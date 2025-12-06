অসমৰ গামোচা আৰু চাহক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনপ্ৰিয় কৰি আছে : মুখ্যমন্ত্ৰী

অসমৰ গামোচা আৰু চাহক প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে জনপ্ৰিয় কৰি আছে : মুখ্যমন্ত্ৰী
ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি পুটিনক অসমৰ চাহ উপহাৰ দিয়াক লৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰশংসা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।
Published : December 6, 2025 at 4:53 PM IST
শ্ৰীভূমি : ভাৰত ভ্ৰমণৰ সময়ত ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতি ভ্লাদিমিৰ পুটিনক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিয়া উপহাৰক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে । অসমত বিশেষকৈ ইয়াক লৈ চৰ্চা অব্যাহত আছে । কিয়নো পুটিনক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দিয়া উপহাৰৰ তালিকাত আছিল অসমৰ চাহ । নিৰ্বাচনমুখী ৰাজ্যখনৰ এক পৰিচিত সামগ্ৰী ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিক উপহাৰ দিয়া কাৰ্যক প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ ৰাজনৈতিক দূৰদৰ্শী চিন্তাৰ অংশ বুলিও বহুতে অভিহিত কৰিছে ।
তাৰ মাজতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক প্ৰশংসা অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । হাইলাকান্দিত এক অনুষ্ঠান সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে চাহ উপহাৰ দিছে । মোদীজীয়ে অসমৰ গামোচাক জনপ্ৰিয় কৰি আছে আৰু চাহকো জনপ্ৰিয় কৰি আছে ।"
উল্লেখ্য যে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ উদ্যমিতা আঁচনিৰ অধীনত শনিবাৰে হাইলাকান্দি আৰু ধলাই সমষ্টিৰ আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলাসকলক ১০ হাজাৰ টকাৰ চেক প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । অনুষ্ঠানত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "বৰাকৰ হাইলাকান্দি আৰু ধলাই সমষ্টিত মহিলা উদ্যমিতাৰ পুঁজি বিতৰণ কৰা হৈছে । কাইলৈ উদাৰবন্দত পুঁজি বিতৰণ কৰা হ'ব আৰু ২-৩ টা সমষ্টি থাকি যাব । পৰৱৰ্তী সপ্তাহত আহি কৰি দিম ।"
অনুষ্ঠানৰ অন্তত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে । চাহ জনগোষ্ঠীৰ লোকক মাটিৰ পট্টা প্ৰদান প্ৰসংগত বিৰোধীয়ে কৰা সমালোচনাৰ প্ৰত্যুত্তৰ দিয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "আমি দিয়ে দিম । তেওঁলোকে নাটক বুলি কৈ থাকোতে মানুহে কাগজ পাইয়ে যাব ।"
আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিজেপিৰ বিজয় নিশ্চিত বুলি দাবী কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, " কিমান আসন পাও ক'ব নোৱাৰি, কিন্তু চৰকাৰ হৈ যাব আৰামত । সমগ্ৰ অসমতে বহুত বেছি মানুহ বিজেপিৰ পক্ষত আছে । এইবাৰ চৰকাৰ হৈ যাব ।"
বৰাক উপত্যকাত এইমছ নিৰ্মাণ প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "আলোচনা চলি আছে । ব্ৰহ্মপুত্ৰ উপত্যকাত এখন এইমছ আছে । এতিয়া বৰাকত এখন এইমছ হোৱা দৰকাৰ । প্ৰাথমিক আলোচনা চলি আছে । মন্ত্ৰী কৃষ্ণেন্দু পালে নিজ সমষ্টিত মাটি আছে বুলি জনাইছে । এইমছৰ বাবে ১২০০ বিঘা ভূমিৰ প্ৰয়োজন । কিন্তু এই ক্ষেত্ৰত সময় লাগিব ।"
তেওঁ লগতে কয়, "হাইলাকান্দি অসামৰিক হাস্পতালত এটা এমআৰআই মেচিন স্থাপন কৰা হ'ব । হাইলাকান্দি জিলা ক্ৰীড়া সংস্থাৰ খেলপথাৰৰ বাবে ২ কোটি টকাৰ অনুমোদন দিয়া হ'ব ।"
লগতে পঢ়ক :কংগ্ৰেছে ৰাজ্যখনৰ অপূৰণীয় ক্ষতি কৰিছে, কংগ্ৰেছ আমাৰ মূল শত্ৰু: অতুল বৰা