গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তানত নিৰ্বাচন খেলিব লাগিব: কি প্ৰসংগত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে

গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তানত নিৰ্বাচন খেলিব লাগিব: কি প্ৰসংগত ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
মিঞাক বচাবলৈ এতিয়া কিছুমান জুবিনৰ সমৰ্থক হৈছে । মিউজিয়াম বনোৱা হ'লে অসমলৈ অনা হ'ব বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ । নলবাৰীত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য ।
Published : November 19, 2025 at 8:59 PM IST
নলবাৰী : বুধবাৰে ৪০নং টিহু বিধানসভা সমষ্টিৰ চামতাত ৩৩ হাজাৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাক মহিলা উদ্যমিতা আঁচনিৰ ১০ হাজাৰ টকাৰ প্ৰথম কিস্তিৰ চেক বিতৰণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । আগন্তুক জানুৱাৰী মাহৰ ভিতৰত অসমৰ ১২৬ টা বিধানসভা সমষ্টিতেই এই আঁচনিৰ চেক বিতৰণ সম্পূৰ্ণ হ'ব বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
এই চেক বিতৰণ অনুষ্ঠানত স্থানীয় বিধায়ক তথা কেবিনেট মন্ত্ৰী চন্দ্ৰমোহন পাটোৱাৰী, জিলা আয়ুক্ত নিবেদন দাস পাটোৱাৰীকে ধৰি জিলাখনৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ লগতে দলীয় নেতাসকল উপস্থিত থাকে ।
বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ কেতিয়া অসমলৈ আহিব জনালে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে
বৃন্দাবনী বস্ত্ৰ অসমলৈ অনা সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অসমত প্ৰথমে আমি মিউজিয়ামটো বনাব লাগিব । মিউজিয়ামটো বনোৱাৰ পিছত ব্ৰিটিছ মিউজিয়ামৰ মানুহ আহি পৰিদৰ্শন কৰিব । অসমত বনোৱা মিউজিয়াটোত বস্ত্ৰখন সুৰক্ষিত হয়নে নহয় তাক পৰিদৰ্শন কৰিব । তাৰ পিছতহে বস্ত্ৰখন লৈ আনিব পৰা যাব । বস্ত্ৰখন আনোতে স্পেছিয়েল ফ্লাইট লাগিব । নৰ্মেল ফ্লাইটত আহিব নোৱাৰে । গতিকে ইয়াৰ বাবে আমাক এটা বহুত ডাঙৰ ব্যৱস্থা লাগিব । আমি কৰি আছোঁ । খানাপাৰাত চেৰিকালচাৰ ফাৰ্মত নিৰ্মাণ কৰা হ'ব এই মিউজিয়াম ।"
অৰুণাচলৰ পৰা মিঞা খেদা অভিযান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ প্ৰতিক্ৰিয়া
আনহাতে, অৰুণাচলত আৰম্ভ হোৱা মিঞা খেদা অভিযান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰী মন্তব্য, "অৰুণাচলৰ পৰা মিঞা খেদিলে অসমলৈ অহাৰ সম্ভাৱনা থাকে । তাক আমি পৰীক্ষা-নিৰীক্ষা কৰি আছোঁ । উচ্ছেদ চলি আছে চলি থাকিব ।"
জুবিন গাৰ্গক মদ খুওৱা হৈছিল
ইফালে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ তদন্ত প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গক ষড়যন্ত্ৰমূলকভাৱে এচামে মদ খোৱা কামত লিপ্ত কৰাইছিল । তেনেকৈ জুবিনে মদ খাই গ'ল । মোৰ লগত জুবিনে যিমানবাৰ পুৱা লগ পাবলৈ আহে, কেতিয়াওতো মদ খাই নাহে । গধূলি যিবিলাক কথা কয় মদ খুৱাই দিয়া হয় । আৰু এতিয়া তদন্তত সেইবিলাকেই ওলাইছে । জুবিনক মদ খুওৱা হৈছিল । নিজে খোৱাৰ কথাটো নাছিল । গতিকে মই ৰাইজক অনুৰোধ কৰিম জুবিনক যাতে মদৰ লগত কোনেও এক কৰি নেপেলায় । কাৰণ তেওঁ নিজে মদ খোৱা নাছিল, মদ খুওৱা হৈছিল । আৰু সেয়া তদন্তৰ চাৰ্জশ্বীটত বহুত কথা ৰাইজে গম পাব ।"
ইফালে জুবিনক্ষেত্ৰত জুবিনৰ সমাধিত যিসকলে মদ ঢালে তেওঁলোকক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "এইবিলাক চব ভুল । জুবিনে কেতিয়াও মদ খোৱা নাছিল । জীৱনত মই জুবিনক ৫০ বাৰতকৈও বেছি লগ পাইছিলোঁ । মোক লগ কৰিবলৈ আহোতে জুবিনে কেতিয়াও মদ খাই অহা নাছিল ।"
ইফালে ভোটাৰ তালিকা বিশেষ সংশোধনৰ পিছত অসমত বহিঃৰাজ্যৰ লোকে ভোটাধিকাৰৰ সুবিধা পাব নেকি বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, "যদি কোনোবা বহিঃৰাজ্যৰ পৰা আহি অসমত নিজৰ চাকৰি সূত্ৰে থকা লোকে তাৰ পৰা নাম কাটি আনিলে ইয়াত ভোটাধিকাৰ পাব । দুই জাগাত থাকিব নোৱাৰে ।"
'ৰৈ ৰৈ বিনালে' ছবিখন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এতিয়ালৈ চোৱা নাই কিয় বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কয়, "মই চাম । সবৰে সময় আছে । মই অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হয় । কি কাম কেতিয়া কৰিব লাগে মই জানো । মোক যিসকলে হেঁচা দিব খোজে, হেঁচাত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাম নকৰে । কোনো হেঁচাতে মই নাহো । মোৰ নিজৰ মতে, মোৰ এটা গতি আছে, চিন্তা আছে । মই মোৰ চিন্তা আৰু গতিত কাম কৰোঁ ।"
বিহাৰ বিহাৰেই, অসম অসমেই
বিহাৰৰ নিৰ্বাচনৰ প্ৰভাৱ অসমত নপৰে বুলি সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ মন্তব্যত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতিক্ৰিয়া, "হয়, অসম অসমেই, বিহাৰ বিহাৰেই । অসমত আমি ক্লিনছুইপ কৰি লৈ যাম । অসমত কংগ্ৰেছৰ একো নাথাকে । গৌৰৱ গগৈয়ে পাকিস্তানত গৈ ইলেকচনত উঠিব লাগিব । অসমত হাৰি যাব । কাৰণ অসমৰ মানুহৰ আচল চিন্তা হৈছে মিঞাক লৈ । মিঞাক সমৰ্থন কৰা মানুহক অসমৰ মানুহে ভোট নিদিয়ে । তেওঁলোকে সেইকাৰণে উচ্ছেদ যাতে নহয়, মিঞাই যাতে ৰক্ষা পায় সেইকাৰণে ইমান দিনে জুবিনক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে ৰাজনীতি কৰি আছে । জুবিনৰ প্ৰতি মৰম নাছিল । জীয়াই থাকোতে জুবিনে মোৰ কথাহে কৈছিল । জুবিনক সন্মান আমিহে দিছিলোঁ । এইবিলাকে জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৰ পিছত মিঞাক বচাবৰ কাৰণে জুবিন গাৰ্গৰ সমৰ্থক হৈছিল । আচল জুবিন সমৰ্থক অসমীয়া মানুহখিনিহে । লাহে লাহে এয়া প্ৰমাণ হৈ আছে ।"
