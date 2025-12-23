ETV Bharat / state

মাৰি-পিটি আমি খেদি দিব নোৱাৰোঁ: কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰসংগক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী

গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি সমাধান কৰিব কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিস্থিতি । ফেব্ৰুৱাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰিব ২০২৬ ৰ প্ৰাৰ্থিত্ব নিৰ্বাচনৰ কাম-কাজ ।

CM Himanta Biswa Sarma reacts over Karbi Anglong arson incident in Tinsukia
কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰসংগক লৈ সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : December 23, 2025 at 8:10 PM IST

তিনিচুকীয়া: তিনিচুকীয়াত উপস্থিত হৈ পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে সকলোৰে লগত আলোচনা কৰি সমস্যা সমাধানৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে । সকলোকে শান্তিৰ বাতাবৰণ বৰ্তাই ৰাখিবলৈকো আহ্বান জনালে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই ।

পশ্চিম কাৰ্বি আংলঙৰ অপ্ৰীতিকৰ পৰিস্থিতিৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "কাৰ্বি ৰাইজৰ মনত এটা ধাৰণা সৃষ্টি হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙত অনা কাৰ্বিৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৷ তেওঁলোকে ধাৰণা কৰিছে কাৰ্বি আংলঙত ৩৫ শতাংশ কাৰ্বি আৰু অনা কাৰ্বিসকল ৬৫ শতাংশ হৈছে । গতিকে তেওঁলোকে বিচাৰে যে তাৰ পৰাই উচ্ছেদ অভিযান চলাব লাগে ৷"

কাৰ্বি আংলঙৰ প্ৰসংগক লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"সমগ্ৰ বিষয়টো চালিজাৰি চাবলগীয়া বিষয় । এই ৩৫ শতাংশ সংখ্যাটো ক'ৰ পৰা আহিল কোনোৱে নাজানে । গতিকে এই গোটেই বিষয়টো আলোচনা কৰি সমাধান কৰিম । যিটো ধৰণেৰে কৰিব বিচাৰিছে তেনেকৈ সমাধান কৰিব নোবাৰি । গণতান্ত্ৰিক পদ্ধতিৰে আমি কামখিনি সমাধান কৰিম ৷ মাৰি পিটি আমি খেদি দিব নোৱাৰোঁ ।"

ইফালে, নৱ-গঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিত আগন্তুক ২০২৬ ৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰত্যাশীৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"নৱ-গঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিত প্ৰায় ১৬ গৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব বিচাৰিব আৰু এগৰাকীয়ে পাব ৷ ১৬ গৰাকীকে দিব পৰা হ’লে ভালেই আছিল । নতুন মুখৰ সম্ভাৱনা আছে ৷ যিসকলে সক্ৰিয় হৈ ৰাইজৰ মাজত সোমাব পাৰিব সেইগৰাকীয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব ৷"

CM Himanta Biswa Sarma reacts over Karbi Anglong arson incident in Tinsukia
মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ (ETV Bharat Assam)

এই প্ৰসংগতে তেওঁ পুনৰ উল্লেখ কৰে, "আমি ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা টিকট দিয়াৰ সন্দৰ্ভত আলোচনা কৰিম । গতিকে ডিচেম্বৰ, জানুৱাৰী মাহত কোনে ৰাইজৰ মাজত জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰে তাৰ ওপৰতেই নিৰ্ভৰ কৰিব । নতুন মুখে জনপ্ৰিয়তা লাভ কৰিলে নতুনেই পাব । ২০২৬ ত নতুন মুখৰ লগতে বহু মহিলাই প্ৰাৰ্থিত্ব লাভ কৰিব ।"

CM Himanta Biswa Sarma reacts over Karbi Anglong arson incident in Tinsukia
মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত ৰাইজৰ একাংশ (ETV Bharat Assam)

উল্লেখ্য যে, মঙলবাৰে তিনিচুকীয়া জিলাৰ নৱ-গঠিত মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ বৰগুৰিৰ জানমুখ খেলপথাৰত আত্মসহায়ক গোটৰ ২২,০৭২ গৰাকী মহিলাক মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

তাৰ পাছতে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ শৰ্মাই উপস্থিত মহিলাসকলক উদ্দেশ্যি বক্তব্য আগবঢ়ায় । কোনে কিমান সময়ত ঘৰৰ পৰা আহিছে সোধে আৰু কয়, "এইখনেই একমাত্ৰ সভা যিখন সভাত মই ১ বজাত আহি পাম বুলি ক’লে মহিলাসকলে ৭ বজাতে আহি পায় । কোনোবাই আকৌ পুৱতিনিশা ৩ বজাত সাৰ পাই পুৱা ৫ বজাতেই ঘৰৰ পৰা আহিছে । বহুতে হয়তো নিশা টোপনিও যোৱা নাই । এই ১০ হাজাৰ টকা সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰিলে ২৫ হাজাৰ টকা প্ৰদান কৰা হ'ব । গতিকে সকলোৱে যাতে এই ধন সৎ কামত ব্যৱহাৰ কৰি লাখপতি বাইদেউ হ’ব পাৰে ৷ ইতিমধ্যে মাকুম বিধানসভা সমষ্টিৰ দুগৰাকী বাইদেৱে লাখপতি বাইদেউৰ স্থান দখল কৰিছে ।"

CM Himanta Biswa Sarma reacts over Karbi Anglong arson incident in Tinsukia
মুখ্যমন্ত্ৰী মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানৰ এক দৃশ্য (ETV Bharat Assam)

উক্ত অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীৰ সৈতে উপস্থিত থাকে শ্ৰম মন্ত্ৰী ৰূপেশ গোৱালা, সাংসদ ৰামেশ্বৰ তেলী, বিধায়কসকল ক্ৰমে সঞ্জয় কিষাণ, বলীন চেতিয়া, সুৰেণ ফুকন, পোনাকণ বৰুৱা, ভাস্কৰ শৰ্মা, জিলা আয়ুক্ত স্বপ্নীল পালৰ লগতে কেইবাগৰাকীও বিশিষ্ট ব্যক্তি ।

