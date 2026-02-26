ETV Bharat / state

ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলিব জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ : কেবিনেট সিদ্ধান্ত

পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকাভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি ৬০বছৰলৈ বৃদ্ধি, চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি ৩০ টকা বৃদ্ধি আৰু কি কি সিদ্ধান্ত লোৱা হ'ল কেবিনেট বৈঠকত, জানিবলৈ পঢ়ক...

ASSAM GOVT CABINET DECISIONS
কেবিনেট বৈঠকৰ পাছত মুখ্যমন্ত্রীৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : February 26, 2026 at 11:38 PM IST

6 Min Read
গুৱাহাটী : অৱশেষত ফাষ্ট ট্ৰেক আদালতত চলিব জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰ । জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰটোৰ বাবে ফাষ্ট ট্ৰেক নাইবা এক্সক্লুচিভ আদালত গঠনৰ বাবে গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশৰ ওচৰত অসম চৰকাৰে অনুৰোধ জনাব । ৰাজ্য চৰকাৰৰ কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বৃহস্পতিবাৰে কেবিনেট বৈঠকৰ পাছতে এই কথা সদৰী কৰে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ অধ্যক্ষতাত বৃহস্পতিবাৰে নিশা দিছপুৰৰ লোক সেৱা ভৱনত অনুষ্ঠিত হয় ৰাজ্য চৰকাৰৰ সাপ্তাহিক কেবিনেট বৈঠক । কেবিনেট বৈঠকত কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । বৈঠকৰ অন্তত মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কেবিনেটৰ সিদ্ধান্ত সমূহ সদৰী কৰে ।

সংবাদমেলত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ পৰিয়ালে ফাষ্ট ট্রেক আদালত বিচৰ‍াৰ বাবে আমি এই সিদ্ধান্ত লৈছো । গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ মুখ্য ন্যায়াধীশক ফাষ্টট্রেক নাইবা এক্সক্লুচিভ আদালতত জুবিন গাৰ্গৰ হত্যাৰ গোচৰটো চলোৱাৰ বাবে অনুৰোধ জনোৱা হ'ব । কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।"

কেবিনেটৰ আন এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "সংগীতশিল্পী প্ৰয়াত ৰাজীৱ শদিয়াৰ পত্নী উপাসনা বকলিয়াল গগৈক ৰাজ্য চৰকাৰে চৰকাৰী চাকৰি দিয়াৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰিছে । কেবিনেটে উপাসনা বকলিয়াল গগৈক তিনিচুকীয়া জিলাত ৰাজ্য চৰকাৰৰ তৃতীয় বৰ্গৰ চাকৰি দিয়াৰ বাবে অনুমোদন জনায় ।"

কেবিনেটৰ আন সিদ্ধান্তৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "চাহ শ্ৰমিকৰ অন্তৱৰ্তীকালীন মজুৰি বৃদ্ধিৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হয় । সেই অনুসৰি পহিলা এপ্ৰিলৰ পৰা কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ চাহ শ্ৰমিকৰ মজুৰি ৩০ টকা বৃদ্ধি কৰা হৈছে । ইয়াৰ ফলত ব্ৰহ্মপুত্র উপত্যকাত চাহ শ্ৰমিকৰ দৈনিক মজুৰি ২৮০ টকা আৰু বৰাক উপত্যকাত ২৬৮ টকা হ'ব । ছমাহ পিছত নতুন লেবাৰ ক'ড কাৰ্যকৰী হ'লে মজুৰি আৰু বৃদ্ধি পাব ।

আনহাতে কেবিনেট বৈঠকত লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ ৫৭ গৰাকী কনিষ্ঠ অভিযন্তাৰ চাকৰি নিয়মীয়াকৰণৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । সেইদৰে মিছন বসুন্ধৰাৰ অধীনত ৩২৬ টা পৰিয়ালক মাটিৰ পট্টা দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হয় । কেবিনেটে সতী সাধনী বিশ্ববিদ্যালয়ৰ সমীপত ল'ৰা আৰু ছোৱালীৰ বাবে দুটা আৱাস নিৰ্মাণৰ লগতে এটা মিউজিয়াম নিৰ্মাণৰ বাবে গোলাঘাট জিলা চুতীয়া ছাত্র সন্থাক ৮ বিঘা মাটি আবণ্টন দিয়ে । আনহাতে কেবিনেটে বৰাকৰ শ্ৰীভূমি জিলাৰ পাথাৰকান্দিত এখন কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় নিৰ্মাণৰ বাবে অনুমোদন জনায় । ১২২ কোটি টকা ব্যয়েৰে কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়খন নিৰ্মাণ কৰা হ'ব ।

গুৱাহাটীৰ ধাৰাপুৰত জাহাজ নিৰ্মাণৰ বাবে কেবিনেটে এটা কোম্পানীক অনুমতি প্ৰদান কৰে । ইণ্টিগ্ৰেটেড চি পি আৰ আৰু কণ্টেইনাৰ বনাবৰ বাবে ভাৰত এ টু জেড প্ৰাইভেট লিমিটেড নামৰ কোম্পানীটোৱে ৪৭৫ কোটি টকা ব্যয় কৰিব । কেবিনেটে শিলচৰত প'ল' টাৱাৰ হোটেলক এখন পঞ্চ তাৰকাযুক্ত হোটেল নিৰ্মাণ কৰিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰে । প'ল' টাৱাৰ লিমিটেডে ইয়াৰ বাবে ১০৩ কোটি টকা ব্যয় কৰিব ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "কেবিনেটে লোক নিৰ্মাণ বিভাগক ২৪১ টা পথ নিৰ্মাণৰ বাবে ৫১৯ কোটি টকা আৰ আই ডি এফৰ অধীনত অনুমোদন জনায় । কেবিনেটত বিমানত ব্যৱহাৰ হোৱা এভিয়েচন টাৰৱাইন ফুৱেলৰ ওপৰত থকা অসম চৰকাৰৰ ভেট ৫ শতাংশ হ্ৰাস কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । ইয়াৰ ফলত ২৩.৬৫ টকাৰ ঠাইত ১৮.৬৫ টকা হ'ব আৰু কলকাতাৰ সমপৰ্যায়ৰ হ'ব ।

১১ মাৰ্চত মুখ্যমন্ত্রীৰ আত্মনিৰ্ভৰ অসম অভিযানৰ দ্বিতীয় কিস্তিৰ ধন মুকলি কৰি দিয়া হ'ব । ইয়াৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় ১৩০ কোটি টকা কেবিনেটে অনুমোদন জনায় । আনহাতে কেবিনেটত পঞ্চায়ত আৰু গ্ৰামোন্নয়ন বিভাগৰ ঠিকভিত্তিক কৰ্মচাৰীৰ চাকৰি ৬০ বছৰলৈ বৃদ্ধি কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । ৪৫ বছৰৰ ওপৰৰ কৰ্মচাৰীৰ ক্ষেত্ৰত এই সিদ্ধান্ত প্ৰযোজ্য হ'ব । ৰাজ্যৰ ৩৩৬৫৬ গৰাকী আশাকৰ্মী আৰু ২৫৭০ গৰাকী আশা চুপাৰভাইজাৰক স্কুটী দিয়াৰ সিদ্ধান্ত কেবিনেটত গ্ৰহণ কৰা হয় । 'আশা এক্সপ্ৰেছ' নামেৰে স্কুটী দিয়া হ'ব । আশাৰ চাকৰি বাদ দিলে স্কুটী ঘূৰাই দিব লাগিব ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "কেবিনেটত বিটিচিৰ লগতে কাৰ্বি আংলং আৰু ডিমা হাচাওৰ বাবে প্ৰযোজ্য হোৱাকৈ এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় । পি ডব্লিউ ডি, জল সম্পদ, জলসিঞ্চন আৰু বান নিয়ন্ত্রন বিভাগৰ ক্ষেত্রত ১০ কোটি টকাৰ তলত কাম হ'লে টেণ্ডাৰ কাউন্সিলে কৰিব আৰু চেটেলমেণ্ট চৰকাৰত হ'ব । টেণ্ডাৰ কৰাৰ ক্ষমতা কাউন্সিলৰ থাকিব । কেবিনেটত এই সিদ্ধান্ত লোৱা হয় ।"

অৰুণোদয়ৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "কেবিনেটে এটা গুৰুত্বপূৰ্ণ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰে । এটা দিনত আটাইতকৈ বেছি ডিবিটি চৰকাৰৰ ৰাজকোষৰ পৰা অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীসকললৈ যাব । ১০ মাৰ্চৰ পুৱা ১১ বজাত ৰাজ্যৰ ৪৯ লাখ ৭০ হাজাৰ অৰুণোদয় হিতাধিকাৰীক ৯ হাজাৰ টকা হস্তান্তৰ কৰাৰ সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হৈছে । ইয়াৰ বাবে এটা দিনত ৰাজ্য চৰকাৰৰ ব্যয় হ'ব ৩৬০০ কোটি টকা । অসমৰ ইতিহাসত এটা দিনত হস্তান্তৰিত হোৱা এইটোৱেই আটাইতকৈ ডাঙৰ ধন হ'ব । সভা কৰি ধন বিতৰণ কৰা হ'ব । গুৱাহাটীত কেন্দ্ৰীয়ভাৱে হ'ব ।"

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "গুৱাহাটীৰ ভৰলুমুখৰ উৰণ সেতুখন ৪ মাৰ্চত উদ্বোধন কৰা হ'ব আৰু সেতুখন প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী দীনেশ গোস্বামীৰ নামত উচৰ্গা কৰা হ'ব । ১১ মাৰ্চত যোৰহাটৰ উৰণ সেতু মুকলি কৰা হ'ব । ডিফু, লামডিং, লংকা, তিনিচুকীয়া আৰু দুলিয়াজানৰ উৰণ সেতু ১১ মাৰ্চত মুকলি কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰা হৈছে । গুৱাহাটীৰ চানমাৰিৰ উৰণ সেতুখন ১০ মাৰ্চত মুকলি কৰা হ'ব ।"

মিত্রতাৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "ৰাভা যৌথ মঞ্চৰ লগত আমাৰ হৈ গৈছে । কাইলৈ নাইবা পৰহি বি পি এফৰ লগত হৈ যাব । অগপৰ লগত ৯-১০ মাৰ্চৰ ভিতৰত হৈ যাব । প্ৰায় হৈ গৈছে আৰু ৯-১০ মাৰ্চৰ ভিতৰত ঘোষণা কৰা হ'ব । প্ৰাৰ্থীৰ নামো ঘোষণা কৰা হ'ব । ইউ পি পি এলৰ লগতো দুটা-তিনিটা কথাত সহমত অনাৰ বাবে আমি প্ৰায় চূড়ান্ত হৈছে । মিত্রতা নহ'লে সহমত হ'ব পাৰে । এটা কথা স্পষ্ট যে ইউ পি পি এল কংগ্ৰেছৰ লগত নাযায় ।"

