প'ষ্ট মেলনৰ পিছত এইবাৰ গুৱাহাটীত 'ৱাক্কা ৱাক্কা গাৰ্ল' ! মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পৰৱৰ্তী পৰিকল্পনা ছাকিৰা
গুৱাহাটীলৈ ছাকিৰাক অনাৰ মন মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । ফেব্ৰুৱাৰীতে সেই সুবিধা আছিল যদিও অহা বছৰ নহ'লেও দুবছৰ পিছত হ'লেও ছাকিৰাক অনাৰ ইচ্ছা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
Published : December 8, 2025 at 4:23 PM IST
গুৱাহাটী : সোমবাৰে বিশ্ব সংগীতৰ যাদুকৰী কণ্ঠৰ লহৰত হালিব-জালিব গুৱাহাটী । কিয়নো দেশৰ ভিতৰতে প্ৰথমবাৰৰ বাবে গুৱাহাটীত সংগীতানুষ্ঠান পৰিৱেশন কৰিব আন্তৰাষ্ট্ৰীয় খ্যাতিসম্পন্ন পপষ্টাৰ প'ষ্ট মেলনে । ৰাজ্য চৰকাৰৰ কনচাৰ্ট টুৰিজিমৰ অংশ হিচাপে প্ৰথমবাৰৰ বাবে অসমলৈ আহিছে বৰ্তমান বিশ্বৰ সংগীতপ্ৰেমীৰ অন্তৰে অন্তৰে সংগীতৰ ঝংকাৰ তোলা মেলন ।
আনহাতে, প'ষ্ট মেলনৰ অনুষ্ঠানৰ পূৰ্বে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই কৰিছে এক গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য । প'ষ্ট মেলনৰ অসম আগমনে ৰাজ্যৰ অৰ্থনীতিত ব্যাপক অৰিহণা যোগাব বুলি দৃঢ় বিশ্বাসী মুখ্যমন্ত্ৰী । একাংশই মেলনৰ অনুষ্ঠানৰ বিৰোধিতা কৰাৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে এনেধৰণৰ অনুষ্ঠানৰ পোষকতা কৰি ভৱিষ্যতে ইয়াৰ অধিক পৃষ্ঠপোষকতাৰ কথা উল্লেখ কৰে । লগতে আগন্তুক বছৰত আন আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় তাৰকা সংগীত শিল্পীক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পৰিকল্পনাৰ কথাও ঘোষণা কৰে ।
এইবাৰ গুৱাহাটীলৈ আহিব প্ৰখ্যাত সংগীত শিল্পী ছাকিৰা । এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । সোমবাৰে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ঘোষণা কৰে 'ৱাক্কা ৱাক্কা গাৰ্ল'ক অসমলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱাৰ পৰিকল্পনাৰ কথা । তেওঁ সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয় যে অহা বছৰ গুৱাহাটীলৈ আমন্ত্ৰণ জনোৱা হ'ব ছাকিৰাক ।
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "অহা বছৰ বা দুবছৰৰ পিছত ছাকিৰাক অনাৰ মন আছে । এই ফেব্ৰুৱাৰীত অনাৰ বাবে এটা সুযোগ আছিল, কিন্তু অনা নহ'ল । কিন্তু এদিন অনা হ'ব । এনে অনুষ্ঠান ডিব্ৰুগড় আৰু শিলচৰতো হ'ব ।"
আনহাতে, সোমবাৰে অনুষ্ঠিত হ'বলগা প'ষ্ট মেলনৰ অনুষ্ঠান সন্দৰ্ভত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, "তেওঁ বিশ্বস্বীকৃত শিল্পী । বিশ্বৰ ৫ জন টপ আৰ্টিষ্টৰ ভিতৰত প'ষ্ট মেলন এজন । অসমত কেতিয়াও গ্লোবেল আৰ্টিষ্ট অহা নাছিল । আজি তেওঁ অনুষ্ঠান কৰাৰ লগে লগে গুৱাহাটীৰ বিষয়ে বিশ্বই জানিবলৈ চেষ্টা কৰিব । আজিৰ অনুষ্ঠান চাবলৈ আমেৰিকা, ইংলেণ্ডৰ পৰা মানুহ আহিছে । ই অৰ্থনীতিত সহায় কৰিব ।"
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে লগতে কয়, "এই অনুষ্ঠানত অসম চৰকাৰে আৰ্থিক অৰিহণা যোগোৱা নাই । এটকাও আগবঢ়াব নালাগে যদিও মই এক কোটি টকা থৈছোঁ, দিব লাগে বুলি । মই চেষ্টা কৰিম যাতে সেইটোও দিব নালাগে । আজিৰ দিনটো অসমৰ বাবে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ দিন । প'ষ্ট মেলন মানে মই ভালকৈ বুজি নাপাওঁ । ইউটিউবত চাইছিলোঁ, আবুধাবিত তেওঁ গীত গাই আছিল আৰু বহুত মানুহ আছিল । গুৱাহাটীত ভাল অনুষ্ঠান হ'ব আমি শুভেচ্ছা দিছোঁ । তেনেকুৱা শ্ব' চোৱাৰ আমাৰ বয়স নাই । অসমৰ ল'ৰা-ছোৱালীখিনি যাব ।"
আনহাতে, সামাজিক মাধ্যমত এটা অংশই প'ষ্ট মেলনৰ অনুষ্ঠানৰ বিৰোধিতা কৰা প্ৰসংগত তেওঁ কয়, "প'ষ্ট মেলনক লৈ যদি বিৰোধ কৰে, পাপন আমেৰিকালৈ গ'লেও বিৰোধ কৰিব । তেওঁক বিৰোধ কৰা মানুহেতো বুজি পোৱা নাই প'ষ্ট মেলন কি । আধাই বুজি নোপোৱাকৈ বিৰোধিতা কৰিছে । অসমত পজিটিভ কাম হ'লে এচাম মানুহ বাধা দি থাকে । তেওঁলোকে বিৰোধিতা কৰিলে মই সদায় ভাল ভাল কাম কৰি যাব পাৰোঁ । আৰু সেইবাবেই মই যোৱা ২৫ বছৰ ৰাজনীতি কৰি আছোঁ । সেয়েহে বিৰোধিতা কৰিলেও গুৱাহাটী, ডিব্ৰুগড়, শিলচৰ আদিত বছৰত তিনিবাৰ প'ষ্ট মেলন আহিব । সেয়া প'ষ্ট মেলনৰ ঠাইত বেলেগ কোনোবাও হ'ব ।"
আনহাতে, ছাকিৰা প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "ছাকিৰাৰ কাৰণেও অলপ চৰ্চা হৈছিল । কিন্তু এই চৰ্চা আমি বহুত বেছি কৰা নাই । কিন্তু মোৰ মন ছাকিৰাকো গুৱাহাটীলৈ অনা । অহা বছৰ বা দুবছৰ পিছত... এটা সুবিধা আছিল ফেব্ৰুৱাৰীত । কিন্তু সেই সুবিধা আমি লোৱা নাই, সেই কাৰণে এতিয়া সময়ো নাই । কিন্তু ছাকিৰাকো গুৱাহাটীলৈ অনাৰ মোৰ মন আছে । ডিব্ৰুগড়, শিলচৰলৈকো এনে ডাঙৰ শিল্পীৰ লৈ যোৱাৰ মন আছে ।"