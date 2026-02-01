বাজেটৰ পৰা অসমে পূৰ্ণ সুবিধা লাভ কৰিব পাৰিব : মুখ্যমন্ত্রী
‘‘অহা বছৰ অসমৰ কাৰণে ট্ৰান্সফাৰ অব টেক্স বাজেটত ৪৯ হাজাৰ ৫০০ কোটি টকা ৰখা হৈছে’’ - বাজেট সন্দৰ্ভত এই ভাষ্য মুখ্যমন্ত্রীৰ ৷
Published : February 1, 2026 at 10:51 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘বাজেট দেশৰ বাবে উৎকৃষ্ট । সমান্তৰালভাৱে অসমৰ বাবেও ভাল । অসম আৰু উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলৰ প্ৰতি মোদী চৰকাৰৰ সুদৃষ্টি বাজেটত প্ৰতিফলিত হৈছে’’ - এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
দেওবাৰে কেন্দ্ৰীয় বিত্তমন্ত্রী নিৰ্মলা সীতাৰমণে সংসদত দাখিল কৰা কেন্দ্ৰীয় বাজেটৰ সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এইদৰে প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে ।
গুৱাহাটীত সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কেন্দ্ৰীয় বাজেট সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘আমি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ পৰা কৰৰ যিটো অংশ পাও, তাক অহা পাঁচ বছৰৰ বাবে ৩.১২ শতাংশৰ পৰা ৩.২৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি কৰিছে । ইয়াৰ মূল কাৰণে হৈছে জি এছ টিৰ পৰা জি ডি পি লৈ কোন কোন ৰাজ্যই এতিয়া দেশৰ উত্তৰণত বৰঙণি আগবঢ়াব পাৰিছে । অসমে দেশৰ জি ডি পিত বৰঙণি আগবঢ়োৱাৰ কাৰণে আমাৰ এইবাৰ শ্বেয়াৰ অব চেণ্ট্ৰেল টেক্সচেচন ৩.১২ ৰ পৰা ৩.২৫ লৈকে বৃদ্ধি কৰিছে । ইয়াৰ ফলত ৰাজ্য চৰকাৰে এই বছৰ ২০০০ কোটি টকা আৰু অহা বছৰ পৰ্যায়ক্ৰমে উপকৃত হ'ব ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, ‘‘অহা বছৰ অসমৰ কাৰণে ট্ৰান্সফাৰ অব টেক্স বাজেটত ৪৯ হাজাৰ ৫০০ কোটি টকা ৰখা হৈছে । বিপৰীতে ৪৩ হাজাৰ কোটি টকা এইবছৰৰ বাবে । সেইবাবে অহা বছৰ অসম ৫ হাজাৰ কোটি টকা বৃদ্ধি হোৱাৰ বাবে উপকৃত হ'ব । আমাৰ বাবে বাজেটখন যথেষ্ট গুৰুত্বপূৰ্ণ হ'ব । বাজেটত অসমৰ পৰ্যটনৰ কথা কোৱা হৈছে । টায়াৰ-টু আৰু থ্ৰী চিটিৰ কথা কোৱা হৈছে । নগৰীয়া ক'ৰিডৰ নিৰ্মাণৰ বাবে ৫ হাজাৰ কোটি টকা দিব । য'ত নেকি টেম্পুল আছে । বাজেটত বহুত বস্তু সুমাই আছে । যাৰ পৰা অসমে পূৰ্ণ সুবিধা ল'ব পাৰিব ।’’
লগতে পঢ়ক: কেন্দ্ৰীয় বাজেট-২০২৬: ভাৰতৰ অৰ্থনৈতিক আৰু সামাজিক নীতি গঢ় দিয়াৰ বাবে ৩টা 'কৰ্তব্য'ৰ তালিকা প্ৰস্তুত বিত্তমন্ত্ৰীৰ