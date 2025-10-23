জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়াত কোনো ক্ষেত্রতে আপোচ নকৰো: মুখ্যমন্ত্রী

জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়াত কোনো ক্ষেত্রতে আপোচ নকৰো: মুখ্যমন্ত্রী
জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিয়াৰ প্ৰসংগত সৰৱ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ৷ কি ক’লে আজিৰ কেবিনেটত ?
Published : October 23, 2025 at 10:36 PM IST
গুৱাহাটী: ‘‘জুবিন গাৰ্গক ন্যায় দিবই লাগিব । ইয়াত ব্লেম গেম কৰি কি লাভ হ'ব’’ - এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । বৃহস্পতিবাৰে কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত সম্বোধন কৰা সংবাদমেলত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে কয় ।
জুবিন গাৰ্গৰ ন্যায় আৰু এছ আই টিৰ তদন্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘এছ আই টিয়ে অভিযোগনামা দাখিল কৰিব আৰু ন্যায়ালয়ে ন্যায় দিব । যিসকলে আন্দোলন কৰে বা ন্যায়ালয়ক বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকৰ বাবে এইটো সমস্যা । বিজেপিয়ে ন্যায়ালয়ৰ ন্যায়ৰ ওপৰত বিশ্বাস আছে বুলি ওলাই আহিছে । যিসকলে ন্যায়ালয়ক বিশ্বাস নকৰে তেওঁলোকে এইধৰণৰ ব্যৱহাৰ কৰি থাকিব । অসম চৰকাৰ বা মোৰ বিশ্বাস আছে যে এছ আই টিয়ে ভাল কাম কৰিব । ৰাইজে যি বিচাৰিছে এছ আই টিয়ে সকলো কৰিছে । সকলো পৰামৰ্শ কৰা হৈছে । এতিয়া পৰামৰ্শ দিয়া মানুহখিনিয়ে আকৌ আন্দোলন কৰিব খোজে । তেওঁলোকৰ কিবা থাকিলে আয়োগক জনাব লাগে । ন্যায় ন্যায়ালয়ে দিব । মই মুখ্যমন্ত্রীয়েও ন্যায় লাগে কৈ আছো । ময়ো জুবিনৰ অনুৰাগী । আমি সকলোৱে কৈ আছো ন্যায় লাগে । কিন্তু ন্যায় কোনে দিব । ন্যায় দিব যিগৰাকী আদালতৰ ন্যায়াধীশৰ আসনখনত বহি আছে । তাত অভিযোগনামা দিব এছ আই টিয়ে ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, ‘‘এতিয়া দুই-এজনে চিন্তা কৰি আছে যে যদি অভিযোগনামা দি দিয়ে তেন্তে ন্যায় পাই যাব । সেইকাৰণে দুই-এজনে এছ আই টিক অসুবিধা দিয়াৰ বাবে চেষ্টা কৰি আছে । কিছুমানে চেষ্টা কৰি আছে যাতে জুবিনে ন্যায় নাপায় । মই জুবিনৰ প্ৰচণ্ড অনুৰাগী । গতিকে মই জুবিনক ন্যায় দিয়াত কোনোক্ষেত্রতে আপোচ নকৰো । কাৰণ মই জুবিনৰ নতুন অনুৰাগী নহয় । যিসকল জুবিনৰ নতুন অনুৰাগী হৈছে মৃত্যুৰ পাছত তেওঁলোকে ইয়াত বিধি-পথালি দি আছে ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘কিছুমানৰ কৈ আছে জুবিনৰ বুলে ধৰ্ম নাই, জাতি নাই । তাৰমানে জুবিন অসমীয়া নহয় নেকি । জাতি নাই বুলি ক'লে তেওঁৰ অসমীয়াত্বটো হেৰাই যাব । বাওঁপন্থী লোকসকলে উলিয়াই আছে যে মোৰ ধৰ্ম নাই, মোৰ জাতি নাই, মই মুক্ত । তাৰ মানে কি জুবিন অসমীয়া নহয় । হিন্দুটো লৈয়ে গ'ল, এতিয়া অসমীয়াটো লৈ যাব নেকি । জাতি নাই বুলি ক'লে অসমীয়া নাইকীয়া হৈ যাব । কাঞ্চনজংঘা চিনেমাৰ ডায়লগ লৈ এতিয়া জুবিনক অসমীয়াও নোহোৱা কৰি দিব । জুবিন এজন হিন্দু, তেওঁ অসমীয়া । এইধৰণে বাওঁপন্থী লোকসকলে উন্মাদৰ দৰে ব্যৱহাৰ কৰি আছে । জুবিনৰ গাত শিৱৰ এটা ডাঙৰ টাটু । মোৰে নাই । জুবিন মোতকৈ ডাঙৰ শিৱভক্ত । কয় ধৰ্ম নাই । জুবিনে অসমীয়া অসমীয়া কৈ চিঞৰি থাকিলে । এতিয়া কয় জাতি নাই । এইটো কেনেকৈ হ'ব । ৩০ দিন মই একো কোৱা নাছিলো । এতিয়া প্ৰত্যেকটো কথাৰ উত্তৰ দিম । বিজেপিয়ে প্ৰমাণ কৰি দিলে যে আমি বাওঁপন্থীৰ ওচৰত নতি স্বীকাৰ নকৰো ।’’
সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘এতিয়া স্পষ্টকে ক'লে বেয়া পাব । দেৱালীত বোম ফুটুওৱাতে কষ্ট পালে আৰু কালি প্ৰেছ ক্লাবত সকলোৱে বোম ফুটাই দিলে । দেৱালীত বোম ফুটোতে এজন সম্পাদকে ষ্টুডিঅ’ত বহি ইমান তালাফাল কৰিলে তাৰ খঙতে পাছদিনা সকলোৱে বুজাই দিলে । ই অসমৰ অভিভাৱক কেনেকে । কালি সেইখন কাকতৰে মানুহ যেতিয়া গুৱাহাটী প্ৰেছ ক্লাবৰ নিৰ্বাচনত জিকিলে তেতিয়া বজাই দিলে ব’ম । তাৰমানে জুবিনক লৈ কেনেকুৱা ধৰণৰ এটা সস্তীয়া পৰিৱেশ অসমত নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । সেইটো কথা ক'লে ক'ব মুখ্যমন্ত্রী সাংবাদিক বিৰোধী । মোৰো দোষ যে মোৰ মুখেৰে সঁচা কথাবিলাক ওলাই যায় ।’’
মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, ‘‘সকলোৱে হিন্দুৰ উৎসৱ কেইটাকে টাৰ্গেট কৰে । এইবোৰ মানুহে কেৱল আমাৰ উৎসৱৰ কথাই কয় । সেইটোৱেই মোৰ দুখ লাগে । আমাৰ মানুহে কিমান সন্মান দিছে । দুৰ্গা পূজা, কালী পূজাৰ প্ৰত্যেকটো মণ্ডপৰ সন্মূখত জুবিন গাৰ্গৰ ফটো । আমিয়ে জুবিনক সন্মান কৰি আছো আৰু আমাকে হেঁচা দি থাকে । সেইটো কেনেকৈ হ'ব পাৰে । কাঞ্চনজংঘাক জুবিন গাৰ্গ বনাই দিলে । আমি কথাবোৰ ক'ব লাগিব । নহ'লে সমাজখন বেলেগ লাইনত গুচি যাব । দুখ লাগে জুবিনৰ সমাধিত গৈ মদ ঢালি দিছে, চাধা দিছে । ফুল দিব লাগে । এইটো পৰম্পৰা হৈ গ'লে মানুহে জ্যোতিপ্ৰসাদ, বিষ্ণুপ্ৰসাদ আৰু ভূপেন হাজৰিকাৰ লগত তুলনা কৰিব যে এইটো সমাধিত চাধা-মদ দিব লাগে বুলি । কিন্তু আমাৰ ভিতৰত ক'ব পাৰো অলপ-চলপ মদ কেতিয়াবা ভূপেন দাই খাইছিল । কিন্তু সেইটো তেওঁৰ পৰিচয় নহয় । পৰিচয় হৈছে তেওঁৰ সংগীত, শিল্প, বহল মনটো । আমি তাকহে উদযাপন কৰিব লাগে । ফুল দিবলৈ শিকাব লাগে । তাকে নকৰি আমি জুবিনৰ সমাধিত কি কৰি আছো । গতিকে এইটো এটা যি উদ্ভণ্ডালি হৈ আছে, তাৰ পৰা আমি পৰিৱেশটো বচাব লাগিব । নহ'লে কাইলৈ পৰ্যটক এজন আহিলে জুবিনৰ সমাধিত আমি সেইটো দেখুৱাম নেকি । ৰাতি ২ বজাত জুবিনৰ সমাধিত যাব নালাগে নহয় । এইটো কি সংস্কৃতি । মই মুখ্যমন্ত্রী থকালৈকে এইটো নহ'ব । সূৰ্যৰ পোহৰত আমি যাম ।’’
