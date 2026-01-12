ETV Bharat / state

ৰেজাউলৰ পিতৃ-মাতৃয়ে বাংলাদেশৰ পৰা আহি শিৱসাগৰ নিৰ্মাণ কৰিছিল নেকি ? মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশ্ন

প্ৰাক্তন আমছু নেতা তথা সদ্য় কংগ্ৰেছী ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰৰ পিতৃ-মাতৃৰ ঘৰ ক'ত ?

তেজপুৰ : ৰাজ্য় চৰকাৰে ঋণ ল'বই । তাৰবাবে আনৰ চাৰ্টিফিকেটৰ প্ৰয়োজন নাই । কাৰণ ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে চৰকাৰক ঋণ লোৱাৰ চাৰ্টিফিকেট দিছে । অসম চৰকাৰে ঋণৰ উপৰি ঋণ লোৱাৰ বাতৰি বিভিন্ন সংবাদ মাধ্যমত প্ৰকাশ হোৱা সন্দৰ্ভত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি এইদৰে মন্তব্য় কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

সোমবাৰে তেজপুৰত উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰাৰ পিচতেই সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "ভাৰতীয় ৰিজাৰ্ভ বেংকে ঋণ লোৱাৰ চাৰ্টিফিকেট দিছে চৰকাৰক । কংগ্ৰেছে কৰ্ণাটকত একেদিনাই ৯২ হাজাৰ কোটি টকাৰ ঋণ লৈছে । আমি আমাৰ সীমাবদ্ধতাৰ মাজত থাকি অকণমান অকণমান ঋণ লওঁ । "

ৰেজাউলৰ পৰিয়াল বাংলাদেশৰ :

প্ৰাক্তন আমছু নেতা ৰেজাউল কৰিম সৰকাৰে কংগ্ৰেছত যোগদান কৰাৰ পিচতেই সংবাদ মাধ্য়মৰ আগত শিৱসাগৰ জিলাক ধুবুৰী বনাই দিব বুলি কৰা মন্তব্য়ত প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ৰেজাউলৰ পৰিয়াল বাংলাদেশৰ মৈমনসিং জিলাৰ ৷ শিৱসাগৰ ৰেজাউলৰ পিতৃ-মাতৃয়ে নিৰ্মাণ কৰিছিল নেকি ? বৰ অসম বুলি কৈ শিৱসাগৰ ধুবুৰী বনাব সেয়া কি সম্ভৱ ? বৰ অসমৰ কথা ক'লে ক'লেহেঁতেন শংকৰদেৱৰ কথা । শিৱসাগৰক ধুবুৰী কৰি বৰ অসম হয় নেকি ? কোনোবাই যদি কয় বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰিম তেতিয়া তেওঁ মহাপুৰুষ শ্ৰীমন্ত শংকৰদেৱৰ আদৰ্শৰে আমি বৰ অসম নিৰ্মান কৰিম ।"

বাংলাদেশৰ পৰা আহি বৰ অসম নিৰ্মাণৰ কথা কয় :

"বাংলাদেশৰ মৈমনসিং জিলাৰ পৰা আহি বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ কথা কয়, শিৱসাগৰত কি মানুহ নাই, ৰেজাউল কৰিমৰ দৰকাৰ আছে নেকি ? বৰ অসম কৰাৰ কাৰণে শিৱসাগৰৰ কোনো ঐতিহ্য নাই নে পৰম্পৰা নাই ? শিৱসাগৰত স্বৰ্গদেউ চাওলুং চ্য়ুকাফাই বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰি গৈছে । এতিয়া বৰ অসম নিৰ্মাণ কৰাৰ কাৰণে বাংলাদেশমূলৰ ৰেজাউল কৰিমক দৰকাৰ হ'ব নেকি শিৱসাগৰৰ ?" এইদৰে সমালোচনা কৰে সদ্য় কংগ্ৰেছী নেতাগৰাকীক ।

মুখ্য়মন্ত্ৰী শৰ্মাই পুনৰ কয়, "তেওঁ কিমান বেয়া কথা কৈছে যে শিৱসাগৰখনক ধুবুৰী বনোৱাৰ । এনেকুৱা কথা কয় নেকি ? এইবিলাক নাপায় ।" দেৱব্ৰত শইকীয়া, গৌৰৱ গগৈয়ে কিয় এনে চিন্তা কৰে বুলিও কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

আসন সন্দৰ্ভত অগপৰ লগত আলোচনা চলি আছে :

আনহাতে তেজপুৰ বিধানসভা সমষ্টিটো অগপৰ হাততেই থাকিব নেকি বুলি সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "অগপৰ লগত আলাপ আলোচনা চলি আছে, এতিয়া মন্তব্য কৰা উচিত নহয় । অগপ আৰু বিজেপি একেই ।"

মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয় যে কংগ্ৰেছ দলৰ বিষয়ত চকু এই কাৰণেই দিয়া নাই যে সেইটো তেওঁলোকৰ নিজা কথা । " আমি অগপক কেইখন দিম, গণশক্তিক কেইখন, বিপিএফ-ইউ পি পি এলক কি দিম কি নিদিম সেইটো আমাৰ কথা । কংগ্ৰেছে ৰাইজৰ দলক কেইখন দিয়ে, জাতীয় পৰিসদক কেইখন দিয়ে সেইটো তেওঁলোকৰ কথা । গতিকে তাত মই কিয় মাত মাতিম । খালী এটাই কথা টকা পইচা লৈ টিকট দিব নালাগে আৰু টিকট দিয়াৰ দিনা মই কোৱা কথাবিলাক গোটেই প্ৰাৰ্থীয়ে আপোনালোকক ক'ব ।"

আনহাতে গৌৰৱ গগৈ, অখিল গগৈ আৰু লুৰীণজ্য়োতি গগৈয়ে আগন্তুক নিৰ্বাচনক লৈ কি কৰিছে সেয়া অগপ-বিজেপিয়ে চিন্তা নকৰে বুলি কয় মুখ্য়মন্ত্ৰী শৰ্মাই ।

সোমবাৰে তেজপুৰত ২৩,২৯১ গৰাকী মহিলাক উদ্যমিতা আঁচনিৰ চেক বিতৰণ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে তেজপুৰত আৰু ২০০০ মহিলাৰ বাবে অৰুণোদয় আঁচনি ঘোষণা কৰে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে এই জানুৱাৰী মাহতেই গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান লিংকৰ চিনেমাখন মুকলি কৰি দিব বুলিও সংবাদ মাধ্যমক কয় ৷ আজিৰ অনুষ্ঠানত বিধায়ক পৃথ্বীৰাজ ৰাভা,পদ্ম হাজৰিকা, কৃষ্ণকমল তাঁতী উপস্থিত থাকে ৷

