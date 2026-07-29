ETV Bharat / state

বানৰ পিছত পশুধনৰ মৃতদেহ আঁতৰোৱাৰ ব্যৱস্থাক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা

উজনি অসমত বানৰ পিছত মৃত পশুধন আঁতৰোৱা, ৰোগ প্ৰতিৰোধত ব্যাপক অভিযান; সেনাৰ উদ্ধাৰ অভিযানক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা

FLOODS IN ASSAM
উজনি অসমত বান বিভীষিকা অব্যাহত (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : July 29, 2026 at 6:54 PM IST

2 Min Read
Choose ETV Bharat

তেজপুৰ: উজনি অসমত বান বিভীষিকা অব্যাহত ৷ কিছু কিছু এলেকাত পানী কমিলেও স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিবলৈ বহু সময় বাকী ৷ এই বানে সকলো একপ্ৰকাৰ মৰিশালী কৰি তুলিছে ৷ য’তে-ত’তে পৰি ৰৈছে মানুহৰ লগতে পশুধনসমূহৰ মৃতদেহ ৷

এই মৃত পশুধনসমূহ সুৰক্ষিতভাৱে পৰি ৰোৱা স্থানৰ পৰা আঁতৰাই পৰিৱেশ পৰিষ্কাৰ কৰিবলৈ আৰু সম্ভাব্য ৰোগৰ প্ৰাদুৰ্ভাৱ ৰোধ কৰিবলৈ ৰাজ্য চৰকাৰে ব্যাপক পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে । বিভিন্ন বিভাগৰ কৰ্মচাৰীয়ে বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত নিৰৱচ্ছিন্নভাৱে এই কাৰ্যসূচী চলাই আছে ।

ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সামাজিক মাধ্যমত প্ৰকাশ কৰা এক বাৰ্তাত কয় যে, বানৰ ফলত হোৱা পশুধনৰ এই অপূৰণীয় ক্ষতি অত্যন্ত বেদনাদায়ক । মৃত পশুধনৰ দেহৰ পৰা যাতে কোনো ধৰণৰ ৰোগৰ সংক্ৰমণ নহয়, তাৰ বাবে নিষ্ঠা আৰু দায়বদ্ধতাৰে সেৱা আগবঢ়োৱা প্ৰতিগৰাকী কৰ্মীক তেওঁ আন্তৰিক কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কৰে ।

FLOODS IN ASSAM
সেনাৰ সহায়ক মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰশংসা (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে, চৰাইদেউকে ধৰি বান প্ৰভাৱিত প্ৰতিটো অঞ্চলতে এই পৰিষ্কাৰ অভিযান অব্যাহত আছে । প্ৰয়োজন অনুসৰি আন আন জিলাৰ কৰ্মচাৰীসকলেও এই গুৰুত্বপূৰ্ণ কামত অংশগ্ৰহণ কৰাটো প্ৰশংসনীয় ৷

FLOODS IN ASSAM
ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্যোগত স্বাস্থ্য পৰীক্ষা শিবিৰ সম্পন্ন (ETV Bharat Assam)

সমান্তৰালভাৱে বানৰ এই সংকটকালত সহায়ৰ হাত আগবঢ়োৱা সকলো সংস্থা, স্বেচ্ছাসেৱক আৰু উদ্ধাৰকাৰী বাহিনীকো মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আন্তৰিক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । বিশেষকৈ ভাৰতীয় সেনাৰ উদ্ধাৰ আৰু সাহায্যকাৰী দলৰ ভূমিকাৰ শলাগ লৈ মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ শৰ্মাই কয়, ‘‘সেনাৰ জোৱানসকলে অক্লান্ত পৰিশ্ৰমেৰে অসংখ্য লোকৰ জীৱন সুৰক্ষিত কৰাৰ লগতে দুৰ্গম বানাক্ৰান্ত অঞ্চলসমূহত অত্যাৱশ্যকীয় সাহায্য সামগ্ৰী বিতৰণ কৰিছে আৰু বিপদত পৰা অসংখ্য পৰিয়ালৰ কাষত দৃঢ়ভাৱে থিয় দিছে । এই সেৱা মানৱতাৰ এক উজ্জ্বল আৰু অনন্য নিদৰ্শন ।’’

লগতে পঢ়ক: শিৱসাগৰত বানৰ ক্ষয়-ক্ষতিৰ জৰীপ আৰম্ভ, সকলো ব্যৱস্থা সুকলমে কৰাৰ আশ্বাস মন্ত্ৰীৰ

TAGGED:

অসমৰ বান পৰিস্থিতি
সামাজিক মাধ্যমত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পোষ্ট
বানত পশুধনৰ মৃত্যু
ইটিভি ভাৰত অসম
FLOODS IN ASSAM

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2026 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.