ ক্লাৱৰ নিৰ্বাচনৰ পিছত একেবিলাক সাংবাদিকে বোমা ফুটাই দিলে । তাৰমানে হিন্দু ধৰ্মৰ নামত বোমা নুফুটাব আৰু আমাৰ যি মন যায় তাকে কৰি থাকিম ।"

হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "ৰাজনীতি নহয়, জুবিন যেন হিন্দু বিৰোধী আছিল, জুবিনৰ যে ধৰ্ম নাছিল তেনেকুৱা পৰিৱেশ এটা অসমত সৃষ্টি কৰিব খোজা হৈছে । যাতে উচ্ছেদ হ'বলগা মানুহবোৰে নিৰাপত্তা পায় । অসমত জাতি-মাটি-ভেটি বচাবৰ বাবে আমি তীব্ৰ গণচিন্তা কৰিছোঁ তাক যাতে স্তিমিত কৰিব পৰা যায় । নেপথ্যত বাওঁপন্থী, অখিল গগৈ, কংগ্ৰেছ এইবিলাক আছে ।"

সমাধিস্থলীত মদ দিয়াৰ প্ৰসংগত সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী:

জুবিনৰ সমাধিস্থলীত মদ দিয়াৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"ক'ৰবাত এনেকুৱা নিয়ম দেখিছে নেকি যে সমাধিত গ'লোঁ, তাত আমি সাঁফৰেদি মদ ঢালি দিলোঁ ? আত্মা ভগৱানৰ অংশ হয় । জুবিনক অসমীয়া জাতিয়ে মদেৰে পূজা কৰিব নেকি ? এইবোৰ নিয়ম কোনে কৰি আছে ?"

উদ্যমিতা আঁচনি, কোকৰাঝাৰৰ বিস্ফোৰণ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য (ETV Bharat Assam)

কোকৰাঝাৰত কোনে ফুটালে বোমা:

ইফালে কোকৰাঝাৰৰ বিষ্ফোৰণৰ সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী শৰ্মাই কয়, "চালাকাটিৰ বোমা বিষ্ফোৰণৰ সৈতে জড়িত এজন ব্যক্তিক কৰায়ত্ত কৰা হৈছে । লোকজনৰ ঝাৰখণ্ডৰ সৈতে সংযোগ আছে । আৰক্ষীয়ে তদন্ত চলাই আছে, লোকজন কোনো সংগঠনৰ নেকি সেয়াও তদন্তত ওলাব ।"

২০,৩০৮ গৰাকী মহিলালৈ উদ্যমিতা পুঁজিৰ ধন:

উল্লেখ্য যে, বঙাইগাঁও উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আজি আয়োজিত মহিলা উদ্যমিতা অনুষ্ঠানত জিলাখনৰ ১৮ নং বঙাইগাঁও বিধানসভা সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত মুঠ ২০৩০৮ গৰাকী মহিলাক এই উদ্যমিতা পুঁজিৰ ধন আগবঢ়োৱা হয় । ইয়াৰে গ্ৰাম্য জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত ১৬৭৪১ গৰাকী আৰু নগৰীয়া জীৱিকা অভিযানৰ অন্তৰ্গত ৩৫৬৭ গৰাকী মহিলাই এই উদ্যমিতা অভিযানৰ অন্তৰ্গত অন্তৰ্ভুক্ত হয় ।

উদ্যমিতা পুঁজি প্ৰদান অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণ কৰা মহিলা (ETV Bharat Assam)

অনুষ্ঠানৰ আৰম্ভণিতে সাংসদ ফণীভূষণ চৌধুৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত কয় যে জিলাখনৰ ৬৪ হেজাৰৰো অধিক মহিলাই লাখপতি বাইদেউ হ'ব পাৰিব । তেখেতে মহিলাসকলক এই আঁচনিখনৰ সফল ৰূপায়ণ কৰাৰ ক্ষেত্ৰত আগভাগ ল'বলৈ আহ্বান জনায় ।

আমি এখন নতুন আইন আনি আছোঁ:

আনহাতে প্ৰায় বিশ সহস্ৰাধিক মহিলাৰ উপস্থিতিত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাষণ প্ৰসংগত কয়,"মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছত মই বিশবাৰৰো অধিকবাৰ বঙাইগাঁৱলৈ আহিছোঁ । কিন্তু আজিৰ দৰে একেলগে বিশ হেজাৰৰো অধিক আইমাতৃক দেখা নাছিলোঁ । বহুতে কৈছিল আমি মহিলাসকলক এই ধন ভোটৰ বাবে দিছোঁ । কংগ্ৰেছেও তেনেকৈয়ে ভাবে । আমাৰ অসমত মহালাখপতি বাইদেউও আছে ।"

ৰাইজক সম্ভাষণ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"আগতে অসমৰ মহিলাই কেৱল ঘৰৰ কাম কৰিছিল । এতিয়া মহিলাসকলে বিভিন্ন কামত নিয়োজিত হৈ স্বাৱলম্বী হৈছে । তিনিটাতকৈ বেছি ল'ৰা-ছোৱালী থকা মহিলাই এই আঁচনিৰ পৰা বঞ্চিত হৈছে । আগতে নামনি অসমত বাৰ, তেৰ বছৰতে বিয়া হৈছিল । সেয়ে আমি এখন নতুন আইন আনি আছোঁ । কোনো মতা মানুহে দুজনী বিয়া কৰিলে সাঁত বছৰ জে'লত থাকিব লাগিব ।"

তেওঁ কয়,"কোনো ছোৱালী লাভ জেহাদৰ বলি হ'লে ল'ৰাৰ মাক-দেউতাকো জে'লত থাকিব লাগিব । কংগ্ৰেছৰ দিনত কেৱল ধুতি, লুঙি আৰু আঁঠুৱাৰ আঁচনিহে দিছিল । ৭ নৱেম্বৰৰ পৰা দাইল, নিমখ, চেনী সুলভ মুল্যত দিম । মিঠাতেল দিম বুলি কওঁতে কংগ্ৰেছৰ খং উঠিছে । কংগ্ৰেছে মিঠাতেলৰ মূল্য কিমান বুজিয়ে নাপায় ।"

উদ্যমিতা পুঁজি প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মতে ৰিজেক্টেড বস্তু কোন:

ইফালে অখিল গগৈ, লুৰীণজ্যোতি গগৈ আদিক তীব্ৰ কটাক্ষ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "অখিল গগৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ সমালোচনাক কোনে কেয়াৰ কৰে ? অখিল গগৈয়ো ৰিজেক্টেড বস্তু, কংগ্ৰেছো ৰিজেক্টেড বস্তু । গতিকে এনেকুৱা মানুহৰ নাম কওঁক যি ৰিজেক্টেড নহয় । পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন হৈ গ'ল, দুয়োটা পাৰ্টী ৰিজেক্টেড হ'লনে নাই ? ৰিজেক্টেড মানুহকতো দোকানতো কোনেও নিকিনে । আমি তেওঁলোকৰ কথা কিয় শুনিব লাগে, আমি আমাৰ কাম কৰিব লাগে ।"

লগতে পঢ়ক: একাংশ ৰাজনৈতিক নেতাই জুবিন গাৰ্গৰ প্ৰতি পূৰ্বতে কৰা মন্তব্য আমাৰ চকুত ভাহি উঠে: দিলীপ শইকীয়া

জুবিনৰ লগত দৰাচলতে কি ধৰণৰ সম্পৰ্ক সেয়া কেতিয়াও গুণাগঁথাই নকৰিলে এইজন লোকে

