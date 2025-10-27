ETV Bharat / state

নিষিদ্ধ হ’ব বীৰ লাচিত সেনা ! মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰোষত এইবাৰ শৃংখল বাহিনী

আলফাৰ দৰে লাচিত সেনাকো নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিবলগীয়া হ'ব পাৰে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমত ব্যৱসায়ীসকলক লাচিত সেনাই যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰে ।

CM on Veer Lachit Sena
CM on Veer Lachit Sena (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: "শীঘ্ৰেই অসমত নিষিদ্ধ হ’ব পাৰে বীৰ লাচিত সেনা । বীৰ লাচিত সেনাৰ কাম-কাজত আমি গভীৰভাৱে অসন্তুষ্ট ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ৷

উল্লেখ্য যে সংগঠনটোৰ কেন্দ্ৰীয় প্ৰশাসনিক সচিব শৃংখল চলিহা আৰু ৰণ্টু পানীফুকনৰ নেতৃত্বাধীন জাতীয় সংগঠনটোৱে বিগত কেইটামান বছৰৰ পৰা অসমৰ ৰাইজৰ হকে বিভিন্ন কাম কৰি আছে । কিন্তু কিছুদিনৰ পৰা ধনদাবী, মাৰপিট আদিৰে পৰিৱেশ বিনষ্ট কৰাৰ এক অভিযোগ উত্থাপন হৈছে সংগঠনটোৰ বিৰুদ্ধে । শেহতীয়াভাৱে ধনদাবী কৰি সোমবাৰে দিছপুৰ আৰক্ষীৰ জালত পৰিছে বীৰ লাচিত সেনাৰ আঠ সদস্য ।

মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ৰোষত এইবাৰ শৃংখল বাহিনী (ETV Bharat Assam)

এজন লোকক অপহৰণ কৰি প্ৰায় ২০ লাখ টকা দাবী কৰাৰ অভিযোগত আৰক্ষীয়ে বিশ্বজিত দলে, ইনজামুল হক, ৰোহন আলী, মোহন বৰা, নিতু আহমেদ, চিন্ময় দেৱ, ৰিয়াজ আহমেদ, বিৰাজ বল্লভ কলিতাক আটক কৰিছে ।

ইয়াৰ পিছতে সোমবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড০ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদ মাধ্যমৰ আগত সংগঠনটো সন্দৰ্ভত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য আগবঢ়ায় ।

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "লাচিত সেনাৰ শেহতীয়া কাৰ্যকলাপক লৈ আমি গভীৰ অসন্তুষ্ট হৈছোঁ । তেওঁলোকৰ কাম-কাজ আমি গভীৰ উদ্বেগেৰে লক্ষ্য কৰি আছোঁ । হয়তো এটা সময় আহিব, আলফাৰ দৰে লাচিত সেনাক আমি নিষিদ্ধ ঘোষণা কৰিব লগিব । অসমত ব্যৱসায়ীসকলক লাচিত সেনাই যথেষ্ট অত্যাচাৰ কৰে । বিগত এমাহ অসমত ব্যৱসায় তেওঁলোকে নষ্ট কৰি দিছে ।"

আনহাতে, নাম নোলোৱাকৈ বিকাশ অসম নামৰ লাচিত সেনাৰ নেতাগৰাকীৰ কথা উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "কালি লাচিত সেনাৰ এগৰাকী নেতাই অসমৰ আইমাতৃক লৈ যি অপমানসূচক মন্তব্য দিলে তাৰ বিৰুদ্ধে মই ইতিমধ্যে কঠোৰ ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰক্ষীক নিৰ্দেশ দিছোঁ । আৰু এই ব্যৱস্থা সঁচাকৈ কঠোৰ হ'ব । মই তেওঁৰ নাম ক'ব বিচৰা নাই । নাম কোৱাটো মোৰ উদ্দেশ্য নহয় ।"

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "যিয়ে অসমীয়া আইমাতৃক বেয়া শব্দ প্ৰয়োগ কৰিছে মই মানি ল'ব নোৱাৰোঁ । এই ব্যক্তিজনে ক্ষমতা কেনেকৈ প্ৰায়োগ কৰিব লাগে শিকিব লাগিব । এইখিনি শিকাবৰ কাৰণে চৰকাৰে যি কৰিব লাগে কৰিব ।"

ইয়াৰ উপৰি অসমত বহু বিবাহ সম্পৰ্কত মন্তব্য আগবঢ়াই মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে অসমত বহু বিবাহৰ বিৰুদ্ধে এখন আইন ২৫ নৱেম্বৰত সদনত উত্থাপন কৰা হ'ব । যদি কোনো ব্যক্তিয়ে ন্যায়ালয়ৰ জৰিয়তে বিবাহ বিচ্ছেদ নকৰাকৈ দ্বিতীয় এগৰাকীক বিয়া পাতে তেন্তে তেওঁ সাত বছৰ বা ততোধিক কাৰাদণ্ডৰ সন্মুখীন হ'ব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।

ইফালে অসম গণ পৰিষদে আগন্তুক নিৰ্বাচনত দাবী কৰা আসন সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । তেওঁ শিপাৰ সন্ধানত লিপ্ত হ'ব খোজাসকলক শুভকামনা জনোৱা বুলি উল্লেখ কৰি কয় যে অসমৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব কোনে ক'ত নিৰ্বাচন খেলিব ।

