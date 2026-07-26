ETV Bharat / state

বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক লাইভ : ৰাইজক উদ্দেশ্যি জনালে কি আহ্বান

দেওবাৰৰ সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফেচবুক লাইভৰ জৰিয়তে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে জড়িত বহু বিষয়ৰ ওপৰত আলোকপাত কৰে ৷

cm himanta biswa sarma facebook live
মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ফাইল ফটো (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 26, 2026 at 11:52 PM IST

10 Min Read
Choose ETV Bharat

গুৱাহাটী: ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক লাইভ ৷ দেওবাৰে সন্ধিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কাৰ্গিল বিজয় দিৱসৰ লগতে ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ প্ৰসংগ লৈ ফেচবুক লাইভ কৰে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, ‘‘আজি কাৰ্গিল বিজয় দিৱস ৷ এই দিনটোত মই কাৰ্গিলৰ শ্বহীদসকলক অসমবাসীৰ হৈ শ্ৰদ্ধাঞ্জলি জ্ঞাপন কৰিছো আৰু অমৰ শ্বহীদসকলৰ আদৰ্শৰে দেশমাতৃৰ সেৱা কৰিবলৈ সকলোকে আহ্বান জনাইছো ৷ আজিৰ দিনটোত আমি সকলোৱে অত্যন্ত গৌৰৱৰ সৈতে মনত পেলাম কাৰ্গিলৰ শ্বহীদ জিণ্টু গগৈক ৷ জিণ্টু গগৈয়ে অতি সাহসেৰে কাৰ্গিলৰ যুদ্ধত অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু শ্বহীদ হৈছিল ৷ জিণ্টু গগৈলৈ মই আজিৰ দিনটোত শ্ৰদ্ধা নিবেদিছো আৰু তেখেতৰ পিতৃ-মাতৃ আৰু পৰিয়াললৈ আকৌ এবাৰ মোৰ প্ৰণাম জনাইছো ৷’’

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, ‘‘শ্ৰদ্ধাৰ ৰাইজ এই সময়ত আমি অসমবাসী ৰাইজে এক ভাবিব নোৱাৰা বান পৰিস্থিতিৰ সৈতে যুঁজি আছো ৷ আমি সকলোৱে জানো যে ১৮, ১৯ তাৰিখৰ পিছৰে পৰা শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাটৰ ৰাইজে অবৰ্ণনীয় বান পৰিস্থিতিৰ সন্মুখীন হ’বলগীয়া হৈছে ৷ ইতিমধ্যে মই বিভিন্ন মঞ্চত উল্লেখ কৰিছো যে এই দুখৰ সময়ত আমি ৰাইজক সহায় কৰাৰ বাবে আমি কেনেধৰণৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছো আৰু ৰাইজৰ দুখৰ সমভাগী হ’বৰ বাবে চেষ্টা কৰিছো ৷ অসম চৰকাৰৰ তিনিজন মন্ত্ৰী ক্ৰমে - কেশৱ মহন্ত, সুশান্ত বৰগোহাঁই আৰু বিমল বড়া বানপানীৰ প্ৰথম মুহূৰ্তটোৰ পৰাই সাহায্য অভিযানত নিজক জড়িত কৰি ৰাইজক সকাহ দিয়াৰ চেষ্টা কৰিছে ৷ মন্ত্ৰী অজন্তা নেওগে গোলাঘাট আৰু যোৰহাট জিলাৰ বানপীড়িত ৰাইজক সহায়-সহযোগিতাৰ হাত আগবঢ়াইছে ৷ তদুপৰি এইকেইখন জিলাৰ প্ৰতিগৰাকী নিৰ্বাচিত বিধায়কৰ লগতে স্থানীয় ৰাইজে চৰাইদেউ আৰু গোলাঘাটৰ বানপীড়িত লোকসকলক সাহায্য কৰিবলৈ জপিয়াই পৰিছে ৷’’

এতিয়ালৈকে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হাতত পৰা তথ্য অনুসৰি যোৰহাট, গোলাঘাট, চৰাইদেউ আৰু শিৱসাগৰত হোৱা ক্ষতিৰ পৰিমাণ কিমান ?

এই চাৰিওখন জিলাৰ ১৯ টা ৰাজহ চক্ৰৰ ১,০৪০ খন গাঁও বানৰ কবলত পৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, ‘‘আমি যি তথ্য যোগাৰ কৰিছো সেই অনুসৰি, ৯,৭৭,৪৮৩ গৰাকী ব্যক্তি বানৰ দ্বাৰা প্ৰভাৱিত হৈছে ৷ এতিয়ালৈকে জিলা প্ৰশাসনে ১৪৫ টা সাহায্য শিবিৰ স্থাপন কৰিছে ৷ ৪১,৯৪৫ গৰাকী ব্যক্তি সাহায্য শিবিৰত আশ্ৰয় লৈছে ৷ ২৮,৬৪৫ গৰাকী ব্যক্তিক বানপীড়িত লোকক সুকলমে উদ্ধাৰ কৰা হৈছে ৷ এই মুহূৰ্তলৈকে চাৰিওখন জিলাত ৫৯ গৰাকী আৰু সমগ্ৰ অসমত ৬৫ গৰাকী লোক আমাৰ মাজৰ পৰা আঁতৰি গৈছে ৷ এতিয়ালৈকে ৭ জন লোক নিৰুদ্দেশ হৈ আছে ৷ সেয়ে অনুমান কৰিব পাৰো যে মৃতকৰ সংখ্যা বঢ়াৰ আশংকা আছে ৷ মানুহৰ উপৰিও ২১,০০৭ টা পশুধনৰ বানত মৃত্যু হৈছে আৰু এই সংখ্যাও যথেষ্ট বাঢ়িব ৷ কাৰণ এতিয়ালৈ আমি সঠিক তথ্য লাভ কৰা নাই ৷ ৭০,৮৮৪ হেক্টৰ কৃষিভূমি বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ বিদ্যালয়, অংগনবাড়ী কেন্দ্ৰসমূহো বানত ক্ষতিগ্ৰস্ত হৈছে ৷ বানৰ সৈতে মোকাবিলা কৰাটো এক প্ৰত্যাহ্বান ৷’’

আনহাতে, বানৰ খবৰ লাভ কৰাৰ পিছৰে পৰা ৰাজ্য চৰকাৰে ১৪,৪০০ কুইণ্টল চাউল, ২,৭৩৪ কুইণ্টল দালি আৰু ৫৮,৯৬৭ লিটাৰ মিঠাতেলকে ধৰি বিভিন্ন সামগ্ৰী যোগান ধৰিছে ৷ শনিবাৰৰ পৰা কামৰূপ(ম), নগাঁও, শোণিতপুৰ, যোৰহাট, শিৱসাগৰ আৰু তিনিচুকীয়াৰ দৰে জিলাসমূহত ৰাজ্য চৰকাৰে কিছুমান খাদ্য সামগ্ৰীৰ পেকেট তৈয়াৰ কৰিছে ৷ এই পেকেটসমূহত প্ৰায় 8৮ কেজি চাউল, ২ কেজি দালি, নিমখ, এক লিটাৰ মিঠাতেল তেল, কেণ্ডেলৰ দৰে সামগ্ৰী আছে ৷ এতিয়াৰে পৰা সামগ্ৰীসমূহ এটা টোপোলা হিচাপে বিতৰণ কৰা হ’ব ৷ ইতিমধ্যে এই পেকেটসমূহৰ বিতৰণৰ আৰম্ভ হৈছে আৰু আগন্তুক সাতটা দিনত ধাৰাবাহিকভাৱে চৰকাৰৰ এই প্ৰচেষ্টা অব্যাহত থাকিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷

যোৰহাট আৰু ডিব্ৰুগড় চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ৰ লগতে স্থানীয় চিকিৎসকসকলে মানুহক নিৰন্তৰ সেৱা আগবঢ়াই অহা বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ফেচবুক লাইভত উল্লেখ কৰে ৷ তদুপৰি ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ হেলিকপ্টাৰে খাদ্য সামগ্ৰী বানপীড়িত লোকৰ মাজত বিতৰণ কৰাৰ সময়ত বহু টোপোলা ফাটি ব্যৱহাৰৰ অনুপযোগী হৈ পৰাক লৈ যি অভিযোগ উত্থাপন হৈছিল, সেয়াও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লাইভত উল্লেখ কৰে ৷ ইয়াৰ পিছতে ভাৰতীয় বায়ুসেনাৰ ইষ্টাৰ্ণ কমাণ্ডৰ শীৰ্ষ বিষয়াৰ সৈতে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ হোৱা আলোচনামৰ্মে পুনৰ নতুন পদ্ধতিৰে শনিবাৰে নাজিৰা আৰু দেওবাৰে শিৱসাগৰৰ বহু ভিতৰুৱা অঞ্চলত সফলতাৰে সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জনায় ৷

আনহাতে, ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি সন্দৰ্ভত দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে শনিবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে টেলিফোনযোগে আলোচনা কৰা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সৈতে যোগাযোগত থকা বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷ দেওবাৰে ভাৰত চৰকাৰৰ আন্তঃমন্ত্ৰণালয়ৰ যুটীয়া সচিবৰ নেতৃত্বাধীন এটা দলে অসমৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে ৷ ইতিমধ্যে দলটোৱে চৰাইদেউৰ বান পৰিস্থিতি পৰ্যবেক্ষণ কৰিছে ৷ পৰৱৰ্তী সময়ত দলটোৱে শিৱসাগৰ, যোৰহাট আৰু গোলাঘাট জিলা ভ্ৰমণ কৰিব আৰু বানত হোৱা ক্ষয়-ক্ষতিৰ পৰিমাণ সন্দৰ্ভত ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গৃহমন্ত্ৰীক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব ৷

উদ্ধাৰ অভিযানত ৩৬ খন নাৱেৰে ২৫০ গৰাকী এনডিআৰএফৰ জোৱান, ৬৫ খন নাৱেৰে এছডিআৰএফ আৰু অগ্নি নিৰ্বাপক বাহিনীৰ জোৱান আৰু ভাৰতীয় সেনাৰ তিনিখন নাও ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যৱহাৰ কৰিছে ৷ মাজুলীৰ লগতে অন্যান্য জিলাসমূহৰ পৰা অনা ৮২ খন টুলুঙা নাৱেৰেও উদ্ধাৰ অভিযান অব্যাহত ৰখা হৈছে ৷ ভাৰতীয় বায়ুসেনাই ৪,১০১ কেজি সাহায্য় সামগ্ৰী এতিয়ালৈকে হেলিকপ্টাৰযোগে বিতৰণ কৰিছে ৷ অৰ্থাৎ ৰাজ্য চৰকাৰে বান সাহায্য বিতৰণত কোনো ত্ৰুটি এৰা নাই ৷ অৱশ্যে বহু স্থান এতিয়াও পানীৰ তলত তথা অত্যন্ত দুৰ্গম বাবে সাহায্য সামগ্ৰী লৈ যাব পৰা হোৱা নাই বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে অকপটে স্বীকাৰ কৰে ৷

আনহাতে, বহু ব্যক্তিৰ একক প্ৰচেষ্টাৰ লগতে বহু বে-চৰকাৰী সংস্থাই এই দুৰ্যোগপূৰ্ণ সময়ত আগবঢ়োৱা সহায়ৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে সন্তোষ প্ৰকাশ কৰে ৷ তামুলপুৰ, কোকৰাঝাৰ আদিৰ দৰে স্থানৰ পৰা গৈ বহু ব্যক্তিয়ে বানপীড়িত লোকক সহায় আগবঢ়োৱাৰ কথাটোৱে মুখ্যমন্ত্ৰীক সুখী কৰা বুলি তেওঁ ফেচবুক লাইভত ব্যক্ত কৰে ৷ তদুপৰি দল-সংগঠন, জাতীয় সংগঠনসমূহেও ৰাইজৰ সৈতে ঠিয় দিয়া কাৰ্যক মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে শলাগে ৷

মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই লগতে কয়, ‘‘এই সময়ত মোক ৰাজ্যৰ ভিতৰৰটো বাদেই ৰাজ্যৰ বাহিৰৰো বহু ব্যক্তিয়ে কি সহায়ৰ প্ৰয়োজন বুলি সুধিছে ৷’’ তেনেস্থলত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেওঁলোকক এই মুহূৰ্তত কাপোৰ-কানি, বাচন-বৰ্তন, শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত সা-সামগ্ৰীৰ প্ৰয়োজন বুলি উল্লেখ কৰে ৷ কাৰণ বানে সকলো নষ্ট কৰিছে ৷ তেনেদৰে ফেনাইল আদিৰো প্ৰয়োজন ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰা সঁহাৰি লাভ কৰাৰ পিছত বহু ব্যক্তিয়ে একক প্ৰচেষ্টাৰে আৰু আন একাংশই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ উদাৰমনে অনুদান আগবঢ়োৱা বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷

আনহাতে, শনিবাৰে সন্ধিয়া শ্ৰীশ্ৰী ঠাকুৰ অনুকূল চন্দ্ৰৰ প্ৰেৰণা সৎসংগৰ বৰ্তমানৰ নেতৃত্বত থকা আচাৰ্যদেৱ শ্ৰীশ্ৰীঅৰ্কধ্যুতি চক্ৰৱৰ্তী চমুকৈ বাবাইদাই ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিৰ বাবে দুই কোটি টকাৰ অনুদান আগবঢ়োৱা বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জানিবলৈ দিয়ে ৷ তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হোৱাটছ এপৰ জৰিয়তে বিভিন্ন ধৰণৰ লোকৰ পৰা সহায় লাভ কৰাৰ কথাও জনায় ৷ তেওঁ কয়, ‘‘কোনোবাই দহ টকাৰ পৰা কোনোবাই পঁচিশ লাখ টকা পৰ্যন্ত মুকলিমনে অনুদান আগবঢ়াইছে ৷’’ মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে এই সহায়ৰ প্ৰতি কৃতজ্ঞতা জনাই পৰৱৰ্তী সময়ত সকলোৰে নাম বাতৰি কাকতত প্ৰকাশ কৰি ধন্যবাদ জনাব বুলিও উল্লেখ কৰে ৷

আজিৰ সময়ত শিক্ষাৰ গুৰুত্ব উপলব্ধি কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই বাবাইদাই দিয়া দুই কোটি টকা বানেধোৱা জিলাসমূহৰ ১০০ খন প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত বিতৰণ কৰিব বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ যাতে বানে বিনষ্ট সাধন কৰা বিদ্যালয়সমূহ কিছু পৰিমাণে মেৰামতি কৰিব পৰা যায় ৷ তদুপৰি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিলৈ আগবঢ়োৱা অনুদান শিক্ষাৰ সৈতে জড়িত কামত ব্যৱহাৰ কৰা হ’ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷ অৱশ্যে তেওঁ এইটোও কয় যে বান সাহায্যৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ সাহায্য পুঁজিয়েই একমাত্ৰ পন্থা নহয় ৷ সকলোৱে হাতে-কামে লাগিয়ো তাক কৰিব পাৰে ৷

তদুপৰি বিজেপি দলৰ কাৰ্যকৰ্তা হিচাপেও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বানপীড়িতক সাহায্য আগবঢ়োৱাৰ কথা উল্লেখ কৰে ৷ তেওঁ ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ সৈতে হোৱা আলোচনা মৰ্মে এই সাহায্যৰ কামত ওতঃপ্ৰোতভাৱে জড়িত হ’বলৈ আগুৱাই আহিবলৈ বিজেপি কৰ্মীসকলক আহ্বান জনায় ৷ দলৰ প্ৰায় ৫০ লাখ কাৰ্যকৰ্তাৰ মাজৰ যিসকলে দুহেজাৰ টকাৰ তলত সাহায্য দিয়ে, তেওঁলোকে নিজৰ ধন স্থানীয় বিধায়কৰ হাতত জমা দিব লাগিব ৷ বিধায়কগৰাকীয়ে দলৰ কাৰ্যালয়ত এই পুঁজি জমা দিব পাৰিব ৷ অৱশ্যে কোনেও নগদ ধন সাহায্য হিচাপে দিব নোৱাৰিব, ই বেংক একাউণ্টৰ জৰিয়তে আহিব লাগিব ৷ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে সিদ্ধান্ত লৈছে যে যদি কৰ্মকৰ্তাসকলৰ লগতে অন্যান্য লোকৰ পৰা হোৱা সংগ্ৰহ অনুসৰি বাৰ কোটি টকা জমা হয়, তেন্তে বানে ধোৱা অঞ্চলৰ আই-মাতৃসকলক দুই লাখ মেখেলা-চাদৰ আৰু দুই লাখ চাৰ্ট বা টি-চাৰ্ট দিব পৰা যাব ৷ পৰৱৰ্তী তিনি-চাৰিদিন বা অহা সপ্তাহৰ ভিতৰত এই কাম কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে প্ৰচেষ্টা অব্যাহত ৰাখিব ৷

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে সাহায্য প্ৰক্ৰিয়াই বানপীড়িত ৰাইজৰ সমস্যাৰ অন্ত পেলাব নোৱাৰে ৷ যাৰ বাবে স্থায়ী সমাধানৰ প্ৰয়োজন ৷ ৰাজ্য চৰকাৰে পৰৱৰ্তী সময়ত এই স্থায়ী সমাধানৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷ অসম বিধানসভাৰ বাজেট অধিৱেশনৰ অন্ত পৰাৰ পিছতে অৰ্থাৎ ১ আগষ্টৰ পৰা ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীসকলে বানপীড়িত জিলা তিনিখন পৰিদৰ্শন কৰি নিজৰ নিজৰ বিভাগৰ লগতে আন্তঃগাঁথনিৰ পুনৰ্নিমাণৰ ওপৰত আলোচনা কৰি ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় ৷

উল্লেখ্য যে, দেওবাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতিক কেন্দ্ৰ কৰিয়েই ফেচবুক লাইভ কৰে ৷

লগতে পঢ়ক: ২ লাখ মহিলা-শিশুৰ বাবে লাগে কাপোৰ, বন্যাৰ্তৰ বাবে ১২ কোটি টকা সংগ্ৰহৰ লক্ষ্য ৰাজ্যিক বিজেপিৰ; মুখ্যমন্ত্ৰী

TAGGED:

ৰাজ্যৰ বান পৰিস্থিতি
মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ফেচবুক লাইভ
কাৰ্গিল বিজয় দিৱস
শ্বহীদ জিণ্টু গগৈ
CM FACEBOOK LIVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.